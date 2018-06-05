《如果父母老後難相處》：我媽是旅遊仲介，專門安排罪惡感之旅

文：葛瑞絲・雷堡（Grace Lebow）、芭芭拉・肯恩（Barbara Kane）

用乞憐擺佈子女

上例的兒子算是很輕鬆地解決了母親的控制欲，然而情況並非總是如此簡單，尤其碰到愛裝可憐的父母。請見下面這個例子。

【案例】自憐自艾的母親 「我沒事，不用幫我找什麼保母。你們好好的去享受吧，不用陪我啦。」這是馬克的母親在感恩節前一天講的話。 馬克夫妻的好友邀他們過去共享感恩節大餐，馬克的媽媽也在受邀之列，但她其實一直盼著住在外州的女兒邀她去過節。如今這份期待落空了，讓她覺得自己不被愛而傷心不已，躲在房間裡不願出來。 夫妻倆眼看無法說服母親一道外出，便說要找保母來跟她作伴，於是有了上面那段自憐自艾。

假期一結束，無計可施的馬克就來找我們。他氣得身體都出了毛病。母親搬來跟他與瑪麗同住已經兩年。最小的孩子出去念大學，夫妻倆正開始享受空巢之樂，母親就來了，然後用她的害怕孤單牽制兩人的行動。不用說，除了兒子和媳婦，她不讓任何人陪伴。

我們都知道，假期很折磨人。引頸期盼親人的邀請，一旦期待落空，強自振作並不容易，倘若父母又格外敏感，那就更是難上加難了。馬克母親的難受，展現為被動和退縮，這讓馬克夫妻感覺受到擺佈，氣憤難平。只是她根本不曉得自己竟掀起這場家庭風暴。在母親和自己的家庭之間，馬克覺得自己被拉扯到了極點。

成年子女應重拾對自己人生的掌控權

馬克夫妻意識到，請母親來同住，對大家都沒好處。眼前有兩個選擇：與母親清楚地約法三章，卸下彼此重擔；再不，共同面對現實，承認無法同住在一個屋簷下，幫母親在附近找養老院。無論選哪一條路，傷害都在所難免。馬克想嘗試第一條路，我們建議他這樣溝通。

「媽，感恩節前後家裡緊張的氣氛，讓我仔細思考了一番。我知道你不希望我們留你一人在家，但你既不想跟我們出去，又不要別人來家裡陪你。瑪麗和我難免有些晚上會有活動，必須留你在家，所以我想跟你約法三章，以後遇到這種情況，就讓鄰居或保母來陪你，可以嗎？」

當然，故態復萌在所難免。這時，兒子要端出之前的約定作為提醒。而故態復萌的也可能是兒子，所以他自己要加強心理建設，或尋求諮商師的協助。

對這個兒子或任何子女來說，如果能夠理解下面這點，就會覺得釋然不少：父母透過愧疚感、被動攻擊、收買所發動的控制，乃是源自於恐懼——恐懼自己受到排斥或自覺毫無價值。他們並非刻意如此，而是下意識的生存之道，他們確實就像是被折磨的無助小孩。上述這位兒子，若能接受母親的做法純粹只是心理狀態的呈現，反應就不會如此強烈。

他不需因為自己出門享用佳節大餐、卻把母親留在家裡而自責不已，他可以告訴自己：「媽媽是身不由己，我沒辦法改變她，但我可以改變自己，不讓自己再受她控制、覺得被她操縱。我不必責怪自己讓她失望。我就依原訂計畫出門，隨時再打電話回家就好。」

簡單地說，成年子女毋需讓自己被牽著鼻子走，大可將情勢放在自己的掌控之中，過好自己的人生。

Tip：受到控制或在自己的掌控之中，你可以有所選擇；跟父母保證你會在他們身旁，前提是在你能夠接受的情況下。

讓自己脫離受害者的角色

從我們的經驗看來，控制行為恐怕是所有難纏行徑中，最讓成年子女頭大的一種。控制者（尤其是外表柔弱的）極為擅長隱藏自己真正的動機。實際上，如前面所說，他們根本不知道自己對旁人造成了何種影響。那些拐彎抹角往往令旁人憤怒不已，以致湧起如這位女兒所形容的感受：「我媽是旅遊仲介，專門安排罪惡感之旅。」

下面是一些客戶描述這類型父母帶給他們的感覺。

罪惡感

被牢牢綁住

「別管我，沒關係的」這種矛盾訊息，或是「我這麼做都是為了你好」這種關愛的話，在在令人困惑不已

動彈不得

沮喪

不願分享私人想法

想作對

無力感

當你深受這些情緒困擾，可能就該尋求專家協助。你可以參加以照護者為主的支持團體，或與社工師、心理醫師、精神科醫師進行一對一諮詢。諮商師將引導你探討成長過程中，你在家裡的角色，以及你與父母手足的關係；帶你看清哪些是你的地雷區，而你父母是如何踩下去的。最重要的是，諮商師能幫助你了解父母本身的問題，讓你可以客觀地看待自己與父母的互動。

在我們的經驗裡，人們深入了解自己與家人之後會發現，自己跟朋友、同事、上司也有類似的行為模式。換言之，你從諮商獲得的內省，可以帶到親子領域以外，而從中學會的技巧也能應用到工作場域。

父母住的遠或近，並沒有什麼差別。有控制欲的父母，住得再遠照樣能控制子女，帶給遠方子女的壓力絲毫不遜於住在附近的子女。不過我們發現，當父母住得很遠，僱請當地的照護管理師，對親子雙方都頗有裨益。這位照護者能分擔不少父母派你做的事，對父母來說，就近有人照顧，也讓他們安心不少。

這一點太重要了，我們不得不再三強調：父母的掌控和操縱再怎麼讓你痛苦，其實他們都比你更難受。這類行為是出於嚴重的不安全感與自尊不足，他們終生都在此陰影中掙扎。

他們期盼獲得關注，卻又不認為自己有資格，於是下意識便以控制手法強迫取分，並且自憐自艾。作為子女的你，以及存在其軌道中的其他人，是他們的ㄋ救星，使得他們緊緊攀附，不能鬆手。

不用繼續當受害者。你可以掌握自己的反應，改變與父母之間的互動。現在開始，絕對來得及。

若父母有自省能力，不妨試著跟他們講理

除了改變自己的反應模式，還能做更多嗎？能不能期待父母縮手？答案是有可能，只不過侷限於特殊狀況。

舉例來說，如果你的父母很愛指揮人，但與前面提過的控制狂有別，也就是他們有時肯稍作退讓，聽聽道理。假如過去曾有此例，那你就先跟他們講理。這麼做，反正你沒有損失，不是嗎？如果行不通，沒關係，下回再試。

Tip：你可以試著跟控制型父母講道理，如果這麼做曾經有效。

面對什麼都要干涉的父母，成年子女要能不卑不亢，著實不易。請看一位女兒在父親插手她管教小孩時，如何回應。

女兒： 爸，當你叫我在蘇西不乖時打她屁股，你比她還讓我生氣。我希望你別教我該怎麼做。我很知道要怎麼教小孩。如果我需要你的意見，我會主動請教你。 父親：我不是教你怎麼做，那只是個建議。 女兒：可是聽起來不是這樣。

當時的對話便就此打住。但這位父親回去思量了幾天後，主動打電話給女兒。

父親：親愛的，我想我確實多嘴了。你知道，我覺得你是很棒的媽媽，我只是想把自己的經驗告訴你。你也曉得，我一向不太會講話，你媽老說我太自以為是，我也因此吃了很多虧。 女兒：爸，我知道。 父親： 現在起，你不問，我就不說。但我很希望你能問，因為有時候我覺得我有你需要的答案，我很想讓你曉得。我會努力不干涉的。 女兒： 爸，這樣太好了。搞不好我真的會向你請教。不過，說到給人意見，這方面你還真不在行啊！ 父親：（大笑）

瞧這個女兒，她能同時對父親既坦率又尊重。她沒有針對父親所言做回應，例如：「爸，你在干涉我的事。拜託別管我。」她把焦點放在自己的反應：「你比她還讓我生氣。」這是一招很有效的溝通技巧：「我」怎樣，而非「你」怎樣。如此，她讓爸爸了解，她對他的企圖控制有何感受。

這個技巧用在對的人身上，確實非常有效。但首先，你必須確定你的控制型父母有自省能力，可接受批評，否則千萬別用。

Tip：當父母是老年後才出現控制行為，講理可能有用。這種支配行為有機會可以翻轉。

有機會讓講理派上用場的另一個情況是，父母是在老年後，因某種變故才出現控制行為。這就像我們之前講過的。而且，不僅講理也許可行，甚至有機會翻轉這種控制行為。下面就是一例，其中，步入老年的先生面對失智惡化的老伴，企圖加以控制。

老先生的兒子跟我們描述父母的情形。當他母親的失智症狀嚴重到不能自己單獨在家時，他父親，一位七十多歲、備受敬重的聯邦法官，決定辦理退休，回家親自照顧老伴。醫生充分解釋了這種病的本質，以及記憶流失會衍生的各種行為問題。但當妻子不斷重複同樣的問句，把書報、甚至他的助聽器藏起來，並且無法自己著裝脫衣時，老先生一直嘗試跟她講理。老伴沒有回應，他不肯放棄；她沒照做，他便對她大吼。面對老爸逐日失去耐性，終於讓兒子憂慮到不行。

我們告訴這個兒子，首先我們得親自走訪，以便了解他父母間的確實互動。他同意此做法，於是當晚便去找他父親。「爸，」他說，「我看得出媽的情況不斷惡化，你承受了很大的壓力。我已經聯繫了一位老年方面的諮商師，請她來看看媽，以便給我們一些建議。她明天下午兩點會到。」依照我們的建議，他講這些話的口氣十分平常，以免父親有所疑慮，不願外人插手家中隱私。

了解狀況後，諮商師建議這位父親，日照中心對他的老伴很有幫助，並提供附近幾家優質機構給他參考。雖然妻子有他細心照顧，但一週若能去日照中心幾天，可讓她獲得許多刺激。諮商師也建議，這些中心都有互助團體，老先生不妨試試，或可從其他類似處境的夥伴身上得到實用建議。諮商師刻意不提一點：卸下百分之百的照護責任，老先生也能輕鬆許多。因為這樣一講，或許反會讓他自責沒做好照顧妻子的工作，因而更堅持現況，加強控制。

為何過去從未有此性格的人，會在此時變得充滿控制欲？可能的原因有幾種，其一：他對人生如此失控、自己卻無力扭轉，可能深感沮喪。儘管他不願意承認，內心深處卻可能厭恨退休時光居然變成這樣。我們也不能忘記，這是一位終生寫滿成功經歷的律師及法官，他事事得心應手，怎麼可能照顧不好老伴？也許無法讓妻子好轉是他無法面對的事實，他只好強迫她聽從自己。

儘管這位法官緊握操縱的韁繩，但若是用對方法，便可以說服他接受比目前更好的嘗試。如果你也面臨類似情形，可以鬆口氣了：只要妥善進行，絕對能說服父母鬆開韁繩的。

相關書摘 ▶《如果父母老後難相處》：為何老人家格外抗拒改變？

書籍介紹

本文摘錄自《如果父母老後難相處：如何陪伴他們走過晚年，而不再彼此傷害？》，橡實文化出版

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作者：葛瑞絲・雷堡（Grace Lebow）、芭芭拉・肯恩（Barbara Kane）

譯者：劉慧玉

聽聽這些父母說的話，你是否覺得熟悉？

「你有空做這做那，為什麼就是沒空關心我？」

「忙到沒時間接電話，我要你這種女兒幹嘛？」

「我為你付出一切，最後換得了什麼？」

聽聽這些子女的心聲，你是否心有同感？

「每次只要電話一響，我超怕又是我媽，指責我又做錯了什麼事。」

「每次想出國度假時，我媽就會『剛好』生病。」

「我媽成天跑醫院、換醫生，不料卻是愈看愈糟。」

面對難搞的家人，再多的SOP都不一定有用。有時候，你的家人需要的是被理解，而不是解決。這本書則是替這份「理解」提供了一個起點。——海苔熊（科普心理學作家）

你的父母可能一直以來都難相處，到了老年變本加厲；也可能因為疾病或喪偶，到了老年才變得難相處、難溝通。不論如何，成年子女都必須理解到：父母老後只會格外抗拒改變，因為那會摧毀他們終生的自我防衛機制。

根據美國高齡照護組織「暮光服務網」的統計，前來尋求專業照護諮商的成年子女當中，為難相處父母感到焦慮的比例超過百分之五十。子女的壓力來源，不只是照顧父母所需的體力負荷，還有面對父母一再非理性行為的心力交瘁。許多子女，即便很早就離家獨立生活，與父母保持距離，但是當父母年老體衰，他們不得不重新回頭面對這段關係。

本書填補了老年照護研究的一塊空缺。談照護的優秀著作已有很多，但深入探討父母麻煩行為的書籍卻付之闕如。探討人格障礙的書籍也汗牛充棟，但多半從治療患者出發，至於旁人該如何協助則幾乎少有著墨，更遑論直接以老年人口為主題，因為有人格障礙的老年人很少會主動尋求治療。

作為一個負責任的成年子女，必須了解問題並不在單一方面。你若只聚焦在父母的問題行為上，而忽略了彼此的互動關係，便很難走出困境。本書的功用之一，是讓你看到這令人痛苦的親子關係，可以透過應對心態及溝通模式的調整而獲得改善。也希望藉由此書，讓為人子女者，能更加理解父母難相處背後的掙扎與痛苦。

Photo Credit: 橡實文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航