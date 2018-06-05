讓你意想不到的英國古代史：不肯給瘸腿的乞丐小錢，卻花大錢看死掉的印地安人

文：伊恩・莫蒂默（Ian Mortimer）

如果日常生活中有哪個層面在各個年代都始終如一，你可能會認為是大家用來娛樂自己的方式。畢竟我們都是人，所以我們滿足自己的方式應該多少是一樣的。或者換句話說，如果我們在這個世紀喜歡做某些事情，那麼很可能在其他幾個世紀也會喜歡。

整體而言，這麼說並沒有錯。16世紀的人熱衷看戲、下棋、聽音樂、做愛、喝葡萄酒和啤酒、讀書和觀光。不過，他們也喜歡一些我們今日會畏懼的事。如果你在縱狗咬牛場上聽到那些喊叫聲，看見嗜血群眾興奮的臉龐，或是看著叛國賊的內臟在他眼前被割下來燒掉時，聽見圍觀群眾的歡呼聲，你可能會納悶，莎士比亞的英國同胞究竟怎麼能夠理解他筆下的人道關懷。

觀光

要是到了伊莉莎白時代的英格蘭，你會想要觀光一下，就像在現代世界一樣。最受歡迎的觀光景點是德瑞克那艘有名的「金鹿號」，就在格林威治展出。你不只可以登船，還可以租借作為宴會之用。不幸的是，這艘船逐漸遭到拆毀，因為大多數參觀的人都會拿走一塊當作紀念品。如果你想看到這艘船的全盛光輝，動作要快，等到1518年，整艘船就只剩下龍骨了。

皇家宮殿可說是最具吸引力的觀光景點——不只白廳、漢普敦宮和無雙宮（在薩里郡），還有更遠處的伍茲塔克宮（在牛津郡）和溫莎城堡（在伯克郡）。當然並非人人都可參觀，你必須從關係良好的朋友那裡取得合適的介紹信，然後雇用馬匹或馬車載送你到這些目的地。在漢普敦宮，你會看到皇室內宮（包括國王和女王的寢宮），裡頭有編織掛毯和地毯、繪畫、時鐘、樂器和皇室傢俱，還有皇室圖書館、禮拜堂和花園。在白廳，你會看到女王收藏的荷蘭繪畫、她全部的服裝和珠寶，還有一張「印第安床」（美洲原住民），上面有「印第安」短帷幔，以及一張「印第安」桌子。

在倫敦塔會有嚮導領著你四處參觀，向你介紹大型加農砲和亨利八世的盔甲，兩者都在這裡展出。令人驚訝的是，嚮導甚至還會帶你到地牢去，讓你看看用來折磨天主教徒的刑具。別相信他所講的一切——尤其不要相信他說凱撒興建了白塔，並曾在二樓的大廳裡用餐。如果你參加了整趟遊覽，你會看到皇室內宮、皇家鑄幣局、叛徒之門（Traitors’ Gate）、行刑斧頭和皇家動物園（裡面的獅子皆依照都鐸國王與皇后來命名，還有「英格蘭最後一頭狼」、一隻老虎和一隻豪豬），記住你想參觀的每個房間都要給小費，湯瑪斯．普拉特和兩名同伴在1599年參觀時，他們給了八次小費，每回大約三先令，總額相當於一名勞工12週的薪資——這樣你就可以理解為何大部分的倫敦當地人都沒有參觀過倫敦塔。

在倫敦你也可以參觀一種房屋，後世稱為珍奇櫃（cabinets of curiosities），例如柯佩先生（Mr Cope）的房屋裡，有異國風情之物如人齒製成的非洲飾物、犀牛角和犀牛尾巴、獨角獸尾巴、「暴風雨中被雷電劈過的船桅」、經防腐處理的孩童屍體、「長在一名英格蘭女子額頭上的圓角」、亨利八世弄臣的手杖和鈴鐺、來自中國的瓷器、放大鏡子，還有一艘「印第安」獨木舟和划槳，懸掛在房間中央的天花板上。

莎士比亞後來在《暴風雨》（The Tempest）中寫道：「在英格蘭⋯⋯他們不肯給瘸腿的乞丐一點小錢，卻願意花大錢看一個死掉的印地安人。」對於那些負擔不起這些房屋入場費的人，街上就有珍奇之物可看，在1581年的城市裡，你可以看到一個荷蘭巨人，身高超過七呎六吋，還有一個三吋高的侏儒：比較矮的這個人就直接走在巨人的腿下。1599年時，倫敦橋上某間房屋裡能看到一頭活生生的成年駱駝，克勞迪斯．霍利班德甚至遇過一個「笑柄」（makesport）——或稱作街頭藝人，以吞劍維生。

然而，城裡最受歡迎的名勝是公開典禮和巡遊。其中最重要的便是任何一個有女王出現的活動，例如1559年1月14日在倫敦的慶祝，就在她加冕前夕，她巡遊全城，前往西敏市，由倫敦人舉行盛大慶典，扮演靜態場景（tableaux）和吟唱讚美歌。她即位當天也是個重大的場合，鐘聲響起，篝火燃燒，街上設置桌子舉行盛宴，這在幾年內便成了傳統，廷臣於她即位的週年之時慶賀，在她面前的白廳比武場競技慶祝。

1596年時，成千上萬的人現身觀看菲利浦．席得尼爵士與亨利．李爵士彼此競技，或者是看艾塞克斯伯爵來者不拒，在108場騎馬競技當中，打斷了98把長矛，騎士精神也許已經過氣，這種儀式性的競技可能也不像前幾個世紀的騎馬比武那麼暴力，但是仍然有其可觀之處。女王偶爾進行皇家巡遊之時，還能看到煙火表演，就像1575年在肯尼爾沃斯時那樣。對於那些住在鄉下的人來說，還有五朔節（Mayday）慶典，大家到田野裡愉快嬉戲度過一晚，隔天早上帶著五朔節花柱（Maypole）回來，悲哀的是，清教徒想燒掉所有的五朔節花柱，將其視為「令人作嘔的崇拜對象」，他們已經成功弄走了總是在倫敦康希爾街上設置的大型五朔節花柱。

Photo Credit: Paul K @Flickr CC BY SA 2.0

麥酒屋和小酒館

伊莉莎白時代的人熱愛啤酒和葡萄酒，因此麥酒屋、小酒館和「烈酒酒館」（tippling house）都是熱門的聚會地點，這些地方確實是種種極致放縱的場合，小酒館裡提供食物、飲料、音樂、談話、調情——在某些地方還不只是調情。大部分的小酒館只不過是房屋裡的開放式大廳，外面掛著牌子作為標示。這些全都應該要有地方行政官的許可證，不過很多都沒有，在倫敦到了1599年時，比較好的地方開始在桌子之間架起隔板，讓顧客享有更多的隱私，一邊暢飲加了糖的葡萄酒，一邊聆聽小提琴手演奏。

對許多男人來說，小酒館兼妓院有額外的吸引力，一般收費是花六便士就可以跟窯子裡的妓女睡一次。很多賣淫都是小規模的，由麥酒屋老闆娘或是她某個女兒提供性服務，例如克萊維林（Clavering，位於艾塞克斯）的瓊安．關（Joan Gwin）是村子裡的妓女，在她母親家裡賣淫，與她母親放行進入屋子裡的人睡覺。

不過即使是這樣小規模經營也並非全無憂慮。就在1567年的聖誕節前夕，亨利．庫伊（Henry Cooe）的妻子決定她受夠了丈夫的嫖妓行為，來到位於辰斯福、由鮑登寡婦（Widow Bowden）所經營的麥酒屋，當時很暗，大約是六點鐘，亨利聽到妻子吼叫著闖進來，他急忙拉起褲子，從後門溜了，找不到丈夫的庫伊太太抓住鮑登寡婦和她的女兒（窯子裡的妓女），扯著頭髮毆打她們，那女兒逃到街上，引起眾人警戒，最後由警察逮捕了躲在花園裡的亨利．庫伊。到某些小酒館裡取樂的代價可能遠遠超過六便士，就算你沒有染上梅毒也一樣，在亨利的情況中，他的妻子聽起來比教會法庭規定的悔罪更可怕。

小酒館也是大多數人去抽菸的地方，約翰．霍金斯在1565年時注意到佛羅里達有人抽菸草，大概就在隔年返回英格蘭時引進了這種習慣。菸草立刻變得流行起來，大家覺得抽菸有異國情調又迷人，能吸引大部分的感官：有嗅覺、有煙霧吸入肺部的感覺，還有縹緲的景象，看著煙霧寂靜地在小酒館的燭光裡浮動著，或者是吹出陣陣煙圈。有些人認為「抽菸會讓你的口氣臭得像狐狸尿」，不過他們只是少數。威廉．哈里森在他1573年的《大紀年》（Great Chronologie）一書中記錄道：

這些日子以來，透過一種形狀有如小長柄勺的器具來吸收稱為「菸草」的印地安草藥，在英格蘭廣泛受到接納使用，可以治療黏膜分泌物和其他產生在肺部和內臟部位的疾病，不會沒有效果。

如果你是個癮君子，你會想要在這個日期之後再來到英格蘭，然而這個習慣並不便宜：四分之一盎司的菸草在小酒館裡要價十便士，因此煙斗的斗缽非常小，並且通常會同時由幾個吸菸者共享，注意，「抽菸」一詞尚未用於形容這股新潮流：這個時候你是「喝」（drink）菸，女人也「喝」，通常會和加了糖的西班牙酒一起享用。

並非每個人都像哈里森那樣肯定菸草有益健康，1602年時，有位內科醫生以「愛美德之人」（Philaretes）為筆名，出版了一本小冊子，題名為《清掃煙囪的工作，或致抽菸者之警語》（Work for Chimny-sweepers or a warning for Tabacconists），就像未來的英格蘭國王詹姆斯一世（James I）在1604年出版了自己的反菸小冊《反制菸草》（A Counterblaste to Tobacco）一樣，「愛美德之人」也熱切地警告大家遠離這種有害的草藥，他認為那太乾了，對大部分人健康不宜，尤其對於黃膽汁脾性的人有害，易上癮，會導致不育、消化不良和感冒，此外從美學上來說也沒有吸引力：

如果有任何人對菸草如此盲目，不肯坦承由此升到腦部的蒸氣和煙霧顏色暗黑，並且質地過於乾燥，只要讓他把目光轉向抽菸者鼻孔噴出來的煙塵，或是抽完之後煙斗上殘留的燻黑色澤，他應該很快就能糾正自己的錯誤。

湯瑪斯．普拉特似乎跟「愛美德之人」或是其他有意把抽菸者比擬為煙囪的人談過，他在1599年指出，英格蘭人：

隨身攜帶器具［煙斗］，在所有場合都會點菸，在看戲、在小酒館或其他地方⋯⋯這使得他們放縱快樂，頗為昏昏欲睡，就像醉了一樣，儘管效果很快就過去了。他們用得很兇，因為抽菸能夠帶來滿足感，訓誡者疾呼他們這是自取毀滅，還有人告訴我，有個人死後的血管內，覆滿煤煙，就像煙囪一樣。

相關書摘 ▶讓你意想不到的英國古代史：被強暴懷孕的女僕，反被教會判私通罪

書籍介紹

本文摘錄自《漫遊伊莉莎白女皇的英格蘭：養馬比養跑車還貴、環遊世界比上太空還危險、買棟房子比買群羊還容易，讓你意想不到的英國古代史》，時報文化

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：伊恩・莫蒂默（Ian Mortimer）

譯者：趙睿音

在現代的影視戲劇中，伊莉莎白一世女王總是身著綴滿珠寶的華服，霸氣驕傲、呼風喚雨，宮殿也和女王本人一樣金光閃閃。這位史上最有權力的英國女性，除了擊敗西班牙無敵艦隊、航行世界一周、在美洲建立殖民地，讓16世紀的英國成為海上霸主，她的統治時期更被稱為「英格蘭的文藝復興」，孕育出傳奇文豪莎士比亞、提出歸納法的科學先驅法蘭西斯．培根，無論從藝術到科學、建築甚至是園藝領域，在這個時代中都充滿了各種創新的嘗試。

但是，拿掉珠光寶氣的華服和歷史美名的玫瑰色眼鏡之後——

伊莉莎白其實是個超沒安全感、有時喜歡嘴砲朝臣、愛用酷刑跟砍頭的超S女王！？

任性又專橫，讓國民又愛又怕，還將整個國家裡裡外外都改造成自己想要的樣子！？

繼暢銷書《漫遊歐洲一千年》、《漫遊中古英格蘭》後，英國暢銷作家伊恩．莫蒂默這次將揭發伊莉莎白時代英格蘭的真面目，掀開女王華麗的裙子，顛覆你的美好幻想，一窺那更貼近真實生活、髒亂又充滿驚世矛盾的日常面貌！

本書特色：揭發伊莉莎白女王宮廷和平民生活中的真面目，讓你不小心穿越也可以成為16世紀正港鄉民，不怕被女王吊死、肢解或砍頭！

Photo Credit:時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航