民進黨推姚文智選台北市長，除了廢掉松山機場，他還有哪些政見？

（中央社）

民主進步黨選舉對策委員會今（28）日建議徵召民進黨籍立法委員姚文智選台北市長，建議案將送民進黨主席蔡英文參考；如果蔡英文同意，將提報30日中央執行委員會通過後，提名才確定。

民進黨發言人鄭運鵬轉述，選對會認為姚文智是近幾年來對於台北市政長期且深入研究的在地公職人員，多年來對於台北市未來發展的願景及擘劃，最完整且獲得支持。姚文智也長年服務台北市、基層經營紮實，鄭運鵬表示，姚文智也在本次徵詢過程中，獲得本黨在地里長、議員等多數幹部支持。

鄭運鵬表示，選對會綜合基層黨公職幹部意見，也參考上週六電視政見發表會後相關社群媒體反應，認為姚文智也獲得高度認同。因此，選對會決議建請徵召姚文智參選台北市長，選對會也高度肯定、欽佩呂秀蓮在本次參與台北市長徵詢過程中所提出的意見，選對會將責成中央黨部幕僚單位進行政策研究後，提供姚文智候選人列入市政參考。

《聯合報》報導，對於國民黨副主席郝龍斌質疑民進黨是「假提名、真禮讓」，外界也傳聞民進黨仍會與台北市長柯文哲「二階段整合」。選對會召集人陳明文篤定表示，「絕對沒有二階段」，陳明文也回嗆國民黨，管好自己的事就好，民進黨如何應對選戰，有自己步調，不需要國民黨指導。

今年台北市長選戰，台北市長柯文哲將尋求連任，中國國民黨由前立委丁守中披掛上陣力拚奪回首都。

《中央社》報導，今天上午，姚文智和賴清德到台北市覺修宮參拜，賴清德祝福姚文智「心想事成」，會後姚文智接受媒體訪問表示，他剛原本想對賴清德說「丞相，起風了」；如果民進黨確定提名他參選台北市長，相信市民了解他的願景後，風向會慢慢轉向民進黨；他也要讓市民知道，台北建設需中央政府支持，中央、地方密不可分。

而姚文智的願景究竟是什麼？目前可以從26日舉辦的台北市長候選人民進黨電視政見發表會，和他3月5日召開的競選動畫公布記者會看出。

《中央社》報導，26日，民進黨舉辦電視政見發表會時，姚文智與呂秀蓮政策最大的出入，就是對松山機場的想法。姚文智提出將松山機場改造成中央公園，增加台北市綠地，減少空氣汙染。

呂秀蓮表示松山機場是台北連接國際的門戶，周邊也是重要國防重鎮，對此姚文智認為， 北台灣的衛戍、空防已經整合到新竹；未來桃園的機場，就是台北的機場，若第三航廈進度順利，2020年可以完成，它容納的旅客容量，納入松山機場綽綽有餘。

《新頭殼》報導，在社會福利上，姚文智提出「第二胎國家養」的支票，鼓勵生育。透過幼教公共化和第二胎開始由市政府補助72萬元的策略，提升年輕夫妻生育的意願。住宅福利上，也提出讓年輕人在台北市租屋單人族有一個月3,000、夫妻有一個月5,000的補助款，解決社會住宅興建緩不濟急的問題。

姚文智也提出公辦都更，表示將以現在10倍的速度進行「地殼改造運動」，姚文智說：「台北70年代快速工業化，但未經過盤統整。」因此他擔任市長將把57萬戶舊公寓全面翻新，且透過都更增加17兆產值。

《大紀元》報導，3月5日，姚文智曾召開記者會，公布首支3D動畫政策影片《翻轉西區Skyline》，作為他公辦都更的實際政見。姚文智說明，「Skyline計畫」是由市府主導大街廓的都市更新，在環河南北路第一排，出資興建外掛跨堤、跨路的空中走廊，以圓弧不規則加上穿透式的設計，讓環河南北路不會變成黑暗的隧道。

姚文智團隊認為，未來三樓九米高的堤防運用建築裙擺設計，將水岸景觀拉高，九米以下可作為停車、充電站、共享單車、甚至社區各種公共使用，容積均免計，讓民間共同參與這個計畫。

《中央社》報導，26日的政見發表會中，姚文智也提到，許多人把「台灣價值」當作意識形態，把它污衊成「綁架了很多的作為」。其實錯了，因為有價值、會產生信念，產生信念、才會產生決策，公共政策的推動都是不斷的決策。

姚文智舉例，如果價值信念是自由人權的實現，像最近北市府在準備路燈加人臉辨識系統，這就是價值選擇。標榜高科技，像中國一樣的控制社會、這樣的運用好像很炫；但是如果價值選擇是人權、是平等、是大家隱私保障，那不應該做這樣的選擇。

姚文智強調，民主進步黨根植於台灣價值所推出的候選人、未來一定是最強的候選人，一定可以獲得大家的支持。

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核稿編輯：楊之瑜