《如果父母老後難相處》：為何老人家格外抗拒改變？

文：葛瑞絲・雷堡（Grace Lebow）、芭芭拉・肯恩（Barbara Kane）

為何老人家抗拒改變？

多數人都以自己的獨立精神與自主生活為傲，老人家也是一樣。他們可能對某些事情的看法與子女不同，就像你有時也不贊成小孩或朋友的意見。你有自己的做事方式，不希望別人來告訴你該怎麼做。

Tip：先評估父母所涉風險程度，若屬高風險，你要介入；若不是，就放手。你若無法自行評估，就請專家協助。

有時候，老人家拒絕聽任子女安排，不啻是種健康自主的表現。也許子女總是太過堅持，一味地認定父母聽他們的話才會比較好。

想搞懂這點，最簡單的方法就是想像自己是個老人，也許八十幾歲，或者更老；可能失去了不少東西，包括眼力、聽力、活力、行動力，卻仍盡最大可能適應這一切。當然啦，比較遲緩是在所難免的。當孩子暗示你「這樣」不妥，他們才知道怎樣最好，想必你大概也要不高興了。接受人生所流逝的東西，難道還不夠令人心煩嗎？還得忍受這些「萬事通」子女嗎？不過再想想，或許你也同意，為了自己的安全和健康著想，是該做些改變了，於是盡力做出調適。

再假設你是之前那位桃樂絲的母親。這輩子你努力對抗憂鬱，自有一套堅固的防禦機制，拒絕任何可能危及這個機制的改變。現在年紀大了，健康變差了，孩子來勸你，生活方式得做個大調整。光是這個念頭就讓人焦慮不已，你當然會百般抗拒。

健康的老化，需要調適性的自我認知——我雖然無法做這個那個了，但我還是可以找到別種東西。這不是所有人都辦得到的事。那些難相處的人更難承受歲月帶來的流逝，他們對老年的抗拒超乎常情，因為老化對他們的自我平衡造成了重大威脅。所以，桃樂絲的母親無法適應眼前的改變，她的僵固讓她無法理性並作出判斷。要她看清生活無法自理的事實，就等於要她承認自己已徹底失敗。

面對什麼都不滿意的父母，先別急著動怒

如果你父母的狀況與上述幾則例子雷同，你就會知道，負面行為幾乎從不單獨存在——潑冷水的種種行為，往往會合併發生。假如你的母親很負面，反對你所提的每項建議，她大概就會因為你做這些建議而罵你，對你滿腹懷疑並充滿敵意。這些行為就是如此交纏，彼此應運而生。

一個嫌東嫌西的父母讓人很難招架，你會本能地想自衛或反擊，這麼一來，父母的攻擊力道加強，你也不假辭色地還擊，於是開啟了一場沒有贏家的戰事，彼此只有更加氣惱與受傷。

別對父母以牙還牙，那沒有效果。改採非抵禦、非批判策略來回應。下次當媽媽罵你，深呼吸，讓那些刻薄的語句從你背後滑落。可是，一輩子已經習慣那樣反應，改得了嗎？你可以的。只要你了解媽媽其實身不由己，那些行為反映的是她嚴重缺乏自信，而為了驅走這種自卑，她讓自己相信周遭人的缺點更多，所以她陷在一種唯我獨尊的意識形態中，總是貶低旁人，尤其是最親近的人。

這就是她面對世界的態度。你若開始抵禦，會馬上加深她的自卑；反之，你若默默承受，她獲得了自信，就會放你一馬。

Tip：難相處的父母格外抗拒改變，因為那會摧毀他們終生的自我防衛。

不妨先做好最壞的打算，設想每次碰面，父母就會對你出言不遜。根據經驗假設一個情境，然後揣摩你將如何回應。舉個例子，想像你去探望母親，她一見到你就說：「你這條領帶和西裝完全不配，你是色盲還是怎樣？」以往，你大概會馬上反擊說：「我不知道你在說什麼，我覺得這條領帶很適合。」現在，你可以這樣講：「媽，也許你說得對，回家後我該把臥室燈光調亮一點。」

另一招是轉移焦點。例如我們有位客戶某次去探望她母親，碰到這樣的歡迎詞：「親愛的，你這雙鞋子在哪裡買的？真醜啊！」

這位客戶沒像往常那樣覺得被人身攻擊而啟動防禦模式。她早已做好準備，於是四兩撥千斤地說：「噢，我也不記得了，媽。我倒是很喜歡你腳上這雙鞋呢，你在哪兒買的？」

她母親這樣回答：「你喜歡嗎？記不記得有一次，你爸爸帶我去海邊度假？我在那兒一間很可愛的小店看到⋯⋯」

如此一來，這位客戶把談話焦點從自己轉移到母親，而且是轉到一個讓她發光發亮的地方。設想各種可能被父母批評的情境，一一準備好良善的答覆。有時也可以找人演練一下。

被父母批評的感受儘管很糟糕，但還有更糟的：父母很需要某人的幫助，卻總以批評澆對方一頭冷水。下個例子就是如此。客戶貝絲告訴我們，她婆婆莫莉怎樣批評她的看護伊蓮。

有一次我去探望她，她跟我說：「那個肥婆，成天只知道吃和看電視。」我婆婆講這些話時完全沒壓低聲音，反而拉高了嗓門。我都快昏倒了。伊蓮也只能忍耐。我猜這不是婆婆第一回當面講這樣傷人的話。「媽，你怎麼這樣說呢？」我跟婆婆說：「你知道她幫你做了好多事情。如果你再這樣，她會走人的。」 「那我要謝天謝地了。」婆婆氣呼呼地回我。

貝絲無法想像，伊蓮怎麼受得了這種欺人太甚的僱主。莫莉有糖尿病，兒子發現她會忘記吃飯，便僱請伊蓮來幫忙打理家務、採買和煮飯。貝絲的先生說，從他有記憶以來，媽媽就是這個樣子，後果也不難想像：她沒有朋友，家人對她也都敬而遠之。現在問題更大，若留不住看護，她的健康會出問題。一輩子毒舌的毛病，有辦法解決嗎？

我們告訴貝絲，他們夫妻可以採取幾種應對方式，而最重要的莫過於先了解到，莫莉不像一般人有自我審視的內在控制，她一感到壓力，便馬上口不擇言。這類型的人自我形象低落，欠缺判斷能力，自我控制很差，完全不知如何面對老化；隨便一個普通毛病，如短期記憶喪失，他們都視為天大的缺點。由於他們無法坦然接受自己的缺陷，因而必須把矛頭指向他人。

Tip：要明白父母批判和挑剔的性格已經根深柢固，身為子女，不妨卸下武裝，以理解的態度與他們相處。

像莫莉這樣超愛批評的人，甚至不曉得自己有此毛病——她欠缺理解此事的情感能力，也無法理解看護對那些言詞會作何感受。所以，別幫看護講話，那只會火上加油，讓她說得更毒。試著告訴她，批評看護是不智之舉，會惹得看護與她對立；相反地，若善待人家，人家會加倍對她好，這才是聰明之道。

除了在婆婆身上下功夫，也別忘了幫看護打氣。把她拉到一邊，解釋婆婆根本身不由己，這是她一輩子的毛病，她是自己最大的敵人。時時讚美，感謝看護的耐性與付出。一旦伊蓮了解這位老婦人無法自我控制，她的內心十分痛苦，就不會把那些難聽話放在心上，反而能給予同情。

面對處處疑心的父母，先別急著說理

我們已經看到，老年人的負面與苛薄常隨著老化而加深。疑心病也是。這問題同樣出現在潑冷水行為的清單中。不難想見，一個原本多疑的人，晚年會變本加厲；若又碰上老年常見的失憶，甚至會變得偏執妄想。

下面是一位女兒口中的母親。

我媽每次洗碗時，會把鑽戒脫下來擺在料理台上。今天剛好碰到幫忙打掃的人來，她就隨手把戒指收進櫃子裡。那人離開後，我媽找不到戒指。它沒在平常擺放的地方——不在料理台上，也不在梳妝台抽屜的珠寶盒裡。她馬上有了結論，於是出現以下對話。 母親：「明蒂（打掃的人）偷了我的鑽戒。」

女兒：「你聽起來急壞了！先冷靜下來，想想看你放在哪兒。」

母親：「我記得非常清楚！我的腦袋靈光得很！你老是幫別人講話！」

女兒： 「我只是請你理性一點，別這麼指控明蒂。二十年來她從沒拿過你的東西呀！」

母親： 「我不管你信不信，反正她偷了我的戒指，我要去她家把戒指拿回來。」

女兒：「媽，這樣做不妥啦！」

女兒那自以為是的口吻，讓這位母親不禁武裝起來。有這種性格的人，一旦碰到別人暗示他們的記憶有問題，就嚇壞了。他們把這解釋為人家暗示他們的心智有問題，瘋了。

不難想見，情況愈演愈烈，這位母親顯然不信任幫傭明蒂，一口就認定她偷了戒指。人一旦偏執起來，是不可能跟她講理的。當女兒試著指出事實，只會升高彼此的對立。

Tip：父母若有疑心病，是勸不好的，但你可以支撐他們的情緒，不管是害怕、焦躁或難過。

下面是比較有效的處理方法。在此，女兒認可母親的感受，而非攻擊她的信念。

母親：「明蒂偷了我的鑽戒。」

女兒：「真讓人生氣。」

母親：「對呀，我要去她家把東西要回來。你能載我去嗎？」

女兒： 「現在不行，我得準備晚飯。讓我想想怎麼處理這件事。你先告訴我整個經過，當時還有其他人在家嗎？你什麼時候發現的？有沒有掉了其他東西？」

在這段對話中，女兒沒有反駁母親對明蒂的指控，而是同理母親氣惱的反應。記住，當父母有了偏執的想法，怎麼講都沒用，你該做的是表達同情，比方這樣：「要是我，也會很生氣。」或「天哪，太可怕了！」

你也許會擔心，這樣會不會加深父母的偏執念頭。實際上並不會。你的父母正感到恐慌，需要你的情感支持，這類話語會產生鎮定撫慰的效果，所以不要低估其重要性。

看看女兒是如何追問細節的。把焦點放在事實面，要比徒勞的理論有建設性，也比較不具威脅。

當然，父母的猜忌可能嚴重到影響生活能力，如果是這樣，就要去看有治療老年人經驗的精神科醫師，醫師可能會開藥，尤其若有幻想或幻覺出現。

相關書摘 ▶《如果父母老後難相處》：我媽是旅遊仲介，專門安排罪惡感之旅

書籍介紹

本文摘錄自《如果父母老後難相處：如何陪伴他們走過晚年，而不再彼此傷害？》，橡實文化出版

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作者：葛瑞絲・雷堡（Grace Lebow）、芭芭拉・肯恩（Barbara Kane）

譯者：劉慧玉

聽聽這些父母說的話，你是否覺得熟悉？

「你有空做這做那，為什麼就是沒空關心我？」

「忙到沒時間接電話，我要你這種女兒幹嘛？」

「我為你付出一切，最後換得了什麼？」

聽聽這些子女的心聲，你是否心有同感？

「每次只要電話一響，我超怕又是我媽，指責我又做錯了什麼事。」

「每次想出國度假時，我媽就會『剛好』生病。」

「我媽成天跑醫院、換醫生，不料卻是愈看愈糟。」

面對難搞的家人，再多的SOP都不一定有用。有時候，你的家人需要的是被理解，而不是解決。這本書則是替這份「理解」提供了一個起點。——海苔熊（科普心理學作家）

你的父母可能一直以來都難相處，到了老年變本加厲；也可能因為疾病或喪偶，到了老年才變得難相處、難溝通。不論如何，成年子女都必須理解到：父母老後只會格外抗拒改變，因為那會摧毀他們終生的自我防衛機制。

根據美國高齡照護組織「暮光服務網」的統計，前來尋求專業照護諮商的成年子女當中，為難相處父母感到焦慮的比例超過百分之五十。子女的壓力來源，不只是照顧父母所需的體力負荷，還有面對父母一再非理性行為的心力交瘁。許多子女，即便很早就離家獨立生活，與父母保持距離，但是當父母年老體衰，他們不得不重新回頭面對這段關係。

本書填補了老年照護研究的一塊空缺。談照護的優秀著作已有很多，但深入探討父母麻煩行為的書籍卻付之闕如。探討人格障礙的書籍也汗牛充棟，但多半從治療患者出發，至於旁人該如何協助則幾乎少有著墨，更遑論直接以老年人口為主題，因為有人格障礙的老年人很少會主動尋求治療。

作為一個負責任的成年子女，必須了解問題並不在單一方面。你若只聚焦在父母的問題行為上，而忽略了彼此的互動關係，便很難走出困境。本書的功用之一，是讓你看到這令人痛苦的親子關係，可以透過應對心態及溝通模式的調整而獲得改善。也希望藉由此書，讓為人子女者，能更加理解父母難相處背後的掙扎與痛苦。

Photo Credit: 橡實文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航