被斷交不是他國忘恩負義，而是台灣沒有用「第三世界」角度看問題

文：Payas（國際戰略研究者）

邦交國的多寡，對於台灣的國家安全、主權存續根本沒有實質影響；但我不是要告訴你邦交國不重要。邦交國是很重要的，因為邦交國是台灣世界戰略的重要堡壘。對，就像中、日、韓都有自己野心勃勃的全球布局一樣，台灣理應有自己的世界戰略。無論經濟再怎麼不景氣，台灣在這世界上仍然是個資本富國，必須踏足世界追尋經濟活水。

失去布吉納法索後，中華民國還有18個邦交國。除性質特殊且岌岌可危的梵蒂岡，另外17個國家都是中、低度開發國家。這證明了一件事：台灣邦交戰的本質不是主權保衛戰，而是對「第三世界」的戰略角逐。（註：本文用「第三世界」一詞泛指綜合發展程度較差的國家。）

失去布吉納法索當然是很沉痛的事。布吉納法索雖然窮困，卻是西非的地理心臟，失去布吉納法索等同於失去了台灣經略西非的最後橋頭堡（雖然我們可能從未懷抱過這樣的進取心，也沒多少人識貨）。至於台灣自家，失去布吉納法索後當然還是會活得好好的。

是我們把自己的格局做小了，硬要把邦交國數量看待成國家存續的保衛戰，硬要把對外投資失利想像成毀家滅族的災難。與他國的正式邦交就像台灣在偏鄉投資的小分店，失去了這些分店絕對不會讓台灣家破人亡；但從利益上來看，當然還是非常可惜。

絕大部分與我們沒邦交的國家，仍然會以國家級的外交禮遇來對待我們的駐外人員，仍然與我們保持著豐沛的商貿往來。所有與台灣國家安全密切相關的國家，都不是我們的邦交國，但它們仍然明裡暗裡支持著我們。依據國際法學理，它國承認與否本來就不是國家構成的必要條件，非邦交國依然能以不同名義和我們簽訂經貿條約。邦交國從來就只是台灣實質對外關係中的一小部分。

邦交國「數量」是假議題，關鍵是邦交國「在哪裡」

不要想「為什麼邦交國要跟我們斷交」，要想「為什麼還有國家願意當我們邦交國。」台灣的外交對手中國是世界第二大經濟體，「捨台投中」在這年頭是非常合理的選項。中國市場那麼大，錢這麼多，為什麼還有國家不去跟中國建交？

除梵蒂岡之外的17個國家中，有九個位在中美洲環加勒比海區域，六個位在大洋洲──密克羅西亞的八個國家裡面，就有四個是我們的邦交國──非洲大陸和南美洲大陸上則各剩一個國家。這樣看來，我國的外交強勢區便一目了然：就是太平洋島國和加勒比海。這兩個區域有幾個共通點：都是和台灣一樣海洋文化濃烈的國家，都是發展情形較差的國家，而且都位在美國影響力較穩固的區域。台灣憑什麼能在這兩個區域和中國纏鬥數十年？這一切不是偶然的：

一、這些國家沒有足夠的資本力量去角逐中國市場、在中國市場盈利；就算何中國交往，也只有被中國單方面傾銷工業品的份，原物料外銷中國的利潤並不多，有些國家甚至也沒什麼原物料能出口。

二、這些國家不是只能跟中國拿錢，它們還能和西方國家或日本拿錢，別以為這世界非中即台。中國金援和貸款是帶有惡意的，他們也懂，當地教育程度高、有大局觀的政治菁英未必會冒著淪喪主權的風險去捧人民幣。

三、這些國家位在美國及其盟國的勢力範圍內，美國不希望我們的邦交國驟減，所以會緩阻它們與中國建交。日前外傳中國想在萬那杜建立軍事基地，便激起了澳洲與美國的警戒。美、澳私下會不會支持台灣鞏固大洋洲邦交？當然會，畢竟中國不可能在我們的邦交國蓋軍事基地。

這些地方也不是台灣人所蔑視的那種「漲潮時就會淹沒」的不毛之地。中美洲與加勒比海是台商與台灣遠洋漁業的一大重鎮；太平洋的密克羅西亞與美拉尼西亞群島是北半球國家從事南極科考與經濟活動的重要中繼站。這些利益無關乎台灣生存，但對於以商立國的海邦台灣而言，這些當然是值得開拓的重大利益。

賠錢的邦交是做表面，投資的邦交是做長遠

「凱子外交」也是個迷思。資本發達國家在第三世界的玩法，本來就是靠著金錢資助來換取原物料或戰略要地，雙方是互利關係。日本和韓國一直在對東南亞、太平洋、拉丁美洲甚至非洲進行溫和的移民以及經濟拓殖，他們灑出去的錢都是投資。再看看偏激一點的中國，為什麼中共寧可讓內陸省分和農村地區餓肚子，也要舉起一帶一路的大旗、拿大把鈔票去幫第三世界蓋機場和鐵路？難道中國搞的不是凱子外交，中國會連本帶利討回來，像放高利貸一樣。

問題在於台灣人的玩法有點跑偏了，變成花錢買面子，或者純粹做愛心。不代表台灣就沒有投資，只是相對來說確實比較貧弱、欠缺戰略規劃。

台灣人真的很善良，我們給予邦交國的援助基本上以農業技術、醫療援助與物資救濟為主，外交人員與民間慈善團體的努力絕對不容否認，但真正的經略不能只靠他們孤軍奮戰。每當我們被斷交時，我們就忿忿地說著別國忘恩負義、唯利是圖，根本不是真正的朋友。那是因為你沒有用第三世界人民的角度去看待問題：他們羨慕中國在短短三十幾年間從貧困大地一躍成為國際土豪，他們羨慕中國蓋出了摩天大廈、先進的高鐵與氣派的機場，他們的政治菁英嚮往著中國的發展模式，希望自己的國家也能完成現代化。

他們的政治精英就像清末民初的中國知識份子，想要為自己的國家找出得以振作的道路。很多台灣人善良無私地對他們好，但台灣人不懂他們心中的願望，沒有提供他們一張可靠的現代化藍圖。

台灣人用賠本的方式接濟第三世界，中國人用賺錢的方式建設第三世界；台灣人把他們當成需要救助的人，中國人給了他們一個令自己國家現代化、獲得富強的夢（雖然未必實現或別有居心）。這才是問題關鍵：如果台灣人也能建設第三世界，而且給當地人帶來的風險更小，那麼與台灣建交當然會成為一個有價值的選項。

美國之音張永泰 @Flickr CC BY SA 2.0

台灣沒有本錢協助邦交國建設現代化國家？

姑且用不太可靠的GDP總值來看，中國的財力約是台灣的20倍。非洲54個國家，中國目前有53個邦交國要「養」，台灣只需要建設一個史瓦帝尼（原名史瓦濟蘭），我們難道還「養」不贏中國？中國能提供基礎建設，台灣能提供品質更加優良的基礎建設，我們絕對蓋得出更好、更實用的東西。中國能在非洲替自家建商找到建案、替自家產能過剩的鋼鐵找到出路，同時換取在當地政經利益，這也比一味金援好上太多，我們難道就完全無能為力？

和中國的「新殖民主義」競爭並非不可能的事，中國的建商在北非已經被一個你意想不到的國家給擊退了：土耳其。土耳其搶走了中國在北非的大量建案，現在正向漠南非洲襲捲而來。補充一下，中國的GDP總值約是土耳其的14倍。

除了短期性的醫療援助與農業技術外，台灣其實有一套比中國更成熟可靠的教育、行政、經濟體制，這方面人才能幫助一個發展中國家根本性地走向現代化，這能為一個國家的處境帶來永久性的改善，豎立起台灣的口碑。

非洲人正在展開自己的「中國大辯論」，爭論中國的金錢援助是否包藏禍心。如果史瓦帝尼幾年內不被中國挖去（但願如此，這誰也說不準），作為非洲最後一個傳統君主專制國的史瓦帝尼，雖然王室方面還有許多弊端，但至少比較沒有腐敗金權政治、多族群衝突與軍閥割據問題，這使得小國寡民的史瓦帝尼比許多非洲國家都更容易推展現代化建設。如果台灣能提供史瓦帝尼一條更合理且健康的現代化道路，史瓦帝尼或能成為台灣在非洲大陸上的「台灣櫥窗」，讓其他國家重新見識到台灣治理模式的可取處。

把眼光放到10年、30年甚至半世紀之後，隨著今後西方、日韓與土耳其勢力進入非洲排擠中國影響，台灣重建非洲外交版圖並非毫無可能。台灣作為中國之外的一個建交選項，必須讓人看見這個選項的價值。台灣曾經在六四天安門事件前後相繼從中國手中奪回八個邦交國，勝敗乃兵家常事。

當然，這一切都只是假設，但開拓家就是要有掌握各種可能性並付諸實踐的能力。台灣是個像威尼斯一樣的商人之國，台灣人更是開拓者的子孫──無論南島民族或漢人，祖先都是驕傲的開拓家。繼續用小鼻子小眼睛的態度看待邦交國，只會招來更滑稽的慘敗。

邦交戰場，是開拓者的戰場

台灣和中國的邦交國之爭，實際上就有點像當年荷蘭與西班牙在台灣的競爭。荷、西相繼踏足台灣島之際，弱小的荷蘭正在奮力擺脫強大西班牙的統治，追求國家的主權獨立。兩個歐洲國家一面競逐在台灣的經濟利益，一面爭取原住民族部落作為盟友，實際上都是藉由資本力量在海外替本國的奮鬥爭取能量。舊時代的作法是殖民，新時代的做法是投資、扶助與建設，差別僅此。

中國正在第三世界大量獲取資源，餵養中共這台由既得利益者建構的國家機器，進而威脅台灣的主權；台灣遠比中國更需要從世界上獲取養分來保衛國家安全，而僅存的邦交國就是我們的在特定區域上的一座座堡壘，台灣的邦交國遠比一般國家的邦交國意義更深重。

更何況，台灣也不是獨力在第三世界和中國競爭，台灣與美、歐、日、韓是並肩作戰的，台灣的邦交鞏固戰是發達國家在非洲、拉美、大洋洲「戰略大博弈」的一環，只是國人不自知也沒興趣。

中國民間雖然嚴重歧視深膚色人種，但是中國官方至少有毛澤東時代留下來「把非洲人民視為階級兄弟」的傳統，使得非洲政治菁英仍然對中國有好感。而我們從來都不想去認識那些記不起名字的邦交國、瞭解他們的戰略重要性，永遠只能靠外交人員和少數熱心人士去「鞏固邦誼」，自己卻根本不認識這些國家。

中國想要把搶奪邦交國當成心戰工具來恐嚇台灣、讓台灣民心自亂陣腳，那麼你就更不能被他們恐嚇到。台灣人必須徹底瞭解，失去邦交國無損台灣主權，台灣主權是靠經濟力與武力所守護的；但台灣必須建立一套看待邦交國的全新視野。失去邦交國是應該檢討的事，但要檢討的是整個國家的戰略宏觀與遠見。

到底要痛定思痛、站起來看清局勢並展開反擊，還是要像個酸民一樣繼續窩在小島上自我嘲諷和自我虐待？該選了。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航