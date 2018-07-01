過去被捧為神的哥倫布，歷史上卻有心理變態的一面

為何哥倫布是個心理變態？

說起哥倫布（Cristoforo Colombo），這人在白人面前總是被捧為如同神一般的人物。他曾四次航行美洲，發現新大陸，讓一大堆白人移民過去，爲白人的領土擴張做出了實質性的貢獻。這類功績確實是不可掩蓋的，但關於他的人格缺陷，以及反社會人格卻因為他那主角光環般的功績一同掩蓋掉了。今天小編來把哥倫布喪心病狂的言行舉止挖出來，讓大家知道歷史並不是單方面的一家言！

話題要來到1486年，當年哥倫布已經五十歲了，卻還是個肥宅，據歷史資料顯示：哥倫布在當上船長前的資料就像是一團謎一般，他既沒有名聲，也沒有什麼值得一提的工作，只擔任過放羊小弟、賣奶烙大哥、以及船上的雜工之類的小職。

而在哥倫布功成名就時，他聲稱自己在發現美洲前就當了三十多年的水手，且早在10歲時就出過海，不過後世的史學家把他的臉給打腫了：他在20多歲才出過海，而且還是為了生計而不是夢想，出海時的職位僅是一名船僱傭。

過完五十歲的生日派對後，哥倫布不知為何突然對航海產了極大興趣，開始向西班牙國王、女王申請要出航到日本。當然，哥倫布當時只是個默默無名的宅宅，西班牙國王一看這申請書根本懶得回復，不過哥倫布也挺屌的，在被已讀不回後每天撰寫申請書，把西班牙國王的信件郵箱給塞爆，又利用國會派系的矛盾關係，讓一部分黨派支持自己航海，請這些人時不時吵吵國王，要國王跟著支持。在六年之後，西班牙王室再也受不了哥倫布的騷擾，答應他的要求。

歷史學家埃德蒙摩根曾說：「哥倫布不是一個學者。」沒錯，哥倫布並不是一位航海家，他只是宅宅，地理和算數都非常不好，令人咋舌的是，他在出發前並沒有想要提升自己的地理能力，而是參考了《馬可波羅遊記》來當作地理教材（歷史學家考證，馬可波羅遊記是由馬可波羅口述，由浪漫小說出身的作家（Rustichello）在旁紀錄而成，在口述以及浪漫文筆的雙重作用下，馬可波羅遊記的可信度超低）。

哥倫布對世界地理有著獨到的見解，他聲稱歐洲地理都是垃圾，都是錯的！歐亞大陸面積算得太小了，應該比地球的一半要再大，而且地球周長應該是30,200公里！（事實上正確的值為40,000公里）最後莫名其妙算出：只要航行 2700 英哩就可以到達日本囉（實際上從西班牙到日本最東邊是 13,000 英哩）。 .

意外的是，這位妄人的運氣還真是不錯，雖然沒找到日本，卻誤打誤撞地來到美洲新大陸。喔對了，他登陸的地方並不是真的美洲大陸喇，是佛羅里達旁的小島，名叫瓜納哈尼。哥倫布一下船時對著原住民問了個鬼話：「 不知道這裡是不是日本的其中一個島呢？」原住民根本不懂西班牙文阿，還有這是什麼奇葩鳥問題！更令人咋舌的是，由於他算數很爛，他到這個島時，他以為他還在北緯42度（也就是西班牙的緯線），但自己卻往南偏移了2200多公里⋯⋯

最後，哥倫布下了結論，認為自己來到了印度囉。把這群喜歡在頭髮上插羽毛的原住民稱之為印地安人（indio），也就是西班牙文的「印度人」，後來大家發現美洲原住民不是印度人後，亞洲國家為了不搞混雙方，而把美洲原住民稱為「印地安人」（居然不直接換整個名字，真是太給哥倫布面子了）。

哥倫布帶領白人踏上小島前已經斷糧許久，哥倫布瘦得跟一把蔥一樣，那些毫無心機的原住民生了同情心，把他們當成貴客款待了一番，據哥倫布回憶：「其他人，無論男人還是女人，都大聲喊道：『來看看那些從天而降的人，帶上食物和飲料來吧！』」之後就是一頓大宴，火雞肉阿~馬鈴薯泥阿~鮮魚鮮肉阿~另外還給哥倫布一大團糧食，讓他們可以安然返航，然而回航後的哥倫布居然毫無感謝之意，仗著原住民的善良，在航海日誌（1492年10月14日）這麼寫到：「我應該征服他們，只要50個人，我就可以隨意統治他們。」

Photo Credit: John Vanderlyn @ public domain

五年後，哥倫布再次踏上了這片土地，這次原住民依然捧著魚肉準備前來款待他們，但迎來的不是深懷感激的水手們，而是武裝到牙齒的士兵，他們如入無人之境，一下船便毫無顧忌地開始殺人放火搶劫。有目擊者記載，戰敗重傷的原住民戰士被當做獵犬的活狗糧，被吃心挖腸的慘叫聲不絕於耳。他們還把抓來的土著當成奴隸，強制他們做苦力，一言不合便是一頓毒打。不知道是誰出的餿主意，竟然把潛逃未遂的原住民五花大綁，殘忍獵殺後拿來喂狗。

最終，哥倫布把他們的財產掠奪一空了，卻還想榨乾他們的血水，將殘留下的原住民趕上了船上，鎖在陰暗潮濕的甲板下面一船船地運到市場，男的當作奴隸，女的當作洩慾工具。西班牙歷史學家Consuelo Varela曾對此表示：「哥倫布政府的特徵就是暴政。即使是誰想擁護他，也不得不承認已經發生的暴行。」

返航時，哥倫布的心情異常愉快，在航海日誌這麼寫道：「就像買賣莊稼一樣，100個西班牙幣就能買到一個美人兒，這種買賣非常普遍，有無數商人求購姑娘，特別是那些九至十歲的小美人兒們供不應求。」（孫中山與蘿莉你情我願都被罵爆了，你這戀童癖怎麼評價還這麼好啊⋯⋯）

一個哥倫布的船員在他的記錄中透露出了原住民女孩的可憐遭遇：「來自（哥倫布）獎賞的加勒比女孩全力反抗時，他（船員）無情地痛打她並強姦她。」另外還有一個女人不小心提到哥倫布在當船長前是個肥宅，結果就被扒去衣服，騎在一頭驢上遊街示眾。這些一樁樁事件都是狼心狗肺的惡魔才能做得出來的事。

最後，我想以網路作家Mira的名言作為結尾：「大航海是個偉大的時代，無庸置疑，但是，現代歷史上，普遍只聽見勝者笑，不見敗者哭 ── 我們把這些失去太多的一群人，視為理所當然；他們的悲慘，映照著勝者的笑臉。」

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航