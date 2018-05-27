繼加拿大航空後，加拿大皇家銀行也把台灣列成「中國的一省」

（中央社）

加國最大的加拿大皇家銀行（RBC），繼加航之後，在官網將台灣標註為「中國的一省」（Province of Taiwan），台北駐外單位正為此交涉。同時，抗議加航將台灣標為中國一部分的網路連署人數，今天破萬。

加拿大航空（Air Canada) 14日將官網內的「台灣，台北」改列為「中國，台北」後，使用加拿大皇家銀行網路跨國轉帳服務（RBC Express）的僑民發現，在RBC官網的國家名稱欄位，台灣（Taiwan）被悄悄加上了「中國的一省」（Province of China）。

加拿大皇家銀行（RBC）是加拿大最大銀行，總部設在蒙特婁、運營中心設於多倫多，在北美和全球有1,400多家分行，客戶逾1,200萬人。僑民認為，以RBC之歷史悠久、對兩岸事務分寸拿捏熟稔，將台灣後面加註「中國的一省」，不可能是無心之過。

台北駐多倫多經文辦事處在得知此事後，已與RBC高層展開交涉。

溫哥華星報（The Star Vancouver）今天也大幅報導「RBC加入加航，將台灣標註為中國的一部分」。星報指出，RBC並未回答如此標註是否有中國政府涉入，RBC給星報的答覆是：「該行的國家陳述一直依據國際標準化組織（ISO）。回應客戶需求是我們的承諾，我們將更新我們的系統以改變台灣的陳列方式。」

加航日前更動台灣在官網上的名稱後，僑民立即發起連署，要求加航「停止指涉台灣屬於中國」，在change.org進行的連署行動，至今已有12,000人參與。加航官網訂位系統這兩天，將原本拿掉的「台灣」字眼加回去，現在變成「中國，台灣，台北」（Taipei, Taiwan, CN）。

發起連署的溫哥華台灣僑民周邦諺（Pang C.）今天在網站宣布連署人數破萬，他也進一步呼籲所有人，不要讓此事止息，請大家為台灣發聲，扮演「台灣大使」，向各社區傳遞台灣遭受中國圍攻的訊息，支持台灣人民、購買台灣商品，讓台灣更有力量，同時也務必要寫信給所有航空公司，告訴他們台灣不屬於中國的現狀。

外交部發言人李憲章下午告訴中央社記者，有關加拿大航空及加國皇家銀行官網遭中國施壓、矮化對台稱謂一事，外交部及駐加拿大相關駐處均已注意到此一問題。李憲章表示，已積極透過各種管道洽詢加拿大政府及企業，嚴正說明政府立場與關切，並要求儘速更改不當稱謂。

「中國的一省」其實是台灣的「國際標準」寫法

過去，其實許多國家都曾將台灣列為「中國的一省」，2017年1月蔡英文出訪宏都拉斯時下榻的洲際酒店，2017年11月英國求職網站「jobs.ac.uk」、今年3月瑞典稅務局都曾發生過將網站、文件上的國名寫成「Taiwan, Province of China」。

《菜市場政治學》說明，很多國家把台灣標示成「Taiwan, Province of China」可能源自於國際標準組織（ISO）的「3166-1標準」。為了方便各種不同軟體及資料庫交流，秘書處設於瑞士日內瓦的國際標準組織出版了3166-1標準，訂定各個國家、地區的代碼。

而3166-1標準是在台灣退出聯合國之後才制訂的，也因此，ISO標準裡面，台灣名稱是「台灣，中國的一省（Taiwan, Province of China）」。此外，ISO網站上，對於台灣的註記的方式是這樣的：

簡稱：台灣, 中國的一省

全名：（空白）

獨立：否

Photo Credit: 截圖自 ISO

也曾有人對這個註記向ISO表達不滿，2007年7月20日，當時駐日內瓦辦事處處長沈呂巡以ISO侵害我國姓名權為由，在瑞士法院提起訴訟，要求ISO改正使用「中華民國（台灣 ）」的名稱。

但最後，2010年9月，瑞士的聯邦最高法院以三票對兩票認定，本案因我國所提出的訴訟具有「政治目的」，案件爭點屬於政治問題，不能由瑞士的民事法院裁決，將這個訴訟以「不受理」處理。

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核稿編輯：楊之瑜