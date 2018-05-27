那些年，被中國搶走的邦交國——查德變心後有過得比較好嗎？

近日因非洲國家布吉納法索宣布與台灣斷交，改和中國復交，在台灣國內再次掀起一波政治口水、國家處境與外交路線的辯論。至於布吉納法索之所以和中國復交——銀彈攻勢——倒是各方陣營都一致認定的原因；據傳，中國為了爭取布吉納法索點頭，前後至少端出高達14.7億美金的各項援助；隨著九月即將在北京召開的中非合作論壇，或許還會有另一波「事後獎勵」。

以上的「標準作業程序」，台灣民眾其實都已經非常熟悉了，「後來的我們～一直都遇不上～彷彿都在避開～某一些地方～（背景音樂：品冠）」；那「後來的他們」呢？真的就從此過著幸福快樂的生活了嗎？關於這個問題，不妨用非洲另一個前邦交國查德，來做個考察。

查德在2006年之前，跟台灣一直有維持外交關係，陳水扁政府時代曾協助興建橫跨境內最大河流沙里河（Chari River）、連接首都恩加美納與南方的橋樑，至今仍是具備重要戰略意義的交通要道，整日都有軍警駐守，被當地人稱之為台灣橋。此外也透過國安會的積極奔走，爭取到一處油田區進行探勘，並且於2011年鑽到油源。

2006年與中國的復交，差點演變成嚴重外交事件。原因中國政府刻意要給台灣下馬威，挑在時任行政院長蘇貞昌已經搭上飛機，準備前往查德參加活動時宣布復交，查德政府更要求台灣使館人員立刻離開。所幸當地台僑即時掌握到消息並回報，才免去了台灣行政院長降落非邦交國，陷於中國之手的可能狀況。

那麼，復交之後，中國給了查德什麼好處呢？我們大致上可以從幾個方向來看：戰略性物資、宣示性建築、基礎建設、民生物資與建設、非物質性援助。

軟硬體雙管齊下，中國砸錢查德不手軟

查德的戰略性物資以石油為代表，中國於2011年時，在首都恩加美納近郊的迪嘉馬雅（Djarmaya）設立石油精煉廠，除了協助查德政府邁向能源自給自足的目標外，另一個重要目的，則是讓中國在查德投資石油的國有企業如中石油，能夠有更便利與高效率的石油製程。宣示性建築一向是統治者對人民展示政績的首選，在國會大廈附近，中國出資六億中非法郎（約3,000萬台幣）成立國家婦女館，象徵查德對婦女地位的重視，可惜因經濟疲軟，政府在後續維護上時常感到力不從心。

基礎建設方面，中國在首都恩加美納已興建六座陸橋，藉此紓解交通壅塞，但在重要性都不及近郊的台灣橋。民生物資及建設部分，則是不定期（通常是當作大官造訪的禮物）提供白米等糧食，以及在鄉村地區興建水井，提供民眾最基本的生活所需；華為等中國知名電信企業，也在查德建立基礎通訊網絡。

非物質性援助，可分為教育和醫療兩大項目，前者透過贊助大學院校成立孔子學院，以及設立獎學金鼓勵查德學生前往中國留學。醫療部分除了提供瘧疾、傷寒等疫苗之外，也有派遣醫療團隊赴查德進行診治。

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國家貪腐，中國援助當地人幾乎用不到

乍看之下，這些援助不但全面，而且都頗能切中查德在地的需要，然而在實際的層面，都各自暴露出相關的問題。以醫療團為例，除了成員的專業素質參差不齊，甚至有傳出假日到中國人開設的其他民間診所賺外快，以及將團內公費添購的醫療消耗品，拿去當地市場轉賣的情事。在電信業部分，兩大電信商Tigo與Airtel均使用華為產品，在通訊保密方面均有疑慮，促使其他在查德開採石油的外資選擇衛星電話。

另一方面，中國國有企業在查德的經營模式，也使得這些投資帶來的相關效益，無法落實到當地民眾身上。舉例而言，中石油作為前線部隊，與之搭配的是陽光集團，後者不但透過興建飯店方式提供前者人員的宿舍，也是通訊設備的放置基地，廚師來自中國，連食材都跟當地由中國人開設的商店進貨，這種一條龍式的投資方式，讓當地人幾乎沒有能夠做生意的空間。

除了由中國政府協助興建的建築或提供的物資外，最實在而直接的，莫過於委託查德政府代為運用的現金援助，這些現金多半是用於改善財政體質、發展長期計畫，但是在非洲國家普遍貪腐的情況下，如果援助國沒有特別要求或監督的話，這筆經費往往就進了受援助國統治者及其親屬或近侍的口袋。

可惜的是，中國政府對非洲的援助方式，以「不干涉他國內政」、「讓非洲是非洲人的非洲」為主要訴求，在學界稱之為「北京模式」。這套援助模式在實務上造成的效果，就是鞏固既有的政治權力結構，一但受援助國的統治者私心重於公益，那麼一般百姓自然難以從中受惠。

台灣「有感」的援助，是中國做不到的

從查德的例子來看，與中國復交之後，儘管的確有提供各方面的援助，但受限於政治結構的腐敗，一般人民的生活並未因此得到顯著的改善；此外也因為中國引進的投資者採取一條龍經營方式，在文化上也強烈偏好與中國商店進行生意往來，對當地的民生經濟助益有限，形成民間部份中國單方面賺錢的狀況。

若要比較台灣跟中國兩種援助模式，扣除掉都需要跟統治者拜碼頭的共通點外，中國比較著重在硬體建設層面，孔子學院等則是強調中國的優越性及政治宣傳；台灣以農技團與醫療團為主，透過技術指導，讓當地人民實際感受到生活條件的改善，而這一段過程中，也會培養出兩國人民共同的情感，這一點，是中國的援助方式所難以達成的。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航