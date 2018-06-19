身為紀政之女，張家敏也曾拒運動於千里之外

採訪：韋冠宇 / 攝影剪輯、動畫製作：賴佐誌

母親是曾經在國際體壇叱吒風雲的知名田徑健將，有「飛躍的羚羊」之稱的紀政，讓張家敏從小就有個很不一樣的童年。在大量的眼光關注與較為特別的親子關係影響之下，張家敏曾對此有負面情緒，也有一段時間並不熱衷運動。直到一本翻譯著作出現，不但顛覆了傳統觀念，更重新開啟了張家敏對運動的熱忱。

回憶起兒時，張家敏表示只要和母親出門在外，就很容易受到旁人關注，爭相要求拍照、簽名；學校的運動會或其他單位的運動賽事，也會盡可能邀請紀政出席，年幼的張家敏只能默默躲在後面，等待這一切結束。

「我當下其實不喜歡那樣的氛圍。」張家敏回想起來，那並非是充滿快樂的童年時光。「我覺得很困擾，因為母親是這麼知名的人物，所以我們就不能像一般的母女，可以輕鬆自在地走在街上……而且由於父母實在太忙，我從出生到小學畢業這段期間，絕大多數的時間都沒有和家人住，所以我們的親子關係也很特別，母親對我來說，比較像是師長。」

另一方面，也由於這樣的身分，張家敏很常被推派為田徑比賽的選手，留下有趣的回憶。「我在小一的時候曾經把腿摔傷，導致後來這個部位特別容易拉傷，無法負荷高強度的訓練，這也是母親不希望我往運動這條路發展的主因；但是大概還是基因使然吧，我在跑步的表現還是在前段班，就常代表學校去參加大型比賽。」

令張家敏印象深刻的比賽經驗，是在某次代表學校參加1,600公尺接力賽時發生的。當時她跑最後一棒，接到棒子的時候，和前一名選手已經距離半圈以上了，她心想反正也追不上，穩穩跑完，不要被後面的人追上就好。

「結果我剛開始跑，場上田徑界前輩就用麥克風說：『現在跑道上領先的是紀政的女兒！』因為我前面的都已經到終點了，我看起來就很像是領先的，被他這麼一說我想這怎麼得了，就只好拼命跑了！」

不僅如此，讀國中時也被老師指派參加跨欄比賽，進入大學後，也被學長招攬進田徑隊，張家敏說，這些過程造成後來有很長一段時間，她很不愛運動。「我覺得以前都有點像是被硬逼著參加那些比賽的，其實有點反感；當我發現我有了自主權，我就不想主動去運動了。」

然而，張家敏在多年以後接觸了一本探討運動的著作，對運動的態度出現轉折。張家敏表示，那是一本彙整了許多國外研究結果的書，全面討論運動如何調節腦內神經傳導物質、刺激腦幹，進而增長腦細胞、避開消極因應中心，重新開拓大腦新迴路，改變我們既定的自我概念，穩定情緒，增進學習力。「台灣人傳統上認為『頭腦簡單，四肢發達』，我母親一直很反對這樣的觀念，她過去的經驗發現：運動不只著重在肢體發展，運動表現佳的人，其實智力也高人一等，因為很多運動需要思考策略的智慧，才能得到很好的成就。所以她很高興有這本書來打破傳統思維，也很推薦我閱讀。」

從這本書，張家敏才重新了解廣義的運動可以為一個人、一個孩子帶來出乎意想的幫助，自己就開始培養運動的習慣，也會建議家長視孩子的情況，為他們選擇適合的運動類型。

「『坐不住』是許多孩子常見的狀況，過去人們會懷疑是不是和過動、專注力不集中有關，直到近年才有研究發現，有部份孩子是由於身體姿勢控制的能力不足影響的，有這樣的情形，我會建議家長可以帶孩子就醫，確認孩子姿勢控制的發展狀況，並針對孩子需求接觸游泳、瑜珈、芭蕾、直排輪、攀岩、太鼓、拳擊、武術、足球…等活動，較能夠提升孩子的專注、記憶、情緒穩定…等等與學習相關的基本能力。」

張家敏大學原本想要進入視覺傳達設計系就讀，因為母親的建議而選擇了特教，成為特教老師，目前為國立大學特教系研究生。而自己的四個孩子當中，有輕度自閉、過動、注意力不足等特殊狀況，曾經讓張家敏的自我肯定相當不足。

張家敏表示，第一個孩子在一歲半的時候，就有些地方讓她認為不太對勁，「但也由於我的特教老師身分，我也被蒙蔽了一段比其他家長更長的時間；因為我會用自己的專業去幫助孩子暫時改善，但過一陣子又會有新的狀況發生，所以這個孩子到四歲為止，一直在我認為『好像是又好像不是』特殊生的情況中度過。」

Photo Credit: 張家敏提供

等到孩子六歲要上小學前，被確診是有特殊狀況的孩子，張家敏認為是被自己身為特教老師這個身分拖延了治療，有幾年的時間對自己感到懷疑，不想和別人說自己是特教老師。

「我當時處在一種很沮喪、很羞愧的情緒中，想著我自己是特教老師，卻沒有把我的孩子教好……直到遇上了「花媽」卓惠珠，她的鼓勵讓我重新正視我是特教老師的這個事實，開始可以讓別人知道我是特教老師，也是特殊需求孩子的媽媽。」

目前，最大的孩子已經就讀國中，可以獨立帶著弟弟妹妹一同出遊，張家敏認為製造這樣的機會給他們，會凝聚手足之間的情感，以及長出共同解決問題、對抗外侮的力量。「因為有著一些特殊狀況，讓他們的相處非常『熱鬧』，但我也看到他們雖然有特殊需求，仍能夠互相扶持、為同一個目標努力，甚至為了保護兄弟，可以義無反顧挺身而出。」

Photo Credit: 張家敏提供

張家敏心中的「媽媽力」

就是「勇敢」兩個字。但是勇敢並不是不害怕，而是願意去面對這些害怕。比方說，我們看到朋友、同事、老闆打來的電話，如果不想接，可能就真的不會接；但是看到孩子的學校老師打來，我們知道一定有狀況了，再怎麼擔心也會接起來！這種勇敢就是女性成為媽媽之後，瞬間具備的力量。

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本文經BabyHome授權刊登，原文刊載於此

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核稿編輯：潘柏翰