「寶佳集團」碰上「財金幫肥貓」，迸出新滋味？

金融圈正在進行一場大戰，台新金六月的董事會改選，很可能會加入新面孔——寶佳集團少東林家宏。寶佳集團過去一年頻頻收購金融股，但是現在已經把火力集中在台新金董事會，但是寶佳集團畢竟是建商出身，對於金融業的佈局還需要金融專業人士操刀，所以寶佳集團就請來公股銀行出身的唐楚烈，讓他擔任寶佳資產管理執行長。

唐楚烈的身份，是前任合庫證券董事長，以及前任彰化銀行總經理。作為公股高層的唐楚烈會被寶佳資產相中，並不只是他有金融專業這麼簡單，深層原因是寶佳要引進財金幫勢力對付台新金。大建商希望控制金融，財金幫想要延續權力，雙方一拍即合。

引進唐楚烈，寶佳也就得到了財金幫的奧援。唐楚烈在合庫體系的人脈，透過寶佳的財力得到新的權位。去年寶佳出資成立「新世代金融基金會」，林家宏親自擔任副董事長，而董事長是前合庫金董事長陳冲，另一位副董事長則是前合庫金董事長沈臨龍。

新世代金融基金會的高層不只是公股銀行背景，這些財金幫多半還曾任政府要職，以前行政院長陳冲為首，大力向政府遊說金融政策。寶佳集團也在財金幫的奧援下，頻頻向台新金、金管會出招。寶佳集團一方面著眼於台新金獲利能力與高殖利率股份，一方面又在法說會踢館，批評台新金獲利遜於其他民營業者，自己加入董事會是要改善台新金的公司治理。同時，寶佳也利用「9.95％持股」的方式，惡意避開金管會大股東適格性審查的規定。

如此靠公股肥貓指點江山的建商財團，怎麼好意思提金融業公司治理？公股銀行本身的獲利能力與金融創新能力都遜於民營業者，財金幫本身更是壟斷公股董事會與高級經理人職位，讓職務輪調形同大風吹兒戲的始作俑者。儘管台灣金融業的公司治理水準確實需要提升，但是財金幫的肥貓老人們就再別來攪局了吧！

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