從美中對抗看邦交國斷交：除了這些老招，中國有沒有別的牌可以打？

文：施典志

台灣的事本來就不只是台灣自己的事，而是美中對抗賽局的一環。

近來不少關於中國對台打壓的事件分析，從共機繞台、空母巡航、擴大軍演，到近幾日的拔除友邦，不少分析都侷限在台灣和中國兩岸關係的架構上討論，因而失之偏頗。事實上，這些事件必須放到美中對抗的大賽局脈絡中加以理解，才能一方面得到正確的認識，二方面正確預測未來的可能發展方向。

台灣是美國對中封鎖線的要角

川普上任後，美國對中國的態度日趨強硬，是大家都看得到的事實。冷戰時期延續至今，主張聯中制俄的季辛吉理論，在川普上任後全面潰敗；另一方面，中國的不斷擴張，對美國造成軍事和經濟上愈來愈大的壓力。所以，在軍事和經濟上強化對中封鎖，是美國不得不走的路。

台灣在地緣關係上，是第一島鏈的中心點；對美國來說，台灣也是第一島鏈封鎖線上絕對對不能失去的環節。過去在馬英九當政時代，台灣的對中傾斜，加上美國主要注意力放在他處造成的鬆懈，幾乎讓第一島鏈為之瓦解——幸好八年間中國的軍事力量成長不夠快，而國民黨也沒有繼續執政。為了補破網，台美的軍事合作正在加深。

而在國際貿易上，美國為了減少美中貿易逆差，並且封鎖中國崛起的可能威脅（例如中國製造2025、一帶一路等），美國也需要把台灣從對中的依賴體系裡拉出來。所以這必然導致台灣和美國的結盟加深。甚囂塵上的美台軍事合作傳聞，像是美軍艦艇進駐高雄港或蘇澳港進行運補、海軍陸戰隊駐守AIT等，都是在這個局勢下放出來的空氣，而且未來極可能以某種形式成真。

中國對台打壓，還有新招嗎？

中國近來對台灣打壓的力度加大，從軍機繞台、空母巡航、加強軍演到拔邦交國，表面上看起來是一貫的恐嚇台灣手段，不讓台灣太快被美國拉走，另一方面也是對美國的宣示，要美國把髒手拿開一點。但我們必須追問：這會產生什麼實質的影響力嗎？

老實說，中國過去就這麼幹了很多年；但即使射了飛彈，台灣也沒有因為這樣就選出老共想要的總統。這些招式除了對中國內部可以有點交代之外，根本都是些了無新意的廢著。而且我們還可以繼續追問：除了這些老招之外，中國有沒有別的牌可以打？

殘酷的事實是，中國可用的選項並不多。懷柔政策對中國來說，可能是現階段最好的選項，但現實是在習近平執政的內外壓力之下，這個選項對中國來說幾乎不可能，只能來硬的。跟台灣來硬的，比較省成本的方法，是在島內製造各種事端，營造民意。這點中國老早就做了，但多年下來成效不彰。反倒中國經濟發展造成的磁吸效應，對台灣的影響還厲害得多。

問題在於他們找的人太廢。要是中國養在島內的買辦和放過來的第五縱隊夠強悍，也許還真的有些事可做，而且早就能把台灣搞得雞犬不寧。問題是這些人既懶又廢，而且笨得可以；除了會小打小鬧、會要錢、會做很廢的網站和粉絲團外，什麼大事也幹不成。但是老共除了這些人之外，恐怕找不到其他人來幹這些事。

從外部來硬的手段，包括打一兩個外島下來，或是斬首行動；先不要說中國軍隊有沒有能力執行這些任務（有興趣深究的讀者可以去讀老外寫的《中共攻台大解密》這本書）；光是幹了這些事會造成什麼樣的影響、會不會讓局勢變得更糟、更不可控，就足夠讓中國當局考慮再三。

對中國來說，沒有太多新招可用，就已經夠糟的了；但更糟的是，面對國內愈來愈大的民族主義壓力，以及美國封鎖線的加強，中國也只能加強文攻武嚇的力道。但這對大局不會有任何幫助，只會加強台灣重回美國陣營的速度、廣度和深度。

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接下來可能的發展：驅逐華虜與第五縱隊

除非美國對中國的強硬政策有所放鬆，不然中國也只能硬著頭皮面對美國壓力；問題是，不是只有中國國內有愛國主義激進分子，美國也有。這會兒，連川普陣營內部都有人把對中溫和派說成是張伯倫再世，美國對中國的態度，在可預見的未來，恐怕只會日漸強硬而已。

在這樣的局勢下，接下來台灣、美國和中國間的互動發展局勢就確定了；台灣必然是和美國愈走愈近，離中國愈來愈遠。雖然在小尺度範圍內可能會有一些小驚喜，但大方向上大概可以確定幾件事情：

美國對台灣的軍事與經濟合作進一步升級。 台灣對中國的依賴關係將逐漸減輕。

這兩件事是一體的兩面，如果台灣還存在許多和中國一鼻孔出氣的勢力，對美國將台灣重新納入第一島鏈對中封鎖線是不利的，所以可以預見的是，接下來台灣政府將會和美國進行各種檯面下的合作，目標是將中國安插在島內的買辦和第五縱隊驅逐出去。

本文經施典志授權轉載，原文發表於此

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核稿編輯：羅元祺