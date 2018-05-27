白天連口水都不敢吞的齋戒月，晚上變成穆斯林狂歡派對

最近這些時間是穆斯林最神聖的一個月，稱為「Ramadan」，也就是一般人口中的齋戒月。這個月是回曆中的第九個月，這個神聖的月份是當初阿拉降下《古蘭經》給先知穆罕默德的月份。這個月份在現代，不只是一個懷念先知緬懷感恩的日子，還是持續一個月的狂歡節。

「Ramadan Kareem」這個詞有點像是齋戒月快樂的概念，大概可以類比成西方世界的Merry Christmas一般。齋戒跟狂歡？怎麼看都非常難以聯結，今天，就讓筆者來跟大家說說我所經歷的聖月吧！

齋戒月，顧名思義是必須要齋戒，除了身體因素外，一般的穆斯林都必須要遵守齋戒，除了平常的五功外，在太陽升起到日落這段期間，都必須要嚴格的齋戒。最基本的不吃不喝以外，舉凡抽煙、性行為等等都是不被允許的，甚至有聽說穆斯林朋友連自主性的吞口水也不行。

對穆斯林來說，著實是非常非常的辛苦。

在許多伊斯蘭國家為了配合齋戒月，幾乎所有的店鋪餐廳都是晚上才開始營業，而一般的上班時間也會由八小時縮短成六個小時（大概是下午2：00下班）。不過，在白天辛苦過後，太陽一下山整個世界馬上進入一個狂歡慶祝的狀態。太陽下山後的最後一個朝拜結束開始，沙烏地人就進入了派對模式，各家餐廳無不推出Ramadan狂歡套餐，為了補足一整天的能量，這時候大家會瘋狂吃喝直到清晨。

除了餐廳以外，幾乎所有的商家都會趁著這個月份推出超級誇張的折扣吸引顧客，要是就我看來，甚至可以說超過聖誕購物潮的買氣。所有的東西基本上都是半價在做打折，而沙烏地人們更是毫不手軟瘋狂購物，堪稱是一整個月的購物節。太陽下山後的狂歡可以一路持續到清晨的第一次朝拜前，朝拜後大家又回歸齋戒，努力的等待下一個狂歡夜晚的到來。

所以可以想像這個月份大家的工作動能有多低落了吧？哈哈！

當然，外國人在沙烏地雖然沒有硬性規定需要齋戒，但是基於尊重，基本上沒有齋戒的外國人也不會在公共場合吃喝或是抽煙，真的要吃喝大概都會躲在自己家裡，或是上車關起窗戶靜靜的吃喝（不過幾乎所有餐廳白天都沒開，也只有在自己家有東西吃就是了）。

除此之外，齋戒月還有許多特別的地方。

像是太陽下山前，基本上街道都非常空蕩，但是一到太陽下山，原本已經非常糟糕的沙烏地交通馬上再壅擠數倍，加上大家餓了一天迫不及待的趕往餐廳，馬上讓街道變成賽車場。當然，有不便的也有一些有趣的小習俗，沙烏地人相信在這個月份行善的功德（我實在想不到更好的詞了）累積會是平常的數倍，也就是一個累積功德積分的大好時機，沿路上會有許多沙烏地人開著卡車在路邊街口發送椰棗與飲料，不只可以幫助路上的人快速的恢復元氣，還可以讓自己的功德量倍增。這種特別的情景真的是我從來不曾見到過的！

至於你要問我齋戒月對我來說最大的衝擊是甚麼的話，我會這麼說：明明是齋戒月，卻是一個會莫名增胖的月份呢！

如此有趣的月份大家是不是非常想經歷看看呢？有機會造訪中東伊斯蘭世界時，不妨可以考慮挑選在這個期間吧！跟當地人說聲Ramadan Kareem！不過切記，這個月份是穆斯林最神聖的月份，還是要多多尊重當地文化，才會過的有趣又盡興喔！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航

