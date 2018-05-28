巴西油價漲破50%，被惹毛的的卡車司機「排隊」癱瘓全國公路

巴西卡車司機為了抗議政府政策造成油價飆漲，本月21日展開罷工，至今已經第七天，抗爭者癱瘓公路，間接影響飛機起降、民生食品運輸等，損失超過28億美元。巴西政府目前仍與抗爭者持續溝通，並出動軍警疏通公路，但截至26日晚間，還有600多處公路受阻，巴西大城聖保羅地區（Sao Paulo）也仍未解除緊急狀態。

巴西卡車司機為了抗議政府從去年開始推行「油價自由化」，將國內油價與國際市場油價掛勾，加上巴西貨幣貶值，造成油價飆升，本月21日展開罷工。巴西卡車工會除了號召駕駛罷工停駛，也號召司機將車停在公路上，癱瘓全國公路，部分卡車司機更計畫性的封鎖燃油配銷站，阻止油罐車進出。

《中央社》報導，有別於其他幅員類似的國家，有大量鐵路用以運輸，巴西高度依賴公路，90%的乘客和60%的貨物流通都是經由公路系統運輸，這次的卡車司機罷工，造成嚴重的民生經濟影響。

抗爭者封鎖油廠，間接癱瘓機場和運輸

（中央社）罷工的卡車司機在巴西石油公司（Petrobras）提煉廠出口和聖多斯港口等策略性地點進行封鎖，阻擋油罐車進出，燃油輸送因此受阻，自用汽車、大眾交通工具、飛機等運輸工具都受影響。

巴西機場管理局（Infraero）23日發布報告，由於卡車司機抗議並封鎖燃油配銷站，孔戈尼亞斯（Congonhas）、多干定州的帕馬斯（Palmas）、培南布可州的雷西夫（Recife）、阿拉戈州的馬瑟歐（Maceio）和謝吉貝州的阿拉戈斯（Aracaju）幾座機場，補給飛機的燃油只夠用到23日。其中孔戈尼亞斯機場是巴西最多的機場之一，尤其是連接聖保羅和里約熱內盧（Rio de Janeiro）的空中橋樑，是巴西最繁忙的航線。

戈恩尼亞（Goiania）、的利西納（Teresina）、大平原（Campo Grande）、伊列烏斯（Ilheus）、伊瓜蘇（Foz do Iguacu）和隆德里納（Londrina）幾座機場，補給飛機的燃油也只夠用到25日。這份報告只包括巴西機場管理局管理的機場，民營管理的機場不包括在內，如巴西利亞機場，也因機場燃油存量少的緣故，23日開始對補給採取限制措施。

這也造成加油站缺油，許多投機的加油站哄抬價格，賣給一般消費者的每公升汽油一夕之間漲到巴西幣10元（新台幣80元）。

民生食品受影響：飼料運不了，養雞業撲殺6,400萬隻雞

此外，抗爭者也講卡車停在公路，癱瘓運輸，也造成食品等民生物資出現問題。

《中央社》報導，巴西超市協會（Abras）24日指出，包括里約熱內盧、聖保羅等超過八個州的超市，牛奶、麵包等易腐壞的產品都有短缺情況，有超市開始限制消費者購買量，如當地家樂福，就限制每項產品最多只可購買五件。

巴西食品工業協會（Abia）指出，單單一家食品公司的數據顯示，未交付給顧客的產品就超過1,100公噸，意味著損失約達巴西幣300萬元（約新台幣2,400萬元）。協會指出，卡車罷工也影響生產商，比如里約熱內盧南部巴哈曼薩（Barra Mansa）一帶約530家農牧業主，因運輸和儲藏問題，每天倒掉約13萬公升牛奶。

《轉角國際》報導，此外，缺油狀況也影響偏鄉地區的抽水站運作，政府因此發出限水通報。而巴西出口農業的主力，糖與大豆，也因貨物送不出去而停止採收。飼料物流中斷的一個星期，更讓10億隻家禽、2,000萬隻肉豬瀕臨餓死，其中受創最嚴重的莫過於養雞業，為了避免大批虛弱、餓死的家禽造成傳染病，撲殺了6,400萬隻雞。

這場罷工影響嚴重，包括聖保羅市、里約熱內盧市都宣布進入緊急狀態，警察減少巡邏，區域公車減班過半，各級學校、公司行號也因交通受阻而各自停班停課。

24日，阿雷格港超市的麵包區已經空無一物。

Photo credit: Reuters / 達志影像

右翼政府推行「油價自由化」，柴油價格暴漲50%

《轉角國際》報導，抗爭的卡車工會表示，之所以展開抗爭，是因為政府自2017年6月開始，刪減燃油補貼，並推行與國際油價「每日連動」的浮動油價制之後，巴西國內的柴油價格，接連受到國際油價大漲、以及巴西貨幣重貶的雙重衝擊。與去年同期相比，巴西柴油價格漲破50%，運輸業只好集結串連，以抗爭手段要求政府取消浮動油價制。

而巴西政府強調，每日浮動油價制度，是為了填補巴西國家石油公司的長年虧損。目前執政的右翼政府表示，過去10餘年間，巴西執政的左翼政府過多地油價補貼政策，要求國家石油公司吸收油價成本，一度讓巴西石油業瀕臨破產。因此，當前政府才會推行浮動機制，讓油價成本回歸市場決定。

然而在油價自由化的同時，巴西匯率的重貶以及國內通膨的壓力，不斷增加民生壓力；而執政的特梅爾總統（Michel Temer）與其政團聯盟，也不斷傳出重大貪腐醜聞。因此官方的說法，非但沒有獲得巴西民意的支持，就連Uber、計程車工會，也都串聯封鎖，倒向了卡車司機的抗爭陣營。

政府承諾「調降油價10%」，但罷工已經造成28億美元損失

《上報》報導，24日，巴西政府、巴西石油公司（Petrobras）和卡車司機工會代表開會達成協議，將柴油價格調降10%，未來30天巴西石油公司的損失將由政府補貼，而卡車司機必須暫停罷工15天，繼續商討解決之道。

綜合《中央社》和《轉角國際》報導，但卡車司機仍然持續罷工，25日，總統特梅爾下令調派軍隊疏通遭卡車司機封鎖的國道，也下令各州政府可使用警力疏通州立公路，政府也調動軍警護送油罐車進出煉油廠。抗爭者則消極抵抗，並未造成衝突。

官方的緊急運補，雖然緩解了巴西首都巴西利亞（Brasília）、里約熱內盧與阿雷格港（Porto Alegre）的問題，但作為國家經濟心臟的聖保羅地區，目前則還未解除緊急狀態。

但聯邦交通警察表示，截至26日晚間為止，巴西各地仍有近600條公路遭部分封鎖，加油站的石油幾乎已經耗盡，易腐食品架上也空無一物。

根據《聖保羅頁報》（Folha de Sao Paulo），罷工前五天就已經造成巴西經濟損失28億美元。

《上報》報導，巴西正努力從數十年的經濟衰退中復甦，但失業率尚未下降，且過去幾個月巴西幣（Brazilian real）兌美元匯率的跌幅大增。里約熱內盧伊伯麥奇大學（Ibmec University）金融學教授布拉嘎（Gilberto Braga）表示，油價飆升是因為美國和伊朗之間的緊張局勢導致全球油價上漲，以及巴西幣貶值。

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核稿編輯：楊之瑜