《完全網銷手冊》：吸引式、推送式、免費、付費，流量的幾種分類

文：張光熙（威廉老師）

你知道流量其實也有分別嗎？

流量依照不同的屬性，可以有一些相對應的分類，例如，按流量發生的模式，可分為推送式流量與吸引式流量。

推送式流量是指，當你透過某種途徑，把一則訊息發送到一群人手上，然後這群人看了這個訊息後，又去產生一些可能帶來流量的行為，例如：拜訪訊息上提及的某個網站或是跟訊息有關的網站，那這樣的流量來源就可以稱為「推送式的流量」。推送式是一種較主動性的行為，好處是有機會在短時間內創造出大量的流量；但缺點就是得依靠人工處理，無法事先設定，交由特定機器或軟體自動執行。

舉例來說，你手上有一大筆E-mail名單，想寫一封銷售信（註1）寄給他們，在信末附上一個連結，請他們去瀏覽某銷售頁（註2），替那個網頁帶來巨大的流量。當然，操作推送流量的方式不只有E-mail，還有很多很多，我等下會再跟大家詳細介紹。

而吸引式流量則是指，你透過一些管道，設定了一些東西之後，當別人上網搜尋資料或閒逛時，會不小心看到你的訊息（通常是廣告），然後被廣告吸引，進而點擊轉連結至你希望帶他去的地方，以產生該頁面的流量。

吸引式流量不是爆發型的，它不會一下子就產生巨大的流量到某個地方，但好處是吸引式流量能自動化運作，只要你先做好某些設定，並投入一些努力，做好基礎建設之後，就會替你帶來源源不絕的流量；且吸引式流量還有一個好處，就是它的效益是能夠被累積的，你可能會認為剛開始的流量只有涓涓細流，但後期會變成滾滾洪流。

舉例，你架構了一個網站，然後又針對這個網站做了一系列的優化，讓網站比較容易被搜尋引擎搜到，能排到較前面的名次，這一動作就是一種「吸引式的流量」（又稱搜尋引擎最佳化，Search engine optimization，簡稱SEO）；當然，產生吸引式的流量並不是只有這種方式，我稍後會再詳細介紹。

但不論是吸引式流量，還是推送式流量，各有各的好處，最好的情況是兩種都學會，這樣你就能根據現實需求去變化，順應市場狀況來產生流量。

日本有一部很紅的漫畫《火影忍者》（威廉本身也是火影迷），漫畫裡有一個角色叫六道培恩，他有一項絕招叫做神羅天征，能自行選擇是要把一切事物吸過來，還是把一切事物推出去。當我看到漫畫裡這一情節，我就心想：啊！這不就跟我對流量的理解一樣嗎？所以，只要把招式（流量）練得很強，那你就能跟六道培恩一樣，強到一個變態的程度；如果你沒看過《火影忍者》，不知道我在說啥什麼也沒關係，你只要記住一個重點─把流量提升就對了。

而流量除了可以用來源模式分類之外，需不需要花錢也是一種分類方式；因此我們可以再將流量細分為「免費流量」與「付費流量」。

免費流量顧名思義就是流量的來源不用花一毛錢，假設你創建了一個FB帳號，積極加入FB上的各種社團，然後拼命在這些社團上張貼廣告，讓網友被你張貼的廣告吸引，進而點擊廣告中的連結，連去某個網站產生流量；而註冊FB、加入FB社團、張貼廣告這些行為全都是免費的，所以這就稱為一種免費的流量。

但如果認真精算的話，這些所謂的免費流量到底是不是真的免費呢？那就要看你如何看待它，畢竟註冊帳戶、貼文，這些動作都要花費時間，而時間就是金錢，是一種機會成本；如果你把時間花在貼廣告上，就不能用相同的時間來做其它用途，例如上班、打工⋯⋯等等。

所以嚴格來說，免費流量不是真的沒有成本，但對於剛踏入網路行銷的人來說，他可能沒什麼額外的行銷預算，有的就是時間，他的時間很多，所以免費流量對他來說就是一個很好的選擇。

反之，付費流量就是要花錢的流量（嗯，這不是廢話嗎？）舉例來說，當別人在搜尋引擎找尋資料時，只要和你的產品或服務所設定的關鍵字有符合，那你的網站就能出現在最上面或最右邊的廣告區，曝光率可謂相當高；但要達到這個效益，你得付錢給關鍵字廣告平台才行，而這就是一種付費流量（上述的操作方式，又稱為關鍵字廣告）當然，你付錢的對象不一定是搜尋引擎，看你是將廣告挹注在什麼平台上，那就付錢給誰，若你希望廣告出現在FB頁面上，那自然是付錢給FB囉。

付費流量的好處就是效果快，能產生立竿見影的流量，我用上述兩個案例來做比較，假如你是透過SEO帶來流量，從開始操作到排名成功排到第一頁上，那可能要花3個月至半年的時間；但如果你是透過付費，購買關鍵字廣告的話，可能不用一週的時間，位置就衝到很前面了，甚至可能是第一、二名（通常只要付完錢，通過廣告審核後就會出現）。

付費廣告還有一個好處，就是即使不增加額外的人力跟時間，也能讓流量倍增，且只要流量增加，營收自然也會跟著倍增，怎麼說呢？試想看看，如果你是用貼廣告的方式來增加流量好了，假設你每天花2小時貼廣告，大約能為你帶來30個IP訪客，但如果你想讓流量增加為2倍，那就得要花上2倍的時間去貼廣告，也就是4小時，甚至可能需要更長的時間；那如果要成長10倍呢？就得花20個小時以上，那豈不是不用睡覺了嗎？

這時付費廣告相對簡單些，你想帶來雙倍的流量嗎？沒問題，只要下雙倍的廣告預算就可以了，不過這裡是將情況預設得較完美且簡化，在現實操作中，並非下雙倍的預算就能帶來雙倍的成效，付費流量會在某個點上產生最佳的投資報酬率（ROI），但超過那個點之後，報酬率就會遞減，類似於經濟學上邊際效應的概念。

且現在有很多人在操作免費流量上嚐到甜頭後，就不願意再花錢使用付費流量了，但我認為這是非常可惜的事情，不知道你有沒有聽過一句話：「免費的最貴！」這句話套用在流量上也通，你不試著使用付費流量，生意規模就會一直在原地，若你不想辦法去賺更多、更龐大的錢，這樣的損失比花錢還嚴重！當然，還是要依你現有的預算及能力進行評估。

最後，我做了一張表，讓大家瞭解流量的種類，在下一小節，我會詳細介紹流量的來源，等會見。

Photo Credit：創見文化

流量何處來？

延續上一小節，解釋完流量的種類之後，接下來我要詳細說明流量的來源。為了讓大家快速理解，我把現今大部分可用的流量來源整理成下方表格，若你手上有個不錯的產品，那只要善用這張表上的每一個流量工具創造流量，保守估計，最少能幫你賺超過30萬，因為我就親身實驗過！我之前在某場促銷活動中，只用了下列幾項工具創造流量，就在該活動中創造30萬以上的利潤（不是營業額），所以光這張表格，就價值至少30萬以上喔。

Photo Credit：創見文化

當然，在無邊界的網路世界裡，創造流量的方法之多，絕不是一張表就能整理完的，如果要認真列表的話，恐怕是列個100項也不夠，不過大家可以根據上表，從這幾個較主流的方法操作，只要沿著這個思路繼續往下探究，一定能發現更多創造流量的方式喔。

接著，我要特別解釋一下表格其中幾項，首先是SNS的部分，SNS的全名是Social Networking Services（社群網路服務），簡單來說就是有個網路平台，它能讓你在網路上與過去認識的朋友保持聯繫，瞭解他們的近況如何，你也能在上面找到其他志同道合的朋友。

以全世界來說，除了中國外的地區，最主流的SNS平台非FB莫屬（有些地區把FB稱為面子書），中國地區的SNS平台是人人網。

FB是一個黏著度很高的社群網站，凡是有使用的人，每天都會花費絕大多數的時間，把注意力黏在上面，雖然LINE、微信⋯⋯等其他社群工具出現之後，FB用戶的平均使用時間有下降，但不可否認的是，它依然是許多人每天高度花費注意力與時間的平台，因此成為創造流量的兵家必爭之地。

註釋

銷售信指的是以銷售某種產品或服務為目的的信息，早期是以紙本型態的信件，後來則演變為E-mail，而近期是以行動通訊的訊息為主，例如LINE@、微信公眾號，甚至連簡訊行銷也能算是一種銷售信。 銷售頁指的是一個以促使消費者採取購買行為為轉化目的的頁面，這個頁面不一定是網站首頁，通常會是促銷活動的頁面，也有人稱之為登錄頁Landing Page）。

相關書摘 ►《完全網銷手冊》：電子報行銷不可被取代的優勢

書籍介紹

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作者：張光熙（威廉老師）

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Photo Credit：創見文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航