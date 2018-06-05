有一種「愛開會」笨蛋，光是出席會議就會覺得很充實

作者：榎本博明

大部分的會議都沒意義

在對會議的不滿當中，最顯著的就是無意義的會議太多這一點。如果是必要的會議，那沒話說。但是，太多怎麼看都沒有意義的會議，就會讓人很厭煩。

比方說，只是把資料唸一唸的會議。根本沒必要特意集合大家，只要紙本或電子郵件傳一下就能解決的事，偏偏要一一開會。大家都覺得為了這種事耽誤了工作很傷腦筋。

也有人是因為不能不參加，很無奈地出席了，結果議題都跟自己無關，從頭到尾都很焦躁。

也有很多人是對會議的進行方式感到不耐。

比方說，有人反應會議的目的常常很不明確，話題一直繞圈子轉，搞不清楚到底是為了什麼被叫去開會的。

也有人說，明明說要討論後決議，結果也沒人提供相關參考資料，把大家叫來，結果只有相關的人發言，會議就結束了，不知道其他人出席的意義為何？

像這種情況，當然會讓很多職員厭倦不已。

每次開會，就有必要留下會議紀錄。有人表示，會議太多，每次都被迫整理會議紀錄，佔據掉原本的工作時間，非常困擾。的確，一天到晚被迫寫一些不知為何而開、不知開會意義的會議紀錄，一定會相當煩躁。

還有一種情形，是出席會議時覺得：「現在在討論的事，之前不是已經討論過了嗎？」然後會懷疑自己，是不是產生幻覺會後，跟工作能力強的人確認後，對方笑著說：「雖然不方便大聲說，不過上上次也做過幾乎完全相同的討論，對吧？然後應該也是做出跟剛才同樣的結論。雖然時間浪費掉了，還好沒有導出不同的結論。」

這種經驗我自己也經歷過，而且不是一次兩次的事情了。「愛開會」笨蛋討論的時候很熱中，不過講過的話自己幾乎全都不記得了，他們的目的不外乎講話而已。

淪為例行公事的儀式，這表示全部的人都是「愛開會」的笨蛋嗎？

再怎麼討論，最後總是上司強迫大家接受他的意見。這樣一來開會根本沒意義，只是浪費時間。大家討論的過程到底是為了什麼？也有人很受不了這種無意義的感覺。

召開會議，針對今後的方針有幾個提案，說是想聽聽大家意見，覺得哪個比較好，希望大家不用顧忌，說出自己的想法，於是大家一起討論，最後由多數決的方式選出了其中一個提案。結果，長官卻說，他覺得別的提案比較好，然後滔滔不絕開始訴說其理由，說想要執行他主張的這個提案，還問大家有沒有異議。

都講成這樣了，誰也不敢反對吧。但你就會忍不住想，在會議上討論了這麼多究竟算什麼？

在許多組織的會議當中，應該也有不少人覺得，「揣測上意」造成的鬧劇四處橫行，這樣的會議愚蠢至極。

比方說，上司提案後，會有很多人提出意見或問題，不過全都是「揣測上意」、觀察上司臉色而提出的，根本不會認真加以討論。即使每個人心中都抱持疑問，也不會有人真正提出。

畢竟不太可能每個人都沒有針對提案提出疑問的能力，剩下的可能性只有一個：大家都是揣測上司的心意，刻意不提出疑問。

如此一來，上司的提案每次都會通過，後來證明那個提案有問題時，因為是在會議中全體討論之下決議的，全體都得負責。

結果，會議總是淪為上司逃避責任的手段，明知如此，卻成為幫凶的全體成員，在某種定義上不也是「愛開會」笨蛋嗎？

明明覺得開會沒有意義，被叫去開會又不能不出席，只有呆呆坐在會議室的份。這種時候一想到自己也成為「愛開會」笨蛋的一員，真的會情緒低落。

想盡辦法拉長會議時間

無意義的會議很多也很擾人，另外還常見的是，每次開會時間都特別長，讓人很不耐煩。

同樣的內容不斷反覆，好像跳針一樣，巴不得快點結束。還有動不動就牽扯到不相干的話題，無意義的拉長會議時間，讓人很想吶喊拜託不要再講一些有的沒的好嗎！

上司動不動就在老王賣瓜、吹噓英勇事蹟，時間一直被浪費掉，可以的話真不想出席會議。

還有些人，明明是只需要爽快認同就好的議題，也要一個一個問無關痛癢的問題，每當那些「愛開會」笨蛋開始發言，真的會讓人很煩躁。

也有人動不動就提出反對意見，一副很樂於開會的樣子，而絕大多數人都想要早點回到工作崗位，一味保持緘默，好讓會議早點結束。

如上所述，有非常多人，對於會議拖拖拉拉沒完沒了覺得焦躁不已。

還有一種上司，並沒有要故意拉長會議時間，也不是樂於討論，卻問一些抓錯重點的問題，結果無謂消耗了時間，引起大家的不耐煩。

比方說，因為不了解現場的工作，在會議裡不斷做出重點錯誤的發言。

這種人原本腦筋反應就遲鈍，卻試圖主持會議進行，而且在沒有了解對方意見的情況下發表自己的意見，所以才會抓錯重點，引起會議的混亂。

應該有不少人覺得自己的職場也有這樣的人物，而感到十分頭痛吧！

像大學就是個有很多閒人的職場，會議時間長得不得了，我自己也常常覺得煩躁焦慮。還有人想到什麼就說什麼，什麼都要發言，又特別愛慢條斯理地講話，議題動不動就脫軌。

我心想：「今天一整天什麼都沒做就過掉了。」

覺得一天的時間就這樣被浪費掉，突然感到無限疲憊，一起開會的老師們卻說：

「今天真的做了不少事！」 「對呀，做了這麼多事覺得很充實，對吧！」

原來「愛開會」笨蛋，光是出席會議，就會覺得很充實啊！

戰國時代連續劇看太多了嗎？滿腦子只有會議戰略

還有一種人，滿腦子會議，讓人懷疑他是不是忘記自己原本的業務了。感覺上「會議跟命一樣重要」，比起原本的工作，更熱中於思考進行會議的戰略，開會這件事本身就是他存在的理由。

「開會的時候，一開始這樣說，對方就會畏縮了。」 「不能把對方逼到死角，要設計好逃生之路，然後故意讓對方一瞬間可以瞄到誘餌，對方就會自己咬上來。」 「聽好，可不能先讓對方看到我們的底牌。」

像這樣，把腦力全部放在會議戰略上，講得洋洋得意，讓人忍不住傻眼，想叫他專心回到原本的業務上。

也有些人戰國時代連續劇看太多，搞不清楚狀況。說什麼要攻陷對方啦、得小心別陷入對方的圈套之類的，舉出戰國武將的事例諄諄訓示。很想跟他說，不要老是想那些，好好解決眼前的工作吧！可惜當事人腦袋裡只有戰略遊戲。

就算沒那麼嚴重，還有另一種只對會議熱中的頭痛人物。由於太講究會議發佈資料或PowerPoint 的樣式，忽略了內容。滿腦子都是怎麼讓資料看起來好看，如果內容沒有犀利的觀點，再怎麼研擬簡報策略也是徒勞。這種類型的人如果是你的上司，實在很難尊敬或仰仗他。

「愛開會」的笨蛋為什麼令人傷腦筋

以上是「愛開會」笨蛋的實況，回顧一下職場，應該會有人讓你覺得「對對對！他就是這樣！」

那麼，讓我們來深究一下，像這種「愛開會」笨蛋究竟為什麼令人傷腦筋，又為什麼是職場上的弊害。

會耽誤到現場的業務

如果職場上是由「愛開會」笨蛋在掌控工作，每個人都會被迫出席無意義的會議，剝奪掉原本從事業務的時間。

因為繁忙的時候被叫去開會，沒辦法處理時間緊迫的工作。

因為會議沒完沒了，各種工作都會停滯，特別是例行事務停滯。

如果是接待客人的工作，在客人多的時間帶召開會議，會讓現場人手不足，也會影響到對客人的服務品質。

在三不五時召開會議，每次現場負責人都因此離開崗位的情況下，容易在有突發事件時沒辦法及時做出判斷，妨礙到工作。

跑業務的工作，當被叫去開會時，就會延誤到拜訪客戶的出發時間，不但會阻礙目標營業額的達成，對部門的業績也會造成不良影響。

如上所述，有非常多人都被「愛開會」笨蛋剝奪了寶貴的工作時間，感到非常困擾。

做出決議很耗費時間，無法發揮機動力造成慢別人一步特別是能夠積極果敢面對工作挑戰的人，更會感受到老是被「愛開會」笨蛋扯後腿。

比方說，在開發部門，如果不管做什麼都標榜原理、原則，要提出書面申請，等待會議決議通過，就會耗費太多時間，造成商品開發的延遲。

就算你希望某些工作權限，能交由最了解開發狀況的第一線部門來決定，對於認為凡事都應該通過會議的﹁愛開會﹂笨蛋，是不會接受這種主張的。

在業務部門也是，當為了配合客戶的需求而必須變更提案內容時，會被要求先通過會議，因為多了這一道程序，機動性變差，拉開跟競爭對手的差距。

為了避免失誤，謹慎行事，在理論上是沒有錯，但是過度墨守成規、不懂變通的「愛開會」笨蛋，對於為了在第一線拿出成果拚死拚活的人而言，只是扯後腿的存在。

只會淪落為懶惰蟲散心的園地

有些人會感受不到會議的必要性，或者因為會議不斷延長而覺得焦躁，同時，有些人則是樂於開會，希望會議永遠不要結束。

後者，也就是在會議中神采奕奕的人，多半是工作上馬馬虎虎的人。因為沒有必須快點進行工作的念頭，在無意義或是冗長的會議中，都不會焦躁。反正原本就很閒，會議變成絕佳的消磨時間方式。不僅如此，還會因為開了會，而有自己完成了工作的錯覺，甚至在咀嚼那種充實感，所以才令人頭痛。

一般而言，召開會議的都是主管，那些對工作沒衝勁的懶惰主管很容易淪為「愛開會」笨蛋。

這樣的主管，人太閒了，在會議上自顧自亂說一通，既能解悶又能消磨時間。

不過，把會議當作最佳消磨時間方式的人，不是只有主管。沒衝勁的其他人也是一樣的。

開會當中，可以不用應付客人、做業務性拜訪或是製作文件等工作，只要坐在那邊，或是只要講講話，工作時間就會一分一秒地過去。因此，不想工作的人，就會為了不要讓會議三兩下結束，問一些不必要的問題，或是任話題岔開到其他無關的事情上，讓想要早點回去工作的人感到焦躁。

而對於不想回到工作崗位上的怠惰人而言，能夠大搖大擺離開工作崗位的會議時間是很值得感激的，最好能夠無止境開會下去。會議就是最好的解悶場合，當中甚至有一些人，會在腦海中計算，只要坐在會議室就能拿到多少時薪，並對此竊喜。

會議淪為刷存在感的場所，導致原本工作的延滯

有些人平時完全沒有霸氣，工作也沒什麼積極度，但一開起會就突然生龍活虎。周遭的人會用批判的眼光看他，覺得難道他是為會議而活嗎？這種人有薪水拿也太沒天理了。

對於這種無法在原本工作上發揮力量的人而言，會議是他唯一能夠刷存在感的場所。

有些議題你原本覺得沒什麼問題，只要表示贊成，馬上就可以結束，他卻好像要強調他注意到大家都沒注意到的問題似的，意氣風發地問一些瑣碎到不行的細節，或是針對無關緊要的點提出疑問確認，時間就這樣被耗掉了。

像這種類型的人，不巧又能言善道的話，不管什麼議題都滔滔議論，企圖誇示自己的辯論能力，非常棘手。

總之，對這一類「愛開會」笨蛋而言，會議是他們唯一能刷存在感的場合，因此，有這號人物在，會議就會漫無止境地開下去，造成各種工作的延誤。

書籍介紹

《別讓這三種笨蛋壞了你的前途：心理學家教你這樣對付「愛開會、愛數字、愛規則」笨蛋，上班不NG，下班好開心》，遠流出版

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作者：榎本博明

譯者：李欣怡

老侯（作家、日本職場及文化觀察家）、黃大米（諧星作家）、蘇益賢（臨床心理師）──拍案推薦。

這些「讓人傷腦筋的笨蛋」，你的公司裡一定有！ 不管大小事，主管的回應都是：「這件事大家來開會討論！」結果冗長的會議不但耽誤到工作或下班時間，主管還反過來責備為什麼交不出進度。

只要遇到SOP上沒有提到的狀況，同事就像當機一樣不知道該怎麼處理，不是擺爛就是一直打擾別人：「這樣要怎麼辦？」

沒有效率的工作流程讓大家綁手綁腳，向上級反應希望能夠調整，對方卻非常堅持：「意見不要太多，規則就是規則，不能違反！」

主管凡事只看數字，甚至自認為很懂地訂出不切實際的KPI，於是員工為了讓數據好看，不惜互搶業績或作假，造成辦公室氣氛非常差。

愛開會、愛規則、愛數字──職場上一定找得到這三種讓人頭痛不已的笨蛋，讓人忍不住想打開他們的腦袋，看看到底是怎麼運作的。

面對這些惱人的上司、同事、下屬，到底該如何聰明地和他們相處？怎樣才能讓自己不被他們拖下水？又或者，會不會你自己正是「這三種笨蛋」？！

心理學者榎本博明仔細剖析了他們的心理，並傳授一針見血的解決對策。就讓本書大快人心的解說，紓解你日日囤積的壓力，上班不再極度焦躁，安全下樁！

Photo Credit：遠流出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航