西班牙消滅種族歧視的最佳方案，就是否認歧視的存在

作者：Afroféminas

譯者：Eleanor Weekes（en）、Yanne C

下文原由馬德里（Madrid）的律師Aitor Gorrotxategi Cortina撰寫，最初發表於Afroféminas網站；全球之聲係取得該站管理者許可，依該站發布協定，重新編輯並分享於此。

我們辦到了：在數世紀打擊種族歧視的努力之後，現在西班牙沒有種族歧視了。那些案例都是道聽塗說；除了一小撮人以外，西班牙沒有種族主義者。

我們要把這套方法輸出到其他國家——好比美國（看看川普〔Donald Trump〕治下的那些可憐蟲！）或是法國（極右派領袖馬琳勒龐（Marine Le Pen）得了好多選票，真是群法西斯主義者）。

我們看《烈血大風暴》（Mississippi Burning）或《自由之心》（12 Years A Slave）這樣的電影，然後對自己說，那些美國鄉巴佬真是混蛋！我們看到三K黨（Ku Klux Klan）或極右派法國政黨「國民陣線」（National Front）所組織的政治集會，然後自認和他們不同、高尚得多。

因為我們不是種族主義者，一點也不。我們說「種族主義者是少數」——他們都是守舊的老人家，或是群聚在某些西班牙城市的一小撮極右派團體。我們把他們看作法西斯主義者。

誰在乎納粹和種族主義者在社群網路上四處橫行？國內很多學校裡明擺著的歧視問題、缺乏機會、不平等的就業條件、警察迫害、處處碰壁、貧富不均、各種物化及邊緣化等等，有什麼要緊？誰又在乎西班牙的運動場上，是否經常充斥著帶有種族歧視的口號？或者有數以千計的移民，因為想要尋求更好的生活、違反了現行法令，以致於非自願地被留置在我們的外國人收容所裡，而多數國人也認可這樣的做法？根據報載，每年總有數百起仇恨犯罪發生，那又怎樣？

西班牙的種族歧視並非明目張膽、而是隱晦的那種，比較像是缺乏同理心。一般而言，受害者會被指為誇大其辭。在我們這否認種族歧視的氛圍中，這般指控非常合乎邏輯——與歷史上發生過的各種歧視何其相似。不願融入的心情，也就可想而知。

在這樣的體系之下，「融入」的意思是：保持沉默、別找麻煩。

我最近讀到Nadie對Afroféminas網站上一篇文章——關於馬約卡（Majorca，西班牙第一大島）一位新任黑人鎮長Guillem Balboa——某則評論所做的回應：

嚴格說來，西班牙實際上並不是個種族歧視的社會。當然，這並不是說西班牙沒有種族主義者，但整體而言，西班牙人並不支持種族歧視，我們的法律也不帶有種族歧視的色彩。 一個種族歧視的社會，是像美國有過的：黑人必須坐在巴士後方，或是在更早以前，還有奴隸制度的社會。那是個種族歧視的社會——按定義來說，就是一個鼓勵人們歧視特定族群，並迫害身邊那些非我「族類」之人的社會。一個種族歧視的社會，是像南非種族隔離時期那樣的社會。 你所面對的是個愚蠢的社會，有一些徹頭徹尾的種族主義者，也有一些不痛不癢的種族主義者——或出於善意，或出於惡意，帶有偏見的人們。但這些人有選擇的權利，也依民主程序選出了黑人來擔任像鎮長這樣的公職。你似乎對此並不驚訝，也許你是想當然爾以為，每個投票給他的人都是黑人，但事實上那些人裡面，只有不到百分之一是黑人。啊！不是的，抱歉，投給他的是那些很酷的嬉皮、那些遊手好閒之輩，還有那些讓你和你那外表看似白人的小孩日子難過的種族主義者⋯⋯

Nadie用「白人男性向黑人女性解釋什麼是種族歧視」一貫的那種高高在上的口吻，告訴她：她是個深受幻覺所擾，而自以為受到了不公平待遇的女人，因為——當然嘛，她認為所有白人都是壞人。這種無禮的言論總是一樣的：這沒什麼大不了。簡單講，你這樣疑神疑鬼的，你就是有點蠢。西班牙不是個種族歧視的社會，因為我們有個小鎮的鎮長是黑人，他也還活得好好的。這是個值得注意的問題：那種我們許多人都有的「我們是在施恩，我們是好人」的心態。

白人有個問題：我們不太喜歡和自身經驗相悖的事。沒讓我們受苦或和我們無關的事，都是小事情。所以，西班牙的種族歧視就不是個事兒。

我們還認為，如果這些小問題需要被解決，誰比我們更有資格來做？我們對於因為種族、宗教或出身被歧視是什麼滋味一點概念也沒有，但誰在乎？我們要當救世主，眾所矚目的焦點。

我們現行的反種族歧視政策，就是個好例子。絕大多數的相關機構，幾乎總是由土生土長的白人來出謀劃策、決定方向；而那些白人，肯定不曾親身遭遇種族歧視或排擠。想像由一個男人來主導「女性之家」或者性別平等委員會——雖然說不是沒有這樣的例子，但在今日，肯定會被大力抨擊。種族歧視與移民相關事務也應該比照辦理。

在我為了工作上的需要，尋找關於「反謠言」計畫（Antirumores，源於巴塞隆納的組織，旨在防範種族歧視）的資料時，我找到一張某個研討會的照片。裡面有任何外籍人士嗎？我再直接一點好了：裡面有哪個人不是白人嗎？沒有。

這是「白人救世主」情結。到頭來，即使在試圖幫忙的時候，我們也在漠視他人；即使在試圖抹除種族歧視與排外心理的時候，自己也犯了相同的錯。更糟的是，我們還毫無所覺——這一點的殺傷力不僅更大，也更突顯了這樣的社會結構，在我們的世界裡有多麼牢不可破。

我不是要否定人們的善意，但我們必須讓那些蒙受種族歧視與排斥的人自己來發聲。這些女士、先生們比任何人都更了解問題所在，他們才是必須站上第一線、引領這場抗爭的主角。他們可以代表自己，不需要代言人；他們能夠自立自強。

我自己是覺得，「越俎代庖」一直都是個問題。但我這些話不是對Afroféminas網站的黑人讀者們說的，而是對那些社會階層和我相似的人說的——無論我們喜不喜歡，這樣的階層確實存在。出身或膚色，決定了我們在這當中所得到的待遇。

如果你察覺到種族歧視的發生，但認為它無關緊要，你就是共犯。我知道它沒發生在你身上，但一定也有別種與你沒有切身關係的苦難，不要這樣泰然處之——去抗議、出點力、做點什麼。所以去做點什麼，因為——抱歉要讓你失望了——發生在這個國家、我的國家裡的，發生在那些和我們不一樣的人身上的，就是種族歧視。

本文經全球之聲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航