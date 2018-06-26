想當個聰明消費者，打官司就別只看輸贏

當事人先前在某議員服務處做了免費的法律諮詢，也委託該駐點律師進行一審訴訟，結果是全敗。

姑且不論法律爭點主張上的合理性與否，當事人來找我諮詢後，唯一能確認的一點是，於會談中與當事人所討論的法律問題，完全都沒有在一審判決的爭點及理由中看到，最合理的推斷，就是律師根本沒有幫當事人主張。

不可否認，該案件有些許的複雜度，不過很多都只是法律基本概念的堆砌與邏輯運用，與有無足夠的實務經驗沒有必然關係，主要差別在於律師用功與否。當我將案件於一審的情況，向前來諮詢的當事人說明後，當事人問了一句話：「那我可以告一審律師嗎？」

啊！這真是個大哉問啊！莫非給的回答是，沒那個必要性。

由於過不久要開庭了，所以某天當事人來找我再次會談攻防策略。當事人一坐下來就說，他後來在菜市場有遇到那個議員的主任，當場跟他抱怨了一下，然後議員主任就馬上打電話給駐點律師，我只能說年底選舉威力真大，大家現在如果對周邊環境有什麼不滿，現在是抱怨的最好時機。

不過最無言的是，駐點律師竟然跟當事人說，律師界的生態就是互相搶案子，尤其接手二審的律師一定會把一審敗訴律師講的很難聽。坦白說，這個駐點律師的說法大概就是蘇東坡跟佛印的故事吧！所幸當事人也回說：「二審律師還叫我不要告你，你講話要厚道點」莫非聽了真是心暖暖。

官司別只看輸贏，要了解「輸的原因是什麼」

事實上，和怪律師相比，我最常聽到的敗訴律師說法是「怪法官亂判」，但我誠心建議，大家要當個聰明消費者。案件跟人的身體一樣，有本身體質好或不好的問題，許多案例也有類似的實務見解可以參考，所以想要讓自己的每一分錢都花得值得，在官司輸的時候不要只會看結果，而是要去追問輸的原因是什麼。

如果是舉證不足，那就要思考舉證不足的原因，是證人不被採信、物證資料有瑕疵、待證事實關聯性薄弱，或是律師根本沒有提出？如果是法律見解的差異，那就要看個案中的法律見解是否合理，實務上有無相似案例可供參考。假設判決中都有一一說明，或者反過來說，律師完全沒有做到，此時，究竟誰是誰非，應該就很清楚。

不過多數消費者非常重視「訴訟結果」，卻完全忽略「訴訟過程」，我想這跟多數人一輩子大概只會遇到一到兩件官司有關係——完全來不及學習如何分辨律師認真與否。簡單講，除法人客戶外，普遍的消費者經驗值過低，導致一些奇怪耳語能夠不斷流竄坊間，畢竟打官司不像是上餐廳，很難常常有經驗，更難以輕易分辨好壞。

那到底消費者要怎麼辦才能自保呢？莫非想了很久也沒有比較好的方式，也擔心不對的判斷方法可能反而害了大家，不過有一個滿常見又很不好的現象，那就是當律師一聽你講完案情，馬上說這案子絕對沒有問題。

事後的經驗告訴我，案子通常真的沒問題，不過這個律師問題卻很大，消費者遇到這樣的律師，最好快點逃呀！

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本文經莫非律師 Blue Blood Lawyer授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航