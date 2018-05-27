布吉納法索斷交的原因不只金錢，還跟伊斯蘭激進份子有關

（中央社）

我國在非洲的邦交國布吉納法索24日宣布與我國斷交，並在26日與中國建交。前外交部長歐鴻鍊25日說，下一個斷交國可能是瓜地馬拉或史瓦帝尼（編按：前名為史瓦濟蘭）；兩國遭點名，外交部表示，史王6月將來訪，台史邦誼穩固，瓜國外交部長3月也曾訪台，台瓜邦誼友好。

歐鴻鍊25日出席國民黨智庫國家政策研究基金會記者會表示，中國要跟哪國建交，選在什麼時機、基於何種戰略，完全操之在北京。

但歐鴻鍊表示，中國外交部長王毅曾說，9月中非論壇高峰會，不希望任何非洲國家缺席，希望照一張「全家福」，如果朝中國外交部長王毅的話解讀，非洲友邦史瓦帝尼可能是下一個斷交國。此外，歐鴻鍊說，如果中國目的是要拉掉人口超過1,000萬的大國，那可能是位於中美洲的友邦瓜地馬拉。

關於國際情勢變化，外交部發言人李憲章表示，外交部及駐外使館都隨時密切注意各項可能情勢，即時因應並致力深化、鞏固與各友邦的邦誼。

李憲章表示，台灣與瓜地馬拉邦誼友好，長期以來在基礎建設、農業、教育、醫療等領域合作成果豐碩，台灣在瓜國執行的各項合作計畫受到瓜國各界肯定。此外，瓜國外交部長何薇（Sandra Jovel）3月底訪問台灣，兩國官員互訪頻仍。

李憲章也說，台灣與史瓦帝尼邦誼穩固、合作友好密切；兩國在農業、公衛醫療、教育與職訓合作嘉惠民眾，獲得史國政府及人民肯定。史國多年來強力支持台灣國際參與，如史國2017年在聯合國大會為台執言，也在今年世界衛生大會（WHA）為台灣參與WHA進行二對二辯論。另外，今年4月總統蔡英文訪問史國，史國國王恩史瓦帝三世也規劃6月應邀來訪。

李憲章說，歐鴻鍊為曾擔任駐瓜地馬拉大使以及外交部長，外交部期待他以正面鼓勵、建設性的思維與外交部全體同仁繼續打拚，也給予長年在國際場合支持台灣的友邦，應有的尊重。

國立政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生25日也投書《中國時報》表示，今年9月即將在中國舉行的「中非合作論壇」的確是相當重要的指標。中國與拉丁美洲的論壇是包括我國邦交國在內的所有拉美國家都是成員，但中非合作論壇卻將台灣的邦交國排除在外。

（中央社）今（27）日上午，一名署名longyin的網友在PTT八卦板發文說，中美洲的邦交國宏都拉斯外長正在北京談條件，談妥的話，今天或明天就會斷交；下一個被叫去北京的則是位於加勒比海地區的海地外長。

對此，李憲章上午告訴中央社記者，在拉美及加勒比海地區的友邦邦誼均穩定，目前也沒有友邦外長在北京的情形。李憲章表示，外交部及相關駐館均隨時密切關注各項可能情勢並即時因應，致力鞏固與各友邦關係。請民眾不要道聽塗說，更不要誤傳不實謠言。

布吉納法索斷交原因不只金錢援助

針對布吉納法索與我國斷交，外界將問題歸結於金錢援助，《關鍵評論網》24日報導，但2017年1月25日，布吉納法索外長巴瑞（Alpha Barry）在布國首都接受外國媒體採訪時，表示中國對他們拋出橄欖枝，稱只要與中國建交，就能立即獲得500億美元的資金。雖然巴瑞當時表示拒絕，但今年4月，布國當地媒體也報導，中國鐵路建設公司向布吉納法索、迦納政府提議用公私合夥（PPP）的方式，連結兩國的鐵路，造價4.7億美元。

《聯合報》報導，事實上，另一項關鍵是安全因素。涉外人士指出，布國近年恐怖攻擊不斷，內部爭戰頻繁，布國多次向聯合國求助，希望安理會介入維和，但遭中方一再阻撓，無法如願，中共甚至利用布國深陷危險時，威脅布國與台灣斷交。

《ETtoday》報導，布吉納法索今年3月就發生一起嚴重攻擊，布國首都瓦加杜古（Ouagadougou）靠近總理辦公室與聯合國機構附近，3月2日發生激烈槍戰與炸彈爆炸事件，造成28死50傷，警方判定攻擊者是激進伊斯蘭份子。

《上報》報導，外交系統消息指出，在今年世衛大會（WHA）前我方洽請友邦為台灣發言的過程中，我方掌握到中國一一致函我國友邦，信中威脅「若考量未來與中國的關係，就不要協助台灣」；布吉納法索果然沒有依約為台灣發言，甚至在WHA尚未閉幕就宣佈與我國斷交。

《中央社》報導，外交部長歐鴻鍊昨日在國家政策研究基金會的「美國鷹派抬頭－美陸貿易戰對台美陸三角關係之衝擊」記者會也表示，我國近期在外交場合屢屢遭受中國打壓，也可能與中美貿易戰有關。

中國與美國貿易戰期間，雙方都會拿出有力籌碼談判，爭取國家最大利益。美國不一定有真正可以佔優勢的籌碼，但有「台灣牌」可以運用。歐鴻鍊說，美國啟動貿易戰前有一連串動作加強與台灣關係，目的是為加值台灣牌、台灣籌碼。

美國一再挑釁性使用台灣籌碼，中國大陸應對之策顯然是要釜底抽薪，徹底解決一中問題，讓美國失去台灣這個籌碼。

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核稿編輯：楊之瑜