台東南迴緊急醫療中心動土，但重大傷病還是要到60公里外就醫

南迴地區期盼多年的衛生所暨緊急醫療照護中心昨（26）日動工，雖然提供24小時緊急醫療照護，但不到「醫院」的規模，無法收容重大傷病病患。曾在達仁鄉衛生所服務的醫師徐超斌，目前正集資希望興建「南迴醫院」，台東縣衛生局表示，未來如果南迴醫院與緊醫中心達成合作的協議，包括專科醫師支援、居家醫療等領域都能互相合作。

（中央社）南迴地區台東大武鄉民眾期盼多年的衛生所暨緊急醫療照護中心，昨日動工，預計2020年開始提供醫療服務。縣長黃健庭特別向鄉親表示歉意，「抱歉，這項工程到今天才動土」。

台東南迴地區沒有大型醫院，遭遇緊急傷病，病患無論往北往南後送，距離平均都需要60公里，車程需一個半小時以上。台東縣代理衛生局長辛進祥說，2012年提報「大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護品質提升計畫」，但因都市計畫變更及用地取得等問題，遭到中央註銷。

2016年再度爭取，經多次規劃修改，行政院核定補助新台幣1億4,000多萬元。其中新建「大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心」工程總經費1億2,000萬元，其餘補助醫療設備的購置及夜間緊急醫療照護站的營運。不料又面臨占用戶提訴訟，直到今年初才解決。因而衛生所暨緊急醫療照護中心延宕至今才動工。

辛進祥說，這座煥然一新的緊急醫療中心工程預計2019年12月竣工，2020年開始服務，為4層樓990坪的建築物，1、2樓為急診及醫療門診服務區域，3樓是行政辦公室，4樓是職員宿舍。除家醫科、小兒科、牙科或腸胃科等門診，也能開刀住院，加上洗腎以及復健服務，最重要的是提供24小時緊急醫療照護。

台東縣長黃健庭主持動工儀式，他說，大武地區發展比較慢，不過「後發先至」，台九線的拓寬工程計畫預定2020年春節前通車，車程將縮短30分鐘；縣府將在尚武漁港旁招商設置服務站，並積極推廣紅藜、小米等作物；還斥資2,000多萬元首次舉辦南迴大地藝術節活動，希望達到地方創生，吸引年輕人返鄉。

台東縣衛生局表示，南迴地區範圍涵蓋台東太麻里、金峰、大武、達仁等四個鄉。大武鄉位於臺灣西南部地區來臺東的必經之地，為台灣東西部之間的重要交通孔道。南迴公路因環山而行，致產生許多彎道，外來遊客常因不熟地形，導致交通事故頻傳。

正因為環山而行，南迴公路及鐵路也經常遭受豪雨所引發的坍方而中斷。當地無中大型醫院，如夜間及假日發生緊急醫療事件，則需後送至臺東市區醫院或屏東縣枋寮鄉、恆春鎮醫院，無法第一時間提供適當醫療服務。

《民報》報導，台東縣衛生局表示，南迴公路拓寬工程即將完工，拓寬後的南迴公路車速勢必變快，南迴緊醫中心擔任傷患急救的第一線，預計與拓寬工程的完工時間相當。

《聯合報》報導，南迴緊急醫療中心在20年前就在大武衛生所成立，但因空間設施不足，台東縣政府計畫擴充興建規模較大的緊急醫療中心。

《聯合報》報導，大武鄉民林志成說，「等了這麼久，終於等到希望！」，從10幾年前就聽到大武要蓋大型的緊急醫療中心，但就是遲遲沒有動作，昨天看到怪手在預定地開始拆除地上物，就好期待趕快啟用。

地方民眾仍然期待大醫院，政府卻因營運困難不敢蓋

不過，南迴的太麻里、金峰、大武和達仁四鄉鎮，仍有需要「醫院」的聲浪。《人間福報》報導，達仁鄉陳姓鄉民說，既然是要蓋緊急醫療中心，為何不就蓋大一點的醫院？遇到重大傷病患，就地治療不就好了，何必看完再轉送呢，等同台東醫院的規模，才能真正解決南迴醫療資源不足的窘境。另有大武鄉民謝先志表示，私人醫院或許在南迴的經營很困難，只有政府才能有資源維持醫院運作，還是建議政府來蓋醫院便民。

《聯合報》報導，衛生局副局長陳信憲說，在大武地區要蓋醫院有困難，以區域醫院的衛福部台東醫院來說，服務範圍需要有約10萬以上人口，才能正常運作，南迴線四鄉鎮總人口2萬4,525人，且太麻里及金峰鄉距離大武較遠，如果真要在大武蓋一間區域醫院，實際支應的僅剩大武和達仁兩鄉，人口僅9,655人，根本無法營運，所以評估後，還是採取現有分工模式，讓緊急醫療中心相關軟硬體設施提升。

《蘋果日報》3月報導，台東縣衛生局長辛進祥曾表示，台東醫院成功分院位處超過三萬人地區，每年虧損900萬元，新北市金山醫院靠著台大醫院支援，當地有八萬居民同樣難經營。

《民報》報導，原在達仁鄉衛生所服務、排灣族出身的「超人醫師」徐超斌，有感南迴地區鄉民就醫不便，於2011年起發願籌辦南迴醫院，目前已成立基金會募款，是否與南迴緊醫中心資源重疊？對此台東縣衛生局強調，緊醫中心發包、施工流程都已經開跑，未來如果南迴醫院逐漸成形，與緊醫中心也達成合作的協議，包括專科醫師支援、居家醫療、長照、巡迴醫療等領域都能互相合作。

《ETtoday》1月報導，2017年12月，衛福部常務次長薛瑞元召開了偏鄉醫療資源協調會議，希望整合資源，讓南迴醫院與台東縣府討論成立「大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心」（簡稱南迴緊急照護中心），當時徐超斌表示，「沒有本位主義，只要醫療團隊能進入就好」，樂觀看待整合方案。

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核稿編輯：楊之瑜