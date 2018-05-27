文在寅與金正恩突然會面後，川普：川金會如期舉行

北韓官方通信社和南韓總統文在寅，今（27）日都證實北韓領袖金正恩與南韓總統文在寅於26日突然舉行會談，雙方表示，金正恩表明與美國舉行高峰會的「意志堅定」，川普也在稍早表示，「6月12日在新加坡舉行的川金會不會改變。」

（中央社）北韓官方中央通信社（KCNA）27日報導，北韓和南韓領袖26日突然舉行面對面會談後，兩韓領袖同意「頻繁」會晤，且金正恩表明希望下個月與美國舉行高峰會的「堅定意志」。KCNA報導稱，「他們一致為，未來應該頻繁會晤，讓對話活絡、集思廣益及共同協力，表達攜手致力朝鮮半島非核化的立場。」這是北韓首度證實北韓領袖金正恩與南韓總統文在寅於26日舉行會談。

報導又說，「金正恩感謝文在寅竭力促成預定6月12日登場的朝鮮與美國高峰會，並表達對這項歷史性高峰會談的堅定意志。」

北韓國營中央通信社披露，北韓領袖金正恩於26日在南北韓軍事分界線板門店的北韓側，與南韓總統文在寅舉行會談，是自4月27日以來雙方第二度高峰會，並發布會談照片。照片顯示，滿面笑容的金正恩隔著桌子與文在寅面對面會談。

據稱兩人針對履行上個月高峰會談達成的共同宣言、為實現朝鮮半島非核化必須解決的問題以及讓美國與北韓高峰會成功舉行等，深入交換意見。此外，南北韓領袖也表明共同努力，致力實現朝鮮半島非核化的立場。

金正恩也對文在寅竭力促成預定6月12日登場的美國北韓高峰會表達感謝之意，並表明對舉行這項歷史性美國北韓高峰會談的堅定意志。除具體提及6月12日以外，也展現與美國總統川普舉行高峰會的強烈意願。報導稱，雙方也同意於6月1日舉行南北韓高階會談。

文在寅27日南韓時間10時（台灣時間9時）也在KBS等電視台直播的青瓦台記者會上表示，26日在板門店北韓轄區「統一閣」進行的南北韓峰會，是雙方透過熱線電話溝通最近半島情勢過程中，由金正恩於25日下午提出相見約會，他本人接納後26日親往板門店赴約。

文在寅表示，對於金正恩委員長而言，落實非核化的意志並非並不明確，而是北韓非核化後，美國是否會終止與北韓的敵對關係，保障北韓體制安全。文在寅說，日前韓美峰會中，川普總統強調，當北韓落實非核化後，美國不僅會確實地中止敵對關係，甚至還會促使北韓經濟繁榮。文在寅強調，因此，本人敦促擁有前述立場的美國和北韓層峰能夠直接溝通，以確認對方立場。

文在寅說，南北韓4月27日在板門店南韓轄區「和平之家」舉行峰會已有一個月，希望好好把握南北韓關係發展的機遇。文在寅還表示，雖然南北韓上月舉行峰會後雙方關係有過一些困難，但在北韓美國高峰會談等重要會談即將來臨之際，南北韓層峰能再次會晤、展現合作，意義重大。

《ETtoday》報導，文在寅表示，他與金正恩都認為6月12日的川金會一定要成功舉辦，「為達成韓半島的無核化與永久和平，我們的步伐不會中斷。」兩人也再次確認必須盡速實踐《板門店宣言》，因此決定在6月1日召開高層會談，後續也將進行軍事會談，以緩解南北間的緊張情勢，並使離散家屬團聚。

在回答現場記者的提問後，文在寅最後補充，因北韓27日才能報導會談內容，金正恩希望南韓也能夠配合，在會談後的隔一天再進行發表，因此26日僅宣布兩人進行會談一事，沒有提及談話內容。

（中央社）在南北韓共同發布新聞，表示26日舉行完兩韓峰會時。美國總統川普也美東時間26日晚間9時（台北時間今日上午10時）在白宮接見自委內瑞拉獲釋的美國公民時表示，有關預定6月12日在新加坡舉行、與北韓領導人金正恩的「川金會」事宜進展得「相當順利」。川普表示，「我們仍在研究6月12日新加坡的會議，沒有改變。我們再看接下來怎麼發展。」

24日，川普在美東時間上午8點46分（台北時間24日晚間9點46分）突然宣布，原定6月12日在新加坡登場的川金會取消，但不過北韓25日回應，仍然有意和美國舉行直接對話，川普25日則又急轉彎告訴媒體：「我們現正和他們（北韓）討論，他們非常想跟我們談，我們也想這麼做。」

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核稿編輯：楊之瑜