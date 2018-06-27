用言語就能讓人疼痛的「反安慰劑效應」

各位不知道有沒有這種經驗？在醫院或診所的小房間裡，醫生告訴你接下來要進行的療程（拔牙、打針、手術）會非常疼痛，要做好心理準備。

從那一刻開始，你的手心開始冒汗、身體發冷，似乎全身的肌肉都緊繃了起來。這時候醫生開始替你消毒，酒精棉球碰到皮膚的那瞬間，你的臉部肌肉抽動了好大一下，竟然連又輕又軟的濕棉花球，都能引發巨大的不適。

終於撐過了治療，你覺得半條命都沒了，醫生卻看著你，似乎心裡在想「有這麼嚴重嗎？」

你對天發誓，剛才真的是你人生中最痛苦的體驗，這個醫生也太沒______（請插入同理心、醫德、品，或任一個同意詞）。

在上述的例子中，你感到的痛楚是100％真實的，只是原本小小的不適，被大腦對疼痛的預期反應給放大了，這就是「反安慰劑」效應（Nocebo Effect）。

就史考特的觀察，反安慰劑效應每天都在上演，眾多健身愛好者更是身受其害。不相信嗎？讓我慢慢解釋。

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安慰劑效應

安慰劑效應（Placebo effect）很多人都聽說過，其意義為「原本無療效的治療或藥物所提供的療效」。

舉個例子：有一群頭痛的病患分別被給予止痛藥、裝麵粉的假藥丸、以及甚麼都不給。吃下止痛藥的病患頭痛改善了，但神奇的是，吃下假藥丸的組別頭痛也有好轉，至少比甚麼都沒吃的可憐蟲好得多。

這是因為「接受治療的假象」讓病患的認知受了影響，產生「我應該會變好」的想法，症狀因此減緩（註1）。類似的情況不僅是在藥物有，假運動、假電療、假手術都能夠提供一定的療效。

所以為什麼喝符水、放血、某些健康食品、地下電台賣的藥（註2），還有拔到獅子頭上的鬃毛都會有效，有不少例子是安慰劑效應在作祟。

反安慰劑效應

甚麼是反安慰劑效應？把安慰劑的概念反過來想就對了。以下是幾個科學研究所提供的反安慰劑效應實例：

1、76位因高血壓而接受Beta-Blocker藥物治療的病人，有一半被告知該藥物有勃起障礙的副作用，另一半則沒有接受此項資訊。結果被告知者有32％產生勃起障礙，未被告知者僅有13％有這樣的問題。兩組吃的藥物都相同喲！但是心理的預期作用讓身體產生不同的結果。（史考特評：如果是這樣，各位男性讀者以後看醫生還敢問副作用嗎？）

2、因下背痛而接受影像檢查的病人，在三個月後比起沒有接受影像檢查的病人疼痛更嚴重。（史考特評：跟像拍大頭照一樣，每個人的臉孔都能找到一些讓人不滿意之處。脊椎的X光片也是如此，很少人的X光片是挑不到一點毛病的，但這些小毛病未必一定是疼痛的根源。醫師在解說X光片的過程中提到這邊一點點歪、那邊一點點退化、或是有小小的骨刺，無形之中也會造成反安慰劑效應。這也是為什麼英國對下背痛的治療指引，反對醫師過度開立影像檢查）

3、如果醫師對生產時做無痛分娩的婦女強調麻醉過程的疼痛，而非麻醉帶來的疼痛緩解，婦女的疼痛會更加強烈。（就跟我們一開始提到的例子一樣，醫生事先強調會痛的治療，最後都會變得更痛）

如果一個人因為任何原因而相信他的身體有狀況，那麼原本容易忽略的小症狀，突然都變得像是疾病的前兆。這樣的認知會提升焦慮感、讓疼痛閾值下降（註3）、疼痛又再度加深焦慮以及病患對自己有問題的認知，最後形成一個自給自足的惡性循環。

如果有一天各位在路上遇到史考特，聊著聊著我開始胡扯，說你的步態歪斜、左腳比右腳長，甚至印堂發黑，中氣隱隱不足。在高劑量的反安慰劑作用下，我相信你未來幾天應該也會覺得身體不太對勁，甚至肩頸下背開始隱隱作痛。

反安慰劑與健身族群

反安慰劑效應跟健身有甚麼關係呢？關係可大了。

史考特常常看到長短腳、脊椎側彎、骨盆前傾、骨刺、椎間盤突出這些診斷名詞每天在臉書上飛來飛去。許多鍵盤醫師看到某個網路影片就會說，你有A、B、C、D、E等問題，需要靠W、X、Y、Z等方法來矯正。

暫不提透過網路診斷這件事是否違反法律，如果這些診斷有一定的學理依據，我可能還不會那麼反感。但很多時候，這些出自善意的建議其實是反安慰劑，傷害了無知的受眾。我的論點是根據以下兩點事實：

許多身體結構或姿勢的問題「不一定」會造成疼痛。 讓健康無疾病的人相信自己身體有狀況，會產生反安慰劑效應。

身體的不對稱、退化、組織受損，其實未必與疼痛有100％的關聯性，舉幾個例子來說：

健身社群最愛提的姿勢異常「骨盆前傾」，曾有醫療專業人士說會導致腰痛，但這說法實在是沒有根據。2014年的統合性研究發現，下背痛患者與無疼痛健康人的脊椎弧度、骨盆姿態並無不同。 姿勢歪斜普遍被認為會造成酸痛問題，但有一群姿勢歪斜而且改不回來的朋友可能不這麼認為：脊椎側彎。研究發現許多脊椎側彎病患完全沒有背痛的問題，大多數下背痛患者卻都沒有脊椎側彎的問題。如果站沒站相、作沒坐相會導致腰酸背痛，那又要怎麼解釋脊椎側彎卻沒有疼痛的這群特例呢？ 長短腳會造成腰痠背痛？研究在這方面相當的分歧，有些認為會，有些認為不會。 用核磁共振檢查運動員的肩關節，會發現許多旋轉肌受損的患者，一點症狀也沒有。 膝蓋退化性關節炎患者常有軟骨磨損的問題，有趣的是，軟骨磨損的程度跟疼痛不一定相關。有些人初期磨損就痛得受不了，有些人軟骨都要磨光了卻沒有症狀。 手療師協會宣稱，許多健康問題都是脊椎錯位所造成，透過他們的手法治療將脊椎位置回復正常，病患的問題就能獲得解除。在科學上，所謂的「脊椎錯位」從未獲得科學證實，甚至歐洲的手療師學會已經完全屏棄了脊椎錯位的概念。脊椎錯位確實很有可能發生（例如嚴重車禍的病患），但我可以很有信心地說，如果你有脊椎錯位的問題，你比較需要外科手術，不是手法治療。

By Frank Gaillard [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

疼痛是一個極為複雜的東西，單看姿勢或組織的受損都無法解釋疼痛的產生。在沒有足夠科學證據下矯正姿勢異常、給予疾病診斷、要求避免特定活動，不僅對於病患的疼痛沒有幫助，在無形中可能製造了反安慰劑效應。

史考特在上節目或接受訪問時，常被問到以復健科的角度來看，那些坐姿不好、那些床墊不好、哪一種運動不要做。這些問題都讓我感到難以回答。

有些答案很明顯，例如沒有運動習慣的人不該去跑全馬、槓鈴深蹲時應保持脊椎中立、退化性關節炎患者應避免高衝擊運動。但脖子怎麼擺？重物怎麼搬？怎麼站最好？研究上都找不出明確的答案。對上述問題我不願意給予肯定答案，因為我的話語可能在無意之間，讓大量的受眾產生反安慰劑效應。

結語

疼痛是一個高度複雜的東西，身體組織受損可能會產生疼痛沒錯，但認知、情緒、甚至一個人的社交狀態才會決定後續的疼痛感受。

透過這篇文章，我希望各位理解到許多姿勢、結構的「問題」都未必會產生症狀，但是如果我們心中篤定認為這些正常的身體變化會造成疼痛，甚至到處說服別人有病需要接受治療，那麼不自覺之中，反而讓反安慰劑效應放大了原本的無害的問題。

註釋

本文經一分鐘健身教室授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航