WHO：剛果伊波拉疫情仍不構成國際公衛緊急事件

文:ALEXANDRA SIFFERLIN

譯:許睿洋

世界各國的衛生部門領袖於本週五(5月18日)聚首,針對爆發於剛果民主共和國(Democratic Republic of the Congo,以下簡稱剛果)的伊波拉(Ebola)疫情進行商討。然而他們認為,儘管疫情嚴重,但尚不符合「國際間公共衛生緊急關注事件」(public health emergency of international concern)。

本次的「國際衛生條例」緊急事件委員會是由世界衛生組織(WHO)總幹事特沃德羅斯.阿達姆博士(Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus)召開,舉行於日內瓦。特沃德羅斯先前造訪了剛果國內受到感染的區域,他表示當地對於疾病的因應令他印象深刻。本週五受訪時他告訴記者:「儘管挑戰艱鉅,但眼前所見的景象使我們備受鼓舞。(剛果)政府與其他夥伴間的協作是十分密切的。」

這項決定由WHO緊急事件委員會主席羅伯特.史特芬博士(Dr. Robert Steffen)宣布。他告訴記者:「委員會認為,(剛果的)疫情尚未達到國際公共衛生緊急事件的標準。」

據WHO指稱,經實驗室測試後,目前為止剛果境內已有14起伊波拉確診病例。儘管多數病情發生於偏鄉區域,但有一例是發生於人口稠密(約有120萬人)的都市姆班達卡(Mbandaka)。同時還有21起的極可能病例(probable case)以及10起疑似病例(suspected case),其中包含三名醫療工作者。WHO已針對伊波拉疫情,請求各國提供260萬美元的援助金。

伊波拉病毒主要透過與患者(或已因病毒而死亡之患者)體液的直接接觸傳播,也能透過動物體液傳染給人類。目前並無解方,但已存在實驗性疫苗。

近期疫情爆發的區域更加使人憂心。由於疫情發生於人口眾多的都市姆班達卡,因此交互傳染的風險也隨之提升。WHO與其他團體皆主張,要控制像伊波拉這樣的病毒,最好的方法是辨識帶有病毒的患者、隔離並予以治療。同時設法確定曾與其接觸人員的所在地點,並加以隔離。但若發生於超過一百萬人的城市,情況就會變得相當困難。在偏遠地區也存在許多挑戰,包含(因交通因素)難以接近患者。爆發於2014至2016年間的伊波拉病毒主要發生於賴比瑞亞、獅子山共和國與幾內亞,共有逾28,600人遭感染並導致11,310人死亡。

剛果衛生部長歐里.伊隆加博士(Dr. Oly Ilunga)周三(5月16日)於一則推特文中表示:「隨著姆班達卡出現伊波拉病毒的確診案例,我們進入了疫情的新階段。我們也正用盡全力對此進行快速而有效率地因應。」

美國疾病管制與預防中心(U.S. Centers for Disease Control and Prevention)高風險病原體部門(Division of High Consequence Pathogens)的傳染病學家皮耶.羅林博士(Dr. Pierre Rollin)表示,此次疫情究竟從何時何地開始爆發尚不清楚,但有可能早在一月份的感染案例中就已經開始。美國疾病管制與預防中心駐剛果辦事處的成員目前正在當地提供協助。另外,如果WHO認為必要,還有一個由美國專家組成的團隊隨時準備予以支援。羅林博士說,「我們的人員已經準備好要行動了。」

人道救援與醫療組織「無國界醫生」(Doctors Without Borders,簡稱MSF)目前正在剛果提供關懷與協助。該組織在至少兩間區域醫院設有隔離區,同時也正在設立更多伊波拉治療中心。在2014年疫情爆發時,「無國界醫生」是前幾個敲響警鐘的組織之一。

由默克藥廠(Merck)開發的實驗性疫苗將自周日(5月20日)起開始接種於醫療工作者以及曾與伊波拉患者接觸的人員。當前,WHO在日內瓦存有4,300劑的疫苗,在美國則有300,000劑。

自1976年第一次疫情爆發以來,剛果民主共和國經歷了9次大型的疫情擴散。去年據報導共有8起伊波拉病例,其中4人最終死亡。蝙蝠被認為是攜帶伊波拉病毒最主要的媒介物,而專家也認為,由於棲息於此的蝙蝠,剛果擁有的大片森林就形同病毒的儲藏庫。

WHO表示,目前仍不需對國際旅遊祭出限制。但剛果(姆班達卡)機場內的疫情篩檢已經展開,而WHO也呼籲周邊的國家提高警覺並最好準備。緊急事件委員會將會持續關注疫情,並端看擴散的狀況來重新決定剛果的處境是否構成所謂「國際公衛緊急關注事件」。

