【插畫】營養均衡這樣吃：六大類食物「模擬餐盤」

想要營養均衡，一餐該怎麼吃呢？

國民健康署依據今年發布的每日飲食指南，設計了視覺化的模擬餐盤，用不同面積大小涵蓋六大類食物的份量，我們將餐盤重畫並註記上關鍵資訊，希望讓大家一餐的取菜方式更有概念喔！

秒懂家醫科

（餐盤全滿的熱量是850大卡，3/4滿的熱量是650大卡）

1. 全穀雜糧類

主食類盡量以「維持原態」之全穀雜糧為主，至少應有1/3為糙米、全麥製品、燕麥、玉米、甘藷等未精製全穀雜糧，可以將2份的白米與1份的糙米或雜糧類做混合

2. 豆魚蛋肉類

蛋白質食物的來源重視減少動物性脂肪，因此優先順序應為：豆類>魚類/海鮮>蛋類>畜肉/禽肉，且應避免鈉，糖分，添加物過多的加工肉品（香腸，火腿，肉燥，肉丸等），建議一餐1掌心，約可提供豆魚蛋肉類1.5~2份

3. 蔬菜類

青菜攝取量需與全榖根莖同等，也要比水果多，吃多少飯就要配多少青菜，並選擇當季且深色（包括深綠和黃橙紅色，圖以胡蘿蔔為代表）蔬菜，需達1/3以上

4. 水果類

1份水果約1個拳頭大，切塊水果約大半碗至1碗，1天應至少攝取2份，並選擇在地、當季、多樣化的水果

5. 堅果種子類

每天應攝取1份堅果種子類，1份堅果種子約1湯匙量（約杏仁果5粒、花生10粒、腰果5粒）可一次攝取或分配於3餐，每餐1茶匙量（1湯匙等於3茶匙）

6. 乳品類

乳品類是最方便補充鈣質的食物，建議是每天早晚各喝一杯240毫升的乳品，而市售最小包裝的鮮奶盒是230毫升，可以試著早晚各喝一盒，也可於餐中以乳品入菜或食用起士、無糖優酪乳等

雖然現在各路充斥的飲食法資訊眾多，但均衡飲食才是一般人最該了解的基本知識，以均衡飲食為基礎，再去認識其他特殊飲食吧！

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本文經秒懂家醫科授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航