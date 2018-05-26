超過80人指控、只有2項罪名成立：哈維溫斯坦自首被捕，卻可能「無罪」

遭數十位女性指控性侵、身敗名裂的好萊塢製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein），25日前往紐約市警察局投案後遭到逮捕。 溫斯坦被控對兩名婦女、分別犯下 一級 性犯罪和兩項三級強暴罪 。法院預定7月30日再度開庭，不過外界擔心，溫斯坦很有可能「全身而退」。

（中央社）66歲的哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）25日上午走進紐約巿警局，警方後來宣布他於投案後被捕，主因涉嫌強暴和性侵兩名婦女。他後來戴著手銬出庭。

Harvey Weinstein arrest "is a concrete slap in the face of abusive power", says #MeToo campaigner and actor @rosemcgowan https://t.co/OjqBKtA7iK pic.twitter.com/MTzMv8QMzx — BBC News (World) (@BBCWorld) May 25, 2018

聯邦地區檢察官辦公室指出，哈維溫斯坦遭控兩起強暴罪和一起性侵罪，分別來自2013和2004年，對兩名女性進行不法性行為。而溫斯坦的辯護律師布拉夫曼（Benjamin Brafman）在法院前告訴記者，哈維溫斯坦將就相關指控拒絕認罪。

路透社報導，70多名女性指控美國片商米拉麥斯（Miramax）和溫斯坦影業公司（The Weinstein Co）共同創辦人哈維溫斯坦強暴等性侵行為。部分指控甚至可以追溯至數十年前。

《紐約時報》和《紐約客週刊》去年率先揭發哈維溫斯坦的不端性行為，催生「#我也是」（#MeToo）運動，數百名女性打破沉默，公開指控商界、政壇和娛樂圈權高位重男性的惡行。

根據先前同意的保釋方案，哈維溫斯坦需提交100萬美元保釋金，並在身上配戴監控裝置，並同意交出護照，遭限制在紐約和毗鄰的康乃狄克州活動。法院預定7月30日再度開庭。

溫斯坦被上銬 受害女星：我會坐在那 裡，我會看著他

（中央社）哈維溫斯坦被控性侵遭逮捕上銬，讓少控訴他的女星也相繼發聲。指控溫斯坦性侵的女星蘿絲麥高文（Rose McGowan）說：「我們逮到你了，哈維溫斯坦，我們逮到你了。」

「我從未想過這一天會到來......如果我被允許，我會參加（聽證會）」， 麥高文 告訴《美聯社》。「希望這會真正治癒我每次看到他的臉，或聽到他的名字時，或者當我必須讀到或是聽到他說這是『合意』的時候，所得到的那種創傷。」

「我會坐在那裡，我會看著他。我會成為一雙眼睛，還有許多其他受害者，許多眼睛，也會坐在那裡，代表著我們『不想要』的這個事實。我們沒有要求這個。我們只是人。」

義大利女演員艾莎阿基多（Asia Argento）則表示：「哈維溫斯坦今天將踏出下地獄的第一步。我們女人終於有指望得到真正的公道。」艾莎阿基多（Asia Argento）是《紐約客週刊》中指控哈維溫斯坦的女性之一。她說，哈維溫斯坦在1997年的坎城影展期間性侵她，當年她才21歲。

艾莎阿基多19日在在坎城影展閉幕典禮上致詞時表示，「甚至在今晚，觀眾席裡仍有人必須為他們不利於女性的行為負責。你知道你是誰，最重要的是我們知道你是誰，我們將不會繼續允許你逃過責任。」｜Photo Credit: Reuters/達志影像

女星蜜拉索維諾（Mira Sorvino）說：「向我的姊妹們獻上愛心，你們起身對抗這頭怪獸…真是百感交集…我對你們所有人覺得驕傲與感謝。」她指控哈維溫斯坦性騷擾、傷害她的名譽與職業生涯。

專為性侵被害人打官司的律師歐瑞德（Gloria Allred）說：「他早就應該要面對司法，這一天終於到來。」

不過，哈維溫斯坦的辯護律師布拉夫曼（Benjamin Brafman）在紐約法院前告訴記者：「我們很快就會採取行動，駁斥這些指控。我們相信這些控訴有憲法上的缺陷，也沒有確實的證據支持。我們相信最終會證明溫斯坦先生的清白。」

溫斯坦可能被判無罪嗎？

《澳洲廣播公司》報導， 針對溫斯坦的最高指控，他有可能被判處長達25年的監禁。 但報導也指出，在性侵犯案件中定罪非常困難，這可能取決於將允許多少女性在法庭上講述自己的故事。目前有85名女性公開指責溫斯坦，公開名字的共有79人。

不過， 到目前為止，公布姓名的被害者，只有女星埃文斯（ Lucia Evans ）的案件導致溫斯坦被起訴。埃文斯 聲稱自己2004年慘遭哈維溫斯毒手，被逼在電影公司的紐約辦公室為他口交。另一名強暴案的受害者身分 尚未公開確認。

《紐約時報》報導， 溫斯坦被指控在過去的幾十年中，對他以前公司的電影明星和僱員性騷擾，然後付錢或強迫他們保持沉默。報導引述 執法人員的說詞，針對溫斯坦的許多投訴，已超過紐約法定訴訟時效，另外也有一些情況，受害者不想作證。

法新社報導，有權有勢的電影製作人哈維溫斯坦因被控性投案，遭上銬逮捕，這畫面似乎強調，在美國司法體制下沒有人能夠逃過法律制裁；但根據過往紀錄，這些承受控訴的名流與富豪下場都比一般人好，特別是性侵案件。

哈維溫斯坦投案後雖被上銬，但很快就拿出100萬美元的高額保釋金而獲釋。另外他擁有大筆財富，有能力聘請全美數一數二難纏的刑事辯護律師布拉夫曼。布拉夫曼說，哈維溫斯坦打算辯稱「無罪」，但同時他也會持續敦促紐約檢察官，「勸阻他們繼續調查」。這對較窮的被告是不可能的事。

哈維溫斯坦25日與辯護律師布拉夫曼在曼哈頓刑事法庭。｜Photo Credit: Reuters/達志影像

哈維溫斯坦受審判，除了定罪還有哪些意義？

加拿大《環球郵報》專欄作家泰勒（Kate Taylor）發表一篇名為〈無論哈維溫斯坦是否被定罪，#MeToo已贏得了這場戰爭〉（Whether Harvey Weinstein is convicted or not, #MeToo has won the war）。她指出，「 #MeToo」運動打擊了性騷擾者，不只毀了哈維溫斯坦，更讓美國影視產業中數十位有權有勢的男人，包括影帝凱文史貝西（ Kevin Spacey） 、喜劇演員路易CK（Louis CK）、 美國福斯新聞網 的重量級主播比爾 ·奧萊利（Bill O'Reilly） 辭職或離開節目。

泰勒指出， 紐約大陪審團仍在採訪證人，而洛杉磯和倫敦的警方也在針對溫斯坦的指控進行調查，不過令人沮喪的情況是，自從去年秋天被媒體踢爆以來，只有埃文斯的案子讓溫斯坦被起訴，而 溫斯坦也完全有可能，逃避定罪。

然而，他永遠無法逃脫公眾的羞辱......針對溫斯坦的指控 - 以及對他同黨的指控越來越多 - 已經撕毀了夢工廠的布幕 。 它確實向社會介紹，（性騷擾）不只是一些關於老闆在辦公桌旁追逐秘書的笑話。 溫斯坦的案件暗示了產業對性騷擾的容忍度，已經消失。 最終，當溫斯坦在法庭上度過一天時會發生什麼並不重要。 #MeToo贏得了戰爭。

溫斯坦的案件激發了「#MeToo」運動，他的名字成為權力濫用的代名詞，也在全球各地，在工作場所內外，開始對權勢性侵的檢討與討論。

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核稿編輯：羊正鈺