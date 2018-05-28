所謂「狼性」：共產黨欽定價值觀流竄入台的故事

文：凍凍蝦

近日，一位台灣網紅在訪問中出現讚許「狼性」的內容，在網路上引起軒然大波，事後網紅強調他的原意受到區解。不管事實如何，近期稍為淡出台灣媒體用詞「狼性」二字又再度被提起。

這個詞彙儘管在特定媒體上被一再的吹捧，當成中國人偉大的性格特徵。在台灣的網路上卻經常被嘲笑為「螂性」。筆者自己也有認識的中國80、90後青年，對狼性二字極度排斥。

►【插畫】你說的是「狼性」還是「螂性」？

為什麼這個奇異的詞彙在媒體、中國企業與中國官方一再的鼓吹，卻受到一般台灣人甚至中國年輕人的嘲諷？

簡單來說，狼性根本也不是正常中國人引以為傲的性格，而是中共刻意鼓吹的一種「官方欽定民族性」。這是中共刻意在推的意識型態，是刻意人造出來的，因此這個詞怎麼看都很不自然，才會有很多台灣人本能覺得這詞很可笑。這根本不是正常台灣人對話會出現的詞彙。

狼性的概念，是怎麼出現的？

狼性的典故最早可以追到15年前，一本名叫《狼圖騰》的書。這本書中描述主人公在文革知青下鄉時期，觀察蒙古草原狼群在蒼茫天地中奮鬥生存，歌頌狼群對自己群落的團結與忠誠，對外敵和獵物的足智多謀。並且感嘆中國人喪失了這種原始純粹的真性情。

《狼圖騰》一書出版掀起轟動，許多讀者也呼籲中國人要喚回心中的「狼圖騰」，不要再當軟弱的羊群。

《狼圖騰》浪潮在中國蔓延時，中國的御用文人和官媒也跳下來主導輿論，並且依照自己的需要去解釋，發明「狼性」一詞。這時候中國自由派知識分子也發現不對勁，開始反罵鼓動仇恨鬥爭叫「喂狼奶」，官方課本「塗滿狼奶」，這代中國人「喝狼奶長大」。

就像中國各種論戰的固定結局，罵喝狼奶的網路文字，在官方力量下紛紛被刪除下架，再也找不到論戰的痕跡。這時候才輪到紅頂商人出來說中國企業和中國人要有狼性。

從御用文人到官媒，再到紅頂商人宣傳，台灣人知道狼性，普遍都是第三階段了。

炒作狼性的台灣商業雜誌也不會告訴你前兩段，只是跟著中共官方主旋律喊狼性企業、狼性中國人才而已，所以這詞才這麼沒頭沒尾莫名其妙。

所謂的狼性，其實就是「流氓無產階級性格」而已

一看即知，最初的狼圖騰和後來的狼性意義大相逕庭。狼圖騰歌頌的是一種原始草原部落式，草莽但真誠的戰士文化；「狼性」則是鼓動兇狠仇外、欺善怕惡、暗箭傷人、鬥爭所有人的流氓文，而不是有些台灣人腦補以為的「努力」、「拼搏」的意思，如果要講努力，拼搏，那直接說努力拼搏不就行了？幹嘛刻意用狼性這個奇怪的詞？

講明白點，所謂狼性正是毛澤東推崇的「流氓無產階級性格」，和真實的狼沒什麼關係，不過是同樣的東西換個名詞而已。這也跟一般的中國人性格無關，純粹官方創造，在對內宣傳口徑上合理化中國紅色企業，明目張膽的竊盜外國科技、視契約為歷史文件等種種惡質強盜行為的方式而已。

中國官方推崇狼性，主要是希望在商場上重現毛澤東神話：流氓無產階級大軍靠著數量、狡詐與欺瞞，打敗資產階級軟弱性格的敵人。之前是蔣介石，現在是萬惡美帝。

很遺憾，這是基於錯誤歷史認知得出的錯誤見解。事實上中共打贏的關鍵是蘇聯的全面支持：移交東北，同時紅軍軍官、裝甲部隊直接開進中國戰場，這些資訊近年都解密了。毛澤東的流氓無產者基本沒什麼作用，他也不是什麼游擊戰大師，那都是五零年代中共奪權成功後，御用文人包裝出來的。

流氓無產者在歷史上主要的功能，是讓毛奪權鬥爭的路上始終有盲目短視的支持者炮灰。而文革的目的之一，就是想讓全國人民都變成流氓無產者，持續盲目的支持毛主席。

那麼問題來了：沒了蘇聯奧援，商場版的流氓無產階級性格，能扳倒美帝嗎？在中興通訊被美國裁罰禁售七年，股價應聲崩盤的現在，請三思後再回答這個問題。

自始至終，所謂狼性，不過就是中共喉舌自欺欺人的一個夢幻泡影罷了。

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航