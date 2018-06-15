讓旅人不藥而癒，補元氣顧筋骨的「沙漠白金」駱駝奶

Salam！（嗨嗨～）

蹲點阿拉伯，這次蹲去杜拜了！日前上杜拜超市選購日用品，在貨架的一角發現好物，瞬間眼睛一亮！

各，位，觀，眾，是「駱駝奶香皂」！ 竟然是用駱駝奶提煉製作的！

Photo Credit:奇慈飛提供

駱駝奶香皂，標榜營養豐富，天然滋潤，敏感性肌膚也可以使用，也許適合杜拜乾燥沙漠地區使用。再配上精美富有巧思的文青包裝，鄰近它牌的肥皂頓時黯然失色，售價硬是貴了他牌十倍。僅僅一塊香皂，要四張國父孫中山，初來乍到的我嚇到吃手手，杜拜果然奢華啊⋯⋯（低頭看錢包，放回去）

駱駝奶是何方神聖？

駱駝奶是什麼？可以吃嗎？駱駝奶的使用歷史悠遠；「聖訓」中有提到，有旅人來到麥地那覺得身體不適，先知穆罕默德讓病患飲用駱駝奶後不藥而癒。《本草綱目》也有記載：「駱乳，冷，無毒，補中益氣，壯筋骨，令人不飢。」 簡而言之，就是補元氣，顧筋骨，又有飽足感啦！

其實，在許多國家，駱駝奶是一種非常重要的營養品，也珍貴稀有，如瓊漿玉液。在俄羅斯、哈薩克等地，醫生會將其推薦給體弱多病的病人；在非洲，人們也建議愛滋病人飲用駱駝奶來增強抵抗力；而在阿拉伯海灣國家，除了營養補充外，人們認為它有滋陰補陽的功效。這樣營養滿點的飲品，更有「沙漠白金」的美譽。

Photo Credit:奇慈飛提供

沙漠白金的營養成分到底有多威猛呢？

駱駝奶高鈣、低脂，且有富含人體所需的不飽和脂肪酸，許多成分還具有特別的營養保健功能。此外，相較於牛奶，它有三倍的維他命C和十倍的鐵質呢！

然而，駱駝奶的產量稀少，汲取的技術也比較複雜。早先，駱駝奶的生產者多是遊牧民族，他們的保鮮及殺菌設備較不完善，直到近年來才開始養殖量產。 另外，駱駝不會像乳牛一樣乖乖配合擠奶，駱駝媽媽要聞到小駱駝的氣味，才會分泌乳汁。駱駝的一日產量約為五公升，而乳牛平均產出16公升。

諸多原因，使得駱駝奶價格貴出牛奶許多。 在阿拉伯聯合大公國，市面上零售的駱駝奶，價格比起牛奶高了將近三倍；一公升的駱駝奶約為140台幣。

沙漠白金絕佳商機

這種好東西，物以稀為貴，也是有它的市場在的。世界上最大的駱駝奶產區在非洲，產量第一是在東非的索馬利亞。而在中東國家的潛在消費者為兩億人口，西方世界也將駱駝奶視為super food風潮。不僅非洲，連美洲、亞洲、澳洲也都幾逐漸改良技術，增加產量。

除了駱駝奶本身外， 它運用也非常多元；從駱駝奶、駱駝奶巧克力、駱駝奶酪、起司、奶粉、香皂、保養品、冰淇淋等，更有許多餐廳及咖啡廳業者們，搭著這波沙漠白金風潮，大打駱駝牌。

現今的駱駝奶雖然都有加工處理過，但相較牛奶味道，駱駝奶還是稍微帶點鹹味。二話不說先買瓶駱奶調製拿鐵試試水溫，使用心得請待下回分曉。

蹲點阿拉伯，咱們下次見！ila ligaa~~（See you later！）

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航