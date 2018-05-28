顧立雄防堵財金幫，但財政部這個漏洞還超大

文：劉育民（民營金控法務）

顧立雄日前宣示，金管會退休官員不得再到公股行庫擔任董總座，而在場的財政部長也同樣表示，日後財政部亦不會派任退休官員到公股行庫擔任高層，但留了一個但書，因為財政部只是公股的「股權管理」機關，但國營銀行的派任權為在行政院，所以即使財政部說不，但最後還是行政院說了算。

也就是說，雖然金管會做出了明確的宣示，仍有財政部這個漏洞。尤其財政部留下的但書，讓未來財政部的退休官員仍有機會到公股擔任總座，只要到時候將責任推給行政院就行。

那我們就來看看這個洞大不大吧。

由於先前慶富案撤換了三個公股董座，現在八大公股行庫，目前只有四家公股的董座由前官員擔任，分別是：

彰化銀行董事長 張明道 （前財政部金融局副局長、金管會銀行局長）

台灣銀行董事長 呂桔誠 （前財政部長）

土地銀行董事長 凌忠嫄 （前財政部主秘、台北市國稅局長、前財政部國庫署署長）

華南銀行董事長 吳當傑 （前財政部政務次長）

如果要加上慶富案時在任的董座：

第一銀行董事長 蔡慶年 （前財政部國庫署署長）

兆豐銀行董事長 徐光曦（土銀、華南董事長）

合作金庫董事長 廖燦昌（台企銀董事長）

台企銀董事長 朱潤逢 （財政部科長）

也就是說，八家公股行庫，有六家的董事長明顯都是從財政部來的。只要財政部沒有明文規定不行，這個漏洞其實非常大。

Photo Credit: Reuters/達志影像 金管會主委顧立雄

那要防堵財金幫，金管會還有哪些漏洞要補呢？

一、除了現任還在公股當肥貓的應趕快解職以外，要注意退休官員與現任公股行庫的合縱連橫

除了有財金幫，各公股高層也常形成自己的小圈圈，而有合庫幫、彰銀幫的傳聞。

由前行政院長、金管會主委陳冲負責成立的新世代金融基金會，該基金會的董事長陳冲擔任過合庫董事長、副董事長沈臨龍也當過合庫董事長，幫該基金會出錢的是建商集團寶佳機構，其機構執行長也請來陳冲愛徒唐楚烈擔任，唐先前任彰銀總經理以及合庫證券董事長，另一位陳冲愛徒就是現任彰銀董事長張明道。也被聯想和目前台新與寶佳之爭相關，為了幫公股彰銀解套的計中計。

二、廢除台灣獨有的法人董事

過去財政部之所以可以隨時改派，到處酬庸，就是因為台灣特有的法人董事。根據《公司法》第二十七條規定，法人董事可以隨時改派，你可以找A出來選董事，選上了推B去擔任，這是國際罕見的奇怪制度。

此次《公司法》的修法歷程中，但面臨了台灣不少企業「用過覺得好」所以反彈的情況下，在這一條規定上妥協，顧立雄雖然規範金融業不能採用法人董事，但公股都例外，亦即以後的財政部還是能夠說改派就改派，酬庸自己人。

媒體與民眾一片讚聲，很高興金管會完封財金幫，在我看起來倒不然，我非常肯定有一任金管會能夠做出這麼大的變革，但要除掉這些裙帶集團，仍有一段路要走。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航