衛福部首次將「護病比」入法，卻遭醫改團體批評「形同虛設」

為改善醫院人力失衡的問題，衛福部日前公告草案，首次將護病比入法，明訂各層級醫院急性一般病床的護理人員僅能照顧的病人數上限，違規醫院最重可開罰新台幣5萬元，限期未改最重可停業處分，但仍遭醫護團體質疑，這樣的標準「有改跟沒改都一樣」。



衛生福利部23日公告「醫療機構設置標準」第12條之1修正草案，明訂急性一般病床全日平均「護病比」，以提升醫護人員的勞動條件。

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（中央社）護病比是指醫院中護理人員和照顧病人的比例，也就是平均每個護理人員照顧病人的數量。

根據修正草案，護病比以醫學中心規定最為嚴格，每名護理人員最多只能照顧9名患者、區域醫院及精神科教學醫院不得高於12人、地區醫院及精神科醫院不得高於15人，這是台灣首次將護病比入法。



衛福部護理及健康照護司簡任技正陳青梅說，護理團體早從前總統馬英九在任時就開始爭取將護病比入法，2、3年前各黨立委也紛紛要求將護病比入法，確保病人安全、遏止血汗護理。

陳青梅表示，護理師照顧的病人人數，和病人死亡率息息相關。美國一項研究指出，若以護病比1:4為基準，護理人員每多照顧一名病人，病人住院30天的死亡風險將增加7%，多照顧2名則增加14%，以此類推。



為此，衛福部近年除了將護病比和健保給付連動，鼓勵醫院降低護病比，也將護病比納入評鑑，至今已有多達9成的醫院可以達標，因此認為護病比入法的時機已經成熟，經多次會議、公聽會討論後，才決議納入「醫療機構設置標準」。

陳青梅說，全台每年約有一萬多名護理科系學生畢業，但僅有約5000人投入職場，根據衛福部研究，10年後護理人員缺口恐怕將多達1萬至2萬人，希望透過護病比入法，吸引更多護理人員投入。

衛福部醫事司司長石崇良表示，護病比正式入法後，違反的醫療院所將依《醫療法》第12條，開罰1萬至5萬元，並要求限期改善、可連續處罰，未改善者最重可停業處分。

草案公告後將展開為期60天預告期，蒐集各界意見，若一切順利，預計最快將於8月實施。

護病比首次入法，為何被批是在「放水」？

這次修法本該是台灣護理師勞權一大進展，但台灣醫療改革基金會副執行長朱顯光、台灣基護工會理事長吳嘉綾卻都認為，這樣的標準「形同虛設」，有放水之嫌。

「我們護理團體爭的護病比，是不用計算過的，很多醫院為了通過評鑑，把護病比數字訂得很漂亮，卻把明明在放假的護理人員算進來。」吳嘉綾說，衛福部提出來的「護病比」，不是護理站裡應該有多少個護理人員，而是「平均數」。

衛福部草案全日平均護病比計算公式： （該月每一病房之急性一般病床數x佔床率x3班）÷ 該月每一病房之急性一般病床每日平均上班護產人員數 護理工會要求的護床比計算公式： 臨床護理人員 ÷（病床數×佔床率）

吳嘉綾說，基護工會並不反對護病比，但護病比病不是解決病房人力不足的根本辦法，她說雇主為了精簡人力，同時要把護病比數字弄得漂亮，會用其他彈性調度人力的方式，比如減少護理人員休假、或是要護理人員跨班、跨科去支援。

「真正好的護病比不應該只是用數字，而是好好對人」，吳嘉綾說，如果真要入法，應該先把人力補足，因為要有這麼理想性的數字，就要有一定的人數來對應，不然人力不夠，除了護理人員疲於奔命，對病患應有的照應也不足，恐怕也是造成職場暴力，這幾年病患攻擊護理人員的原因之一。

吳嘉綾也提到，其實每種病床的護理人員勞務量也不同，像是「翻床率」比較高的重症病房，護理師每天平均就要接待2 - 3個新病人，而接待新病人的壓力很大，護病比因此應該提高。

而朱顯光則批評，國際間的護病比標準早已進展到1:6，也就是一名護理師最多照顧6名病人，前總統馬英九時代也曾喊出要將護病比標準1:7，不料實際修法草案中竟放寬到1:9，和目前實際狀況差距不大，有訂跟沒訂一樣，如此一來，即便護病比入法，不僅沒有醫院會違規受罰，醫院也不會因新規定而增加護理人員的人力。

台灣目前全日護病比的標準，醫學中心為1:9；區域醫院為1:12；地區醫院為1:15，為評鑑「必要項目」，如果未通過此標準，醫院將會被降級。

另外朱顯光也強調，未來護病比入法後，衛生單位在稽查、評鑑時，應比照勞檢規格，由醫護相關工會成員擔任陪檢員，否則再怎麼查也查不出違規，護理人員工作環境將依然惡劣。

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核稿編輯：羊正鈺