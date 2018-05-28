在香港人眼中，台灣是不是一個國家？

我是1980年出生的香港人。我認為，除了那些被灌了迷湯的政治宅，這世代之後的正常香港人很難不認為台灣是國家。

我開始留意到台灣，大概是三十多年前的事情。那時候台灣還在戒嚴，但對我來說重要的是，我當年在百貨公司的玩具部裡，發覺了ZOIDS機械獸有兩個版本，分別是日文包裝和英文包裝，英文包裝的寫著Made in Taiwan（不是ROC），這讓我意識到台灣的存在。

幼時印象：台灣就是一個國家

那時候在電視看新聞，只要看到關於「台灣」的新聞，會再看到青天白日滿地紅旗，正常人都會想到，那就是台灣的國旗。對我來說，一開始認識的台灣就是一個國家。

更有趣的是，同時我也知道「中華民國」。自少（從小）受到的歷史教育，就是中華民國打贏對日抗戰，而被教育我們是中國人、就是中華民國人。然後我們有個很可怕的敵國，叫作「大陸」，大陸是個很可怕很殘忍的國家，講和我們不同的語言（中國普通話）、用和我們不同的文字，那些文字比日文還要不像我們的，還在香港引發了暴動放炸彈（六七暴動），未來某天還會侵略吞併香港（註：亦即現在），大家都想要逃離香港，因為大陸早晚會攻擊過來。

但我是完全不知道，中華民國跟台灣有甚麼關係，我一直以為是兩個沒關係的東西，只覺得台灣就和泰國菲律賓一樣是東南亞國家。後來九十年代，香港和台灣的文化交流極多，比方說蔡志忠的《大醉俠》，小天才遊戲機，以及電腦書，我才曉得旁邊有個寫我看得懂的文字的國家，叫台灣。同樣地，我也不知道它是甚麼鬼中華民國，香港社會也沒有強調過台灣和中華民國有什麼關係。

雖然偶然會好奇，為何台灣出版的東西常常寫著中華民國，但對香港人而言，當年的報紙，不少都有標注「198X年，民國XX年」，所以「民國」比較像一個時代紀年，而不像一個國家。但台灣就是一個國家，比起其他國家（包括那個叫大陸的），不知為何跟香港文化較接近，至少文字能看懂吧？

六四之後：原來「大陸」才是中國

後來改變了我認知的，是六四事件，因為六四事件使香港對大陸多了很多關心，然後我才赫然像《龍珠》的悟空發現自己是外星人一樣，發現那個邪惡國家「大陸」原來就是中國。

在此之前，我還以為所謂中國是我們，原來是他們呀？

但對於小學生的我來說，這個認知改變，使我以為，既然中國就是中華民國，而大陸就是中國，那麼大陸就是中華民國了吧？六四之後我以為中華民國就是大陸，本來它很正義的，不知為何某天變邪惡了，到底發生了甚麼事？不是邪惡日本人攻擊了中華民國，甚麼時候中華民國自己變成了拿坦克車打小朋友的壞蛋？

為了找出這個謎題，我開始找歷史書看，可惜一開始找到的是中華人民共和國出的，結果就更是被弄得一塌胡塗。最後看了很多書之後，才發現中華民國跑了去台灣，中華人民共和國是另一種東西。

知道後好像有點釋懷。第一是，好在中華民國沒變壞蛋。第二是這樣我們香港人所謂的中國人，原來不是大陸人而是中華民國人，所以我們不是壞蛋的同類。第三是中華民國在民主自由了，看來香港也有救了。

所以我完全能理解大陸「國粉」以及台灣泛藍的想法，因為在我十三歲時也有過同樣的想法，一個人自少被說是中國人去到某天，對中國這鬼東西有質疑，開始疑惑中國為何那麼一團糟，以及不認同那個拿坦克車撞小朋友的北京時，你很理所當然的會找「民主自由的中華民國」當心理上的容身之處。

因為不想當壞的中國，所以幻想一個好的中國出來。 壞中國是中華人民共和國。 好中國是中華民國。

Photo Credit:Reuters / 達志影像

認知矛盾：中國版的醜小鴨

可是就算這樣，我都是先知道台灣，認識台灣是一個國家，去到最後才突然發現台灣「也是中華民國」的。

我開始接觸國民黨的相關文本，例如在圖書館的中央日報，各種泛藍的書籍雜誌等，他們都強調台灣是中華民國的一省，台灣人是中國人。我看到時只覺得突兀，當年對中華民國有好感的我，嘗試接受這種設定：也就是說，那個古怪的中華民國擁有全中國，只是99%淪陷了，然後台灣是它一個省。

可是，這跟拿一個99%的改造人、只剩下鼻子然後說他是人類，有甚麼分別呢？

另外，即使自少「認為自己是中國人」，但我同時也「自少認為台灣是個國家」。前者不是一時三刻能洗掉，所以會認同中華民國，可是後者也沒有辦法洗掉。我發覺自己沒有辦法因為嘗試認同中華民國，而逆轉我認為「台灣是個國家」的這個認知，而相信大部分香港人再怎樣都無法改變這認知。

而且很明顯的，在現實層面上，後者比前者更有說服力。因為我們也接觸到了中國和中國人。

認為「自己是中國人」，就代表「我和其他中國人是同類」，可是中國人他們寫簡體字、說普通話，我寫傳統漢字說廣東話，這個「同類」太沒有說服力。況且我們去中國還是要有證件。越接觸中國人，你必然會遇到一個基礎問題，就算你自己怎樣說自己是中國，他們都在提醒你，你不是。你香港人怎樣自嗨也好，事實是，當世界承認中華人民共和國就是中國時，香港文化非常的「非中國」。

感覺就像醜小鴨：你以為自己是隻鴨，但你的叫聲就是不一樣，體形就是不一樣，習性就是不一樣。你想當鴨，但其他鴨不承認你，況且你只能當一隻在其他鴨子眼中很醜，不倫不類的怪胎醜小鴨。

而我們就是中國版醜小鴨，你在去到某天你承認原來你是一隻鵝之前，你硬要當中國人，你就是個連普通話都說不好簡體字都不會寫，跟他們完全沒有集體回憶，文化信仰價值觀都完全不一樣的怪胎。你就算用盡努力去模仿其他中國人，坦白說在他們眼中你也不是，後來我去了中國工作，就更理解這一點。

Photo Credit: Reuters/達志影像

接受差異：香港人和中國人就是不一樣

香港人就是香港人，別人都這樣認為，中國人也把你看成異族，即使他們嘴裡堅持你是中國人，那只是為了統治香港的政治正確發言。內心他們很清楚，你是異族。再怎樣死皮賴臉的扯甚麼同文同種，血濃於水，都只是在配合政治正確演戲。

香港人和中國人可能祖先相同，可是經歷過了幾十年不同歷史的洗禮，大家各種走向了不同的演化；就好像幾十億年前，祖先是同一個單細胞的生物，卻有些演化成魚，有些演化成牛那樣。

香港人認同自己是中國人，是否能促進和中國人的關係？這又涉及第二個問題，如果香港人也是中國人，那麼，香港人就是特權階級。同樣是中國人，憑甚麼你的護照硬是比中華人民共和國的好用幾十倍？憑甚麼你能有一個較自由的環境，較開明的政府？大家都是中國人，為何待遇會如此不同？

在跟中國的朋友相處久了後，我發覺一件事，香港人不是中國人、不去承認自己是中國人，其實對大家心裡都比較好過。人類就是這樣，當覺得對方離自己很遠時，對差異不會感到不愉快，覺得自己跟對方距離近時，各種差異會令人不舒服。就像我們不會去妒忌李嘉誠，他比我們有錢萬倍，卻會去妒忌那個跟我們同行、薪水硬是比我們多了五千元的人。

在年輕時跟中國人相處多了，交了很多中國的朋友，從解放軍到民工都有，我就發覺接受和承認雙方的差異，比起硬要找出大家相同之處更能交友。比方說我都學他們的母語，談他的故鄉、食物、文化、信仰、習俗，更會討他們歡喜，而不是要他們接受我的一套，或者大家一起當「文明中國人」，這比較自然和合乎現實。

在中國越久，我就越覺得「中國人」是一個非常不自然的觀念。當然，不同世代也不同，越年輕的中國人，就越「中國」。母語是普通話的人的「中國」也較自然，他們不會再有那麼多疑惑。

Photo Credit: Angus Fraser @ Flickr CC By 2.0

中國政府：「新中國人」的製造工廠

我終於理解到真相，我們被教育成自認為是中國人，實際上，只是被拿去製造「新中國人」這個新民族的原料。那時候的母語是普通話的小朋友才是中國人，上世代那些母語不是普通話的人，是原料、是營養，就像餵殖場的雞一樣，最終後代都會改造成那種一式一樣的，差異越來越少的「普通話人類」；你現在的意識形態與身份認同都會慢慢被粉碎。

告訴你你是中國人這件事，其實是告訴一隻雞，你會變成人類，只是沒有告訴那隻雞，你變成人類的方式是變成蛋白質被吸收。坦白說雞被吃了也真的變成了人類，但失去了自我地變成人類一部分，有意義嗎？

理解到這點後，你就會知道，甚麼「好的中國是中華民國」，終究只是幻想。其實兩個中國，不管是中華民國或中華人民共和國，都是把一群舊漢人民族，像果汁機一樣輾成人汁、重塑成兩種不同品牌「中國人」的工廠。大家設計的新中國人當中，中華人民共和國產生的是「你知道的」，中華民國生產的的是「溫良恭斂」。前者很成功，透過消滅其他語言的教育，正在將各種在大陸的語言文化粉碎；後者因為佔據的地域太小，最終被台灣人重新吸收融化。

中華民國原本想把台灣當營養吃掉，最後台灣吃掉了中華民國當營養，這件事在我小孩時認知到台灣是國家這件事，已有了跡象，今天就很明顯。至於中國，很多人不喜歡這個管太多、「被狼性」的中國，他們則希望自己就算要被絞碎成人汁，也寧可變成像中華民國那樣，所以慢慢變成「國粉」。但我想或許有一天，他們開始也會理解到，與其變成溫良恭斂的人汁，不如回歸原初，保持自己本來的文化，不要被粉碎。

香港人為何承認台灣是個國家，那是基於自然認知，只有硬要用意識形態去對抗，才會在嘴巴上否認，可是心裡也很難否認台灣就是一個「外國」。「台灣是中國的一部分」是個口號，之所以天天叫這種口號，是為了提醒大家，即使你心裡知道台灣是外國，但你嘴裡必須說台灣不是外國，否則統治你的人會不高興。

更年輕一點的香港人，相信連想那麼多也不必要。因為較年輕的香港人，面對的中國比以前更壓迫更真實，他們早就只覺得自己是香港人、覺得那邊是台灣人，不會像中年大叔一樣還有相信甚麼台灣人是中國人的可能性了，除非腦子真的很病。

那些主張「台灣是中國」的人，有多少是抱著「我用這理由去佐證我國有權侵略台灣」，其實大家心知肚明，這也不是甚麼新鮮事。大日本帝國侵略中國時，也一樣會說「中國日本同文同種」（編按：有的看法是中國人更愛講）。如果真的有輪迴的話，大概是閻王為了懲罰當年皇軍的暴行，罰了他們轉生到今天的中國當憤青吧？

編按：二戰後，國共兩方都積極滲透香港的報章輿論與教育。教育面包括資助或創建學校，親國民黨著名者如新亞書院；國民黨港澳總支部還曾以「為蔣介石祝壽」的名義募資，成立「中正勞工子弟義校」。 國共兩方都受到港英政府戒備，不過港英政府的立場是「對國共兩黨中立」，亦不干涉殖民地的本地認同，對教科書內容，只針對激烈民族主義、「仇外」的論述做嚴格審查（主要是不能仇英，反日就不太管），而中國作為「文化民族」的認同情懷，卻是可以保留、採取「中華民族」的敘事。

香港長時間廣泛使用的人人書局版《中國歷史》教科書，就是由「南來文人」（多為大中華主義者）的孫國棟編著、錢穆校訂，兩人均反共、以中華民國為「中國正朔」。而1950、60年代的大批「逃港者」本就是躲避中共統治而來到香港、尤其六七暴動後港人更普遍對中共感到威脅，中華民國便比「邪惡大陸」多了點微妙的存在空間，加上國民黨在香港遺留的組織運作，乃產生「香港國粉」。此為鄭立所說港人被教育成中國人、中華民國人，以及「好的中國」之想像的相關背景。

光輝歲月網站／鄭立的SOS reader

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航