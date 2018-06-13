肚子餓就會失去耐性的我，靠意志力連年完成齋戒月

目前，全球穆斯林正進入齋戒月，關於齋戒月，每個穆斯林都有自己的心得與故事，在此想來分享一個與意志力有關的。

意志力真是一件很有趣的事情。

已經履行齋戒月功課許多年的我，若是告訴人家，我是不能忍餓的，肯定沒人相信。

不過，是真的；最深受我不能耐餓之害的人，是外子；每次帶我出門，他最怕就是聽到老婆喊肚子餓。只要肚子一餓，我就會失去耐性；從一開始的擺臭臉，到後來是發脾氣，接著便是工作擺爛……甚至曾經因為餓哭而叫罵著：為什麼跟你在一起要這麼可憐，我又不是不能自己去吃飯！

外子是從小訓練有素的穆斯林，忍餓對他來說，稀鬆平常，因此，出外差旅如果沒有適合的餐廳，或是工作沒有告一段落，他總可以忍著忍著就忍過一餐，經常就把中餐直接忍過。但我沒辦法，結婚後，受過幾年跟著外子出門總是「吃了這餐不知下餐在哪裡」的苦之後，漸漸地，我已經懂得「獨善其身」的告訴他：你可以忍餓，你自己去忍餓，我不奉陪。

這於是，後來和外子工作的日子，只要肚子一餓，不管當時手邊的工作進行到多麼如火如荼的境地，我都可以不顧一切丟下他，自己去覓食；一次、兩次、三次……一年、兩年、三年……漸漸地，他終於懂得尊重我的感受，漸漸地，他也願意放下手邊工作，先陪我去吃飯；甚至，漸漸地，他會主動計算下一個行程是否會影響到老婆肚腹，而提早把吃飯問題解決。

本以為，像我這樣不能忍餓的人，怎麼可能封齋。然而，意志力是很值得探索的一件事。

好幾年前還在學校當國中老師的時候，逞強、逞勇、逞著當模範穆斯林，只要齋戒月一到，不僅天天封齋，甚至總以挑戰紀錄的心情看待封齋這件事；印象最深刻的是，有那麼一次，因為同事調課的關係，必須連續上八節課。

那天，我心情特別亢奮，畢竟，即使在平日，一天連上八節課，對喉嚨也是一大挑戰，更別說是一整天連水都不能喝的齋戒月，尤其身為歷史老師，必須靠生動有趣、高潮迭起的故事來吸引學生目光，算是「說書人」的角色，我並沒有把握自己真能如此說書一整天。但，因為早就有心理準備要面對那艱難的一天，因此，不但精神特別抖擻，而且，由於中場休息非常短暫，時間反倒過得特別快，反倒沒有機會去想餓不餓、渴不渴這件事，一天溜地很快結束了。

就這樣，在撐過連上八堂課的那一天之後，我覺得自己彷彿領到畢業證書似的，再不覺得封齋有甚麼難了。

另一件令人難忘的是，某一天的一個第九節課，由於擔任代導師職務，必須去看學生練啦啦隊；在那個天色已暗、教室也已點起日光燈的黃昏，當班長突然舉手要問我關於啦啦隊的口號問題時，正看著手錶、數著一分一秒的我，眼看開齋時間已到，一時無法回覆，只好對全班同學說：「現在是X點X分，我們穆斯林的開齋時間到了，老師必須先喝水，所以，有任何問題，請等我喝完這口水再說。」然後，不管三七二十一，我拿起早已備好的礦泉水瓶，當著全班同學的面，便咕嚕嚕、自顧自地喝起水來，不知所以然的同學們，也就這麼睜著一雙雙骨碌碌的眼睛，全班一起看著老師喝水。這件事，後來竟被該班學生誇飾描繪、口耳相傳成「歷史老師因為齋戒月肚子餓，昏倒了。」

如今回想起來，由於學校主管過分關注我的穆斯林身分，以致於齋戒月來臨時，只想低調過活的我，竟沒有好好向學生解釋當時的行為，徒留他們的想像，真是可惜。

總之，封齋的日子裡，因為大腦已經預先知道幾點到幾點之間連水都不能喝、也預先知道幾點一到就可以吃飯，所以，身體各器官彷彿已經互相溝通過似地，不僅同甘共苦、自動互相調節運作機能，就連情緒神經也休眠，不在這期間亂找麻煩、不亂發脾氣，負責喊餓的那條神經，尤其乖巧，不若平日那麼愛「哭么」，我因此而能連年完成齋功。

曾經聽過有些成功者說：「意志力決定一切」，對我這一個平日不能耐餓，可只要齋戒月一到，卻又能靠意志力順利封齋的我而言，對這句話真是再認同不過了。

Photo Credit:Reuters/達志影像

順便和分享一些跟穆斯林齋戒月有關的幾個名詞解釋：

齋戒月

就像台灣人普遍都過農民曆一樣，穆斯林也有自己的伊斯蘭曆；伊斯蘭曆的每年九月，就是齋戒月，在這個月裡，大家概念上知道的，是我們在白天裡不吃也不喝，明確一點說，齋戒是在太陽光出現到太陽落入地平線的這一段時間進行的；而且，不只飲食齋戒，還有一些其他，例如：夫妻不行房事。

但以上種種都在太陽落日地平線後恢復正常。

齋功

穆斯林有五大功課，在伊斯蘭曆每年的九月進行齋戒，就是其中一個功課；齋戒的功課，就簡稱齋功。在齋戒月裡，經常可以聽到穆斯林互道「祝你齋功圓滿」，就是祝福彼此可以把齋戒功課做好的意思。

封齋

奉行齋戒的行為；例如，如果有穆斯林告訴你：「我在封齋」，那就表示他正在進行齋戒，也就是他要到太陽落入地平線才會開始飲食。

封齋飯

封齋當天，穆斯林會把握時間，在太陽光照入地球表面之前吃一頓正式的飯，這頓飯就叫做「封齋飯」，有一種把接下來一整天可能會產生的食慾、色慾……等各種慾望「封」起來的概念。

開齋

相對於封齋是把慾望封起來，那麼，開齋就是慾望可以打開了的一種概念。

如果你聽到有穆斯林說：「我要去開齋了」，那通常表示他這天的齋戒即將結束，在餓了一整天之後，已經快要可以開始吃飯了，因此，這句話總是帶著喜悅的音調。

開齋飯

開齋的時候，我們吃的那頓飯，就叫做「開齋飯」。

特別要強調的是，不管封齋飯也好、開齋飯也好，都不是說吃就吃的，吃飯前都要先進行一個動作：「舉意」（概念：做任何事情在心中都有一個自我意義，不管是好的或壞的，那個自我意義，在伊斯蘭就稱為舉意），如果沒有「舉意」這個動作，那麼吃飯就只是吃飯，不算封齋飯、也不算開齋飯，有可能導致這一整天的封齋都只是白白餓肚子，不被算入齋功；但只要你隨時想起，還是可以補上你的舉意就是。（是一個很重視內心戲的信仰）

開齋節

結束一整個月的齋戒後，當然要好好慶祝一下，這個慶祝的節日，就叫做「開齋節」。

所以，你可能天天聽到穆斯林說「我要去開齋了」，「我們正在吃開齋飯」；但是，「開齋節快到了」，這句話只有在齋戒月的最後幾天才聽得到哦。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航