AI智慧音箱帶來的產業格局和生活改變，可能比你想像的大得多

「小愛同學，提醒我15分鐘後揭面膜！」愛美的小玲說。

「小愛同學，幫我打開掃地機器人！」愛乾淨的小敏說。

「小愛同學，來一段經典的戲曲！」愛聽京劇的爺爺說。

「小愛同學，我想聽蠟筆小新的聲音！」愛玩遊戲的阿寶說。

「小愛同學，幫我記下這個窗簾的高度，高一米五，寬0.6米！」忙著安置新居的大明說。

上面這些台詞出現在小米音箱的廣告中，搭配各種不同的生活場景需求，描繪出智慧助理能幫忙塑造的智慧家庭面貌。

2017年美國的智慧音箱賣了超過2,500萬台，滲透將近15%的家庭，其中Amazon的Echo系列佔了七成，Google和Apple等大廠緊追在後。中國廠商也快速跟進，雖然數量還不及歐美（約300萬台），小米、京東、阿里等零售巨頭紛紛投下，用龐大的行銷，超低的價格（人民幣299~499，比Echo便宜一半以上），來搶佔這個新市場。

當我詢問中國朋友對於這種智慧音箱的使用滿意程度時，多半獲得不太正面的評價，許多人只是嘗鮮，買回去用了幾天，發現不能達到實用的期望，之後就少用了。相對的，AmazonEcho的使用率就大很多，產生的商業價值也被大家高度認可，公司股價不斷衝向新高。

為什麼這個智慧音箱（本質是智慧助理）的戰場這麼重要，可能改變未來多個產業的格局，和人們生活的方式？又為什麼Amazon目前還能獨佔鰲頭，其他大廠及中國公司學皮容易，但還學不到其中精髓？以下我從三個方面來剖析預測：

1. 語音是人機互動最自然的介面，將成為人工智慧的新 ｢入口」，自然是兵家必爭之地

用自然的口語來操控電腦，執行生活上或工作上的任務，是許多軟體科學家數十年來努力的一個重要領域。從早期Office的指令，到近期的iPhone Siri，即使是簡單的指令動作，經常因為無法辨識各種口音，或稍微複雜的語意，而讓使用者頻頻失望，難以成為實用的習慣。

智慧音箱因著AI在自然語言處理（NLP）技術的突破，經過大量數據的建置和訓練，已經具備在特定的情境和知識體系下，省去手眼的操作（觸控、打字等），能有效地與人們進行溝通。加上串聯在各種應用場景背後相關的內容服務和環境控制（見以下），不僅比手機或電腦更方便完成任務（例如查詢資料、上網購物），也為許多原本不適合操作電子裝置的人和情境（例如臨時或長期行動不便者），掃除障礙。

更威的是，厲害的智慧助理系統，能不斷從使用者操作方式和生活習慣的熟悉，增加用戶的以來，建立不容易被置換的門檻，比手機還要高。因此這一塊領域（不只是音箱這個裝置，更是整個助理系統），所有企圖掌握市場寶座的企業，莫不投下重資，期望成為未來每個人的AI「操作系統」。

這戰場不僅在家庭應用上，在企業應用（各垂直產業）、教育、醫療、或公部門中，都可能誕生少數的超級平台公司，掌控我們未來的人機互動入口。

2. 不僅提供購物及各項服務，智慧音箱平台生態還包括了智慧裝置，成為家庭生活，以及其他應用場景的控制中心

不少科技巨頭（例如微軟、蘋果等）曾提出多種「家庭控制中心」的方案，描繪許多看來很夢幻，讓生活更美好的使用情境，但至今無一成真。除了前述的人機介面技術問題之外，裝置及網路間的標準不一致，服務和控制體驗不能無縫銜接，是更重要的商業原因。

Amazon挾著多年來累積的幾項優勢（線上購物，數位內容服務，雲端平台服務，以及大量用戶等)，並且在推出音箱的同時，「開放」這個以人工智慧為基礎的Alexa平台，邀請廣泛的協作廠商，建立一個生態系統，因此能在很短的時間，聚集了相當多的合作夥伴，提供能與Echo流暢地串接的軟體、硬體以及服務，終於實現了家庭控制中心的角色。

我們也可以相比中國的市場狀況，雖然大廠能推出低價的音箱產品，整體銷售以及使用量，還是遠不及Echo的普及，就是因為服務及裝置的生態圈建立非常困難，門檻很高，必須有具備開放平台經營，了解軟體與硬體銜接，又充分掌握使用者體驗的廠商，才有辦法做到。展望後市，諸多廠商中我認為小米的機會比較大。

3. 打通消費及使用數據，整合銷售和行銷的上下行溝通，為線上線下完整的新零售場景補足最後一塊拼圖

這幾年「新零售」的口號喊得很響，雖然每個人的倡導和理解可能不同，但努力提供消費者「完整且無縫的購物及使用體驗」，則是所有人都一致同意的。除了把實體店面智慧化，網路及行動購物流暢化，線上線下的通路整合之外，運用這種位在使用現場的智慧音箱、智慧助理、或類似形式的智慧裝置，能將過去無法企及的使用者接觸點（Touch Points)，難以取得關鍵時刻訊息（Moment of Truth)，更為有效地掌握，這將在銷售、行銷、以及服務的升級上，展現許多創新的機會。

Amazon Echo（以及Dash Buttons等）已經展現如何讓你輕鬆隨意，甚至不自覺地， 進行採買，許多品牌和店家也能透過與Amazon合作，從客戶數據中進行更精準的行銷活動，非常可能在你起心動念的同時，智慧助理就給你恰當的推薦。而任何的產品使用問題及服務需求，未來不僅平台商能提供服務，所串聯各個廠商的真人或機器客服，也都可以隨時待命，協助用戶解決任何問題，提升使用體驗。

更重要的是，這些購買、使用、以及服務數據，都不斷累積在智慧助理的系統中，當作機器學習的素材。我們可以預見，從好的方面來看，聰明、了解我們喜好需求的「智慧助理」（不論她背後是一家公司還是多家公司），可以幫我們執行有效的購買行動，解決生活上的問題，大大節省我們的時間。但是從壞的方面看，我們也可能會越來越懶惰，越來越依賴我們的「助理」打理大小事情，而越來越喪失自主判斷的能力。

如果你認為這樣的預測還很遠，不妨看一下不久前Google發表的Duplex智慧助理功能，在「機人溝通」上的最新進展。Google不容自己在這個領域落後，因此會持續大量投資此類研發及應用推廣。當機器（程式）不僅能跟其他人或機器流暢溝通，執行任務外，還能聰明到為主人（也就是我們）進行判斷或做決定時，我們離科幻電影描述的「廢人」世界，恐怕就不遠了。

想像一下，幾年以後，可能會有如下情境：「小愛同學，你問一下我老公的智慧助理，最近每周三下午他到底跟誰在一起開會開那麼久，如果是漂亮女生，你把她們的臉書照片傳給我，同時把我老公的行車紀錄也傳給我……」

你會不會趕緊找一個這樣的好助理？還是不敢用這麼聰明的助理？

（作者是澔奇科技與瀚師科技創辦人，教育科技和人工智慧產業應用專家）

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九