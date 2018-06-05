讓你意想不到的英國古代史：被強暴懷孕的女僕，反被教會判私通罪

文：伊恩・莫蒂默（Ian Mortimer）

或許法律在伊莉莎白時代與現代世界的最大不同之處，在於宗教層面。某些適用於社會上每個人的道德準則已經提過了，像是皮條客和亂倫者被兩輪車拖著在倫敦遊街示眾，然而只提到這少數幾樁案件，根本不足以暗示教會法庭所審判的案件數量。艾塞克斯的成人人口數量大約為3.5萬人，在統治晚期增為四萬人，這些人當中至少有1.5萬人——超過三分之一——因為性犯罪遭到提堂審訊。

這也並非艾塞克斯特有，在約克教區，性犯罪的起訴比例更高，似乎大家都有很多性行為，而且其中很大一部分是違法的，許多都由嫉妒的丈夫和妻子發現後舉報，或者因為女僕、女孩、未婚女子及寡婦懷孕而走露消息，就連受懷疑有性犯罪也會導致你被傳喚出庭，必須出面證明自己的清白。你可能不會把教會法當作普通法那樣嚴肅看待——許多伊莉莎白時代的人確實也不當一回事——但是教會法無所不在，提醒世人伊莉莎白時代的英格蘭是個深度宗教化的社會。

如果人家發現你生活不檢點，違反了任何一項教會法，你所屬教區的執事就會向當地的會吏長法庭舉報你，由傳票送達官傳喚你在特定日期出庭，如果你是無辜的，你必須安排幾位「宣誓助訟人」（compurgators）——正直、誠實、持重的教區居民——和你一起上法庭證明這一點，宣誓助訟人的確切人數由法庭來決定，一般是五到六人，不過對於某些罪行，法庭可能會要求八到九人。男性必須提供男性宣誓助訟人，女性則必須找到其他的女性（宣誓助訟人［compurgatrices］）幫忙。如果會吏長法庭位於20、30英哩遠處，你可能得花一大筆錢，包括所有陪同者過一宿的費用，因此如果你很窮，就不太可能在法庭上提供宣誓助訟人，除此之外，就算只有一名宣誓助訟人沒有現身，或是在作證前沒有憑聖經立誓，你也會被判有罪，勒令悔罪。

會吏長法庭最常判的悔罪形式是要人週日時站在教區教堂門前，披著白衣、手持白杖，向其他教區居民承認你的過錯，你也必須站在做禮拜的會眾前面，聽著任聖職者朗讀合適的訓誡。你可能必須連續兩、三個週日悔罪，可能還得光頭赤腳、或跪或站在市集裡，戴著上面寫著「私通者」、「褻瀆者」或「通姦者」的紙帽子，已婚女性必須披頭散髮地悔罪，以強調她們的輕浮放蕩。

所犯罪行若是涉及兩個教區或是兩地的會眾，就必須在兩個地方都悔罪，這類公開羞辱既是威懾手段也是懲罰，話雖如此，這卻不是一個公平的制度。如果有一對男女被指控犯了通姦罪，而其中女性找到足夠的宣誓助訟人，但男性沒有，那麼他仍然必須經歷整套贖罪的儀式，不可思議的是，他的犯案同夥獲得認定無罪，很可能還坐在會眾之間，觀看這個男人坦承自己與她犯了通姦罪。

如果你無法負擔與宣誓助訟人一起遠行出庭，那麼你可能會決定讓你的名聲崩壞，接受革除教籍的絕罰（excommunication）：伊莉莎白在位期間，光是在艾塞克斯就有4,000人這麼做。革除教籍的形式有兩種，小絕罰只是停止教堂禮拜，被排除在結婚及聖餐等聖禮儀式之外，但是大絕罰就嚴重多了：這表示基督徒家裡不歡迎你，基督教同胞也不會用任何方式幫忙你，你不能找人代理、也不能自己代表出席任何法庭，不論是教會法庭或是世俗法庭，也不能安葬在神聖之地。

如果你確實是個名聲不佳之人，會吏長法庭可以向主教申請，尋求皇室協助將你監禁，不過這種情況很罕見，大部分人經過小絕罰後就屈服了，那些不從的人，往往被其他教區居民視為越軌之人，實際上自絕於社群之外。

Photo Credit: Charles Clegg @Flickr CC BY 2.0

道德犯罪

哪種罪行會讓你羞愧地踏上會吏長法庭？不遵守教會儀式是常見的理由，事實上，在全部的世俗和教會罪行中（僅次於違反性行為），這是第二常見的罪行。所有14歲以上的人都有義務上教堂：每週日及19個聖日都必須去教堂，還有割禮節（Circumcision，1月1日）、主顯節（Epiphany，1月6日）、聖母領報節（Annunciation of the Blessed Virgin Mary，3月25日）、聖誕節、復活節週的週一及週二、聖靈降臨節週的週一及週二。沒去教堂會招致罰款——一次一先令，經常缺席者則罰得更多。孩子每個月至少得送到教堂兩次接受教理問答，沒讓孩子受洗也是一種罪行，還有在週日開店也是。

在亞芬河畔的史特拉福，有多達37名商人被指控在1592年10月的宗教聖日裡開店營業。史特拉福有個女人在法庭上遭指控喧鬧、滿口髒話又不上教堂，她回答：「上帝的傷口啊！上帝的瘟疫降臨在你們所有人身上，某人放個屁給你！」這種「謹慎」的神學立場，很可能會讓她惹來更多麻煩：褻瀆神明也可能會使她遭到教區執事舉報。就連佈道時打瞌睡也是應受懲罰的罪行，想想佈道可以長達三個小時，你就知道為何有些人會覺得有點無聊，1593年時，艾塞克斯大荷蘭村（Great Holland）的桃樂絲．李齊蒙（Dorothy Richmond）被帶到會吏長法庭上，因為她在佈道時造成「不安」，「拿別針戳愛迪．艾方德（Eddy Alefounder）的臀部。」

誣蔑（defamation）在教會法中相當於世俗的誹謗罪，大部分詆毀的言論都算誹謗——或者寫下來就是書面誹謗——不過若是抨擊受害者的品行，那算誣蔑，應該由會吏長法庭處置，如果有人叫你「妓女、不折不扣的妓女」，你可以向教區執事舉報他們，而這麼講你的人就必須到會吏長法庭對此負責，因為如此，會吏長法庭很少是個無聊的地方，總是有言語、故事、辱罵，生動萬分，1586年時，約翰．沃姆（John Worme）控告海倫．蘭德（Helen Rand）誣蔑，目擊者作證指出，她與海倫．蘭德以及兩人的先生在草地上製作乾草，當時海倫宣稱：

約翰．沃姆會對她使壞，把她放倒在她家床上。要想擺脫他，就不得不答應隔晚讓他擁有她的身體。沃姆確實對海倫說過，等他能從她身上取樂之時，他會把她當成像妻子一樣。

這類案件的麻煩之處在於很難證明自己的清白，正如海倫．蘭德的感受。更糟的是，無法證明自己清白的案件會導致你自己被指控誣蔑，1583年7月，赫特福德郡有個名叫海倫．柏頓（Helen Burton）的女人，懷疑她丈夫與伊莎貝爾．陶德（Isabel Todd）有染，某天她尾隨丈夫來到伊莎貝爾家中，她潛入屋中，從臥室破門而入，看見她丈夫在床邊抱起伊莎貝爾，上半身沒有穿衣服，一陣騷動中，海倫被推出房間，事件發生之後，大家突然責罵起海倫，告訴她「邪惡的鳥兒才會把自己的巢弄污穢」，雪上加霜的是，淫婦伊莎貝爾之後成功地以誣蔑罪起訴了海倫。

酒醉也會讓你必須面對會吏長，當然如果你在喝醉時暴力破壞，就會被送上世俗法庭——不過只是喝醉的話，你會被教會法庭傳喚。你會因為倒在田地裡睡覺而遭到起訴，或是因為醉到站不起來，甚至是在酒醉的狀態下弄濕床鋪也會被起訴——儘管主要是因為那是別人的床鋪。犯罪者通常必須到教堂悔罪，擺上一整排品脫容量的單柄大酒杯，讓他跪在前面懺悔自己的罪過，1584年，科徹斯特某個教區的教堂司事遭人舉報，說他是個「咒罵者、瀆神者、罵髒話又誹謗人，並且疑似酗酒。」不管向教區執事舉報的人是誰，此人可真沒留下任何漏洞。

接著我們看到性，這是目前為止最常見的道德犯罪形式。就像誣蔑，違法的性行為也很難證明，因為大多時候，法庭上並沒有證據可以證明罪行已經發生——除非女方懷孕、其中某一方坦承、或是有人染上性病，但即使懷孕也無法指出誰該負責，因此傳聞、內疚和道德義憤，往往就是所有的「證據」。當然了，丈夫或妻子的忠誠如此至關重要，大家非常留意任何不名譽的跡象，甚至是假傳聞也同樣在意，不過同樣你也會發現試圖掩蓋伴侶性犯罪的男女，男人尤其不希望街坊知道他們被戴了綠帽，名聲如此重要，許多人會奮力辯護所有的指控，不管是真是假。

不意外地，通姦是男男女女最常被會吏長法庭傳喚的罪行，或者準確點說，通姦的嫌疑是最常見的罪行。1591年時，有個女人被瞧見讓三名男子在黃昏進入她家，有關當局展開調查，發現三名男子分別睡在不同的床上，而女人坐在火邊，身上只穿著罩衫，她遭判犯了行為淫蕩之罪，被迫悔罪。1579年時，有個寡婦說服亨利．帕克（Henry Packer）到她屋子裡過夜，他睡在不同的房間裡，但在夜裡聽見她嘆息，於是他便去找她，她要求他替她暖腳，而他幫了這個忙。寡婦懷孕了，鄰居認為他們知道誰該負責，因此亨利．帕克和寡婦都出現在法庭上，寡婦帶了足夠的女性宣誓助訟人出庭，然而亨利．帕克沒辦法得到足夠的支持，他只好認罪，被勒令單獨悔罪。你一定會看出其中的諷刺——尤其是想到普遍假定這是個男性掌控的世界。

聽了一陣子教會法庭上的訴訟程序之後，你會開始認為教會比較關心處理罪行，而不關心受害者。在不檢點的性行為中，這是真的。比如說，不管是男人還是女人，都會因為庇護未婚媽媽而被送上教會法庭。在現代世界裡，大家會視之為慈善義舉，但在伊莉莎白時代的英格蘭可不是如此。1564年時，有個男人「看在上帝的面子上」庇護了一名懷孕的女孩，他被判處在市集上公開悔罪，並且必須給窮人兩先令，即使沒有任何跡象顯示他該為那名女孩懷孕負任何責任。1566年時，西漢姆（West Ham）有個寡婦艾格尼絲．盧克（Agnes Rooke）被帶到會吏長法庭上，遭指控窩藏了別人家懷孕的僕人，她能獲得寬容，是因為會吏長得知那女孩企圖讓自己溺死，而這名好心的寡婦救她以後收留了她。

還有更糟的，如果女僕遭強暴懷孕，又無法說服世俗法庭採取行動，她就會被教會法庭強迫承受她的「罪行」。就在1590年的聖誕節前夕，瓊安．薩默斯（Joan Somers）在田裡照料女主人的牲口，此時有個叫萊斯．艾文斯（Rice Evans）的人找上她，抓住她後猛烈地強暴了她，並告訴她要哭儘管放聲大哭，因為不會有人聽見。之後瓊安被依私通罪送到會吏長面前。

1579年時另一樁類似的是珍．懷特（Jane Wright）案件，她是康恩簡（Colne Engaine）的約翰．勞倫斯（John Lawrence）及其妻瓊安一家子的僕人，某天夜裡，主人要求她替躺在床上的自己擦背，她拒絕了，但是女主人瓊安催促她必須服從自己的丈夫，她被迫和衣躺在床上替他擦背，直到她又累又冷，但此時約翰和瓊安要求她鑽進被窩裡繼續擦背，珍事後坦承她當時——

受到他和他妻子誘惑，在那個晚上和其他時候，裸身與他們兩人同床，他因此對她的肉體有所瞭解，而她說女士都曾與他同床，向她保證不會造成任何傷害，還說別的女僕以前也都這麼做。

珍懷孕了，有人向會吏長舉報，她坦承一切，被判處披著白衣站在教堂門廊前，「在佈道後坦承懺悔她的過錯，祈求上帝及會眾的原諒。」在可憐的珍懺悔之時，你不禁要望向約翰．勞倫斯和瓊安．勞倫斯。

人總說要判斷一個社會，就要看這社會對待最脆弱成員的方式。就這方面來說，持平而論，伊莉莎白時代的英格蘭是輝煌的年代，也是極度不公平的年代。許多不公義之事並不能說是政治上的權宜之計，無關皇室法庭，不是確保社會有效運作的必要之惡，也無關國土安全，而只是大家無法應付自己天性傾向的結果，寧願把自己的弱點和慾望歸咎在社會中不如自己的人身上，自傲到不肯承認，這些他們公開譴責並懲罰他人的罪行，其實是他們自己的罪。

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書籍介紹

本文摘錄自《漫遊伊莉莎白女皇的英格蘭：養馬比養跑車還貴、環遊世界比上太空還危險、買棟房子比買群羊還容易，讓你意想不到的英國古代史》，時報文化

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作者：伊恩・莫蒂默（Ian Mortimer）

譯者：趙睿音

在現代的影視戲劇中，伊莉莎白一世女王總是身著綴滿珠寶的華服，霸氣驕傲、呼風喚雨，宮殿也和女王本人一樣金光閃閃。這位史上最有權力的英國女性，除了擊敗西班牙無敵艦隊、航行世界一周、在美洲建立殖民地，讓16世紀的英國成為海上霸主，她的統治時期更被稱為「英格蘭的文藝復興」，孕育出傳奇文豪莎士比亞、提出歸納法的科學先驅法蘭西斯．培根，無論從藝術到科學、建築甚至是園藝領域，在這個時代中都充滿了各種創新的嘗試。

但是，拿掉珠光寶氣的華服和歷史美名的玫瑰色眼鏡之後——

伊莉莎白其實是個超沒安全感、有時喜歡嘴砲朝臣、愛用酷刑跟砍頭的超S女王！？

任性又專橫，讓國民又愛又怕，還將整個國家裡裡外外都改造成自己想要的樣子！？

繼暢銷書《漫遊歐洲一千年》、《漫遊中古英格蘭》後，英國暢銷作家伊恩．莫蒂默這次將揭發伊莉莎白時代英格蘭的真面目，掀開女王華麗的裙子，顛覆你的美好幻想，一窺那更貼近真實生活、髒亂又充滿驚世矛盾的日常面貌！

本書特色：揭發伊莉莎白女王宮廷和平民生活中的真面目，讓你不小心穿越也可以成為16世紀正港鄉民，不怕被女王吊死、肢解或砍頭！

Photo Credit:時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航