《完全網銷手冊》：電子報行銷不可被取代的優勢

文：張光熙（威廉老師）

電子報做行銷，讓你無遠弗屆

打從世上Email誕生，電子報行銷就相繼而生，以透過發送行銷訊息至對方的Email，來達到銷售目的，所以電子報行銷可說是歷史相當悠久呀（遠目）。雖然有些人會說現在都嘛習慣用LINE、FB messager來聯繫事情，哪有人還在用Email？我必須得反駁你一句：「還是有的，而且Email行銷有著不可被取代的地位。」

那透過電子報作行銷有什麼好處呢？首先，Email是一種開放式的數據庫，不用擔心哪天你的帳號被砍，或是某個通訊平台倒了，你就再也聯繫不上對方了；再者，如果將電子報行銷搭配某些軟體的話，還可以產生自動變化欄位的功能，這是什麼意思呢？我舉個例子吧，不知道你有沒有收過一種信，信件的標題或內文的開頭寫著：

親愛的朋友您好⋯⋯或是Dear All⋯

類似的開頭，讓人產生一種感覺，認為這是封寫給一堆人的信件，並非特別寫給自己的，所以，就不會特別想打開這封信（甚至可能根本沒發現這封信的存在，被淹沒在一堆信件裡面），或打開了也不會有特別被關心、溫暖到的感覺；但如果你收到的信件開頭是⋯⋯

親愛的威廉老師 您好⋯⋯或是威廉兄 您好⋯⋯

這樣是不是比較會讓你在眾多的信件中，特別留意到這封信件，並想打開來看看呢？我想，對絕大多數的人來說是會的；即使有些人早已知道，這能透過某些特殊的軟體來操作，但他們就是會被吸引住，畢竟誰不會特別注意到自己的名字呢？

且電子報行銷還有一個很大的優勢，這個優勢還是其它許多通訊工具都做不到的！就是它可以設定「排程組合」式的行銷，也就是設定好一個事先規劃好的寄信流程，而這個流程會按照收件者的信箱進入到名單裡面的那一天起算，每隔多久要收到一封信，信件的內容是什麼？透過這樣的行銷方式，慢慢建立起收件者與寄件者之間的信任關係，大幅減少行銷人的工作量。

當然，一般免費的電子信箱並沒有主動提供這類的服務，你必須搭配某些付費軟體或網站才能做到這樣的效果，但即便要付一些錢，我也覺得非常值得。如果沒有透過這樣的軟體，就想要用免費的電子郵箱去做到這樣的效果，讓我們看看會發生什麼樣的事？

小白是一名業務員，他每天熱衷於參加各種社交活動，積極換取名片回來做業務開發，且為了確保每位換過名片的人都記得他，他還設計了三封信件，分別在交換名片後的第一天、第三天以及九天寄信給對方；畢竟，如果換完名片就沒後續，對方很快就會忘記他了，但如果對方陸續收到他寄的三封Mail，肯定會對自己留下較深的印象，這時候進行業務聯繫與約訪就會順利的多。

小白在某次場合，認識了三名新朋友，我們把這三位朋友稱為A1、A2、A3，當天回到家之後，他便寄了一封信（第一天認識專用）給A1∼3這三位朋友，且為了表示尊敬，還用了Ctrl C + Ctrl V的技術，將對方的名字，分別打在三封信件的標題與內文的開頭，寄出後，小白覺得心情特別好。

隔天，他又認識了三位新朋友，簡稱為B1、B2、B3，然後也做了跟昨天一樣的事情，這時他的心情更好了，因為他手中的名單增加了六個人。

第三天，也認識了三名新朋友，簡稱為C1、C2、C3，可是這天，他除了要寄信給C1∼3之外，還要寄第二封信給大前天認識的A1∼3（第三天要再寄送第二次Mail），此時，他的心情稍微有點降溫了。

依此類推到了第九天，小白要在這一天寄信給⋯⋯

I1~I3第一封信

G1~G3第二封信

A1~A3第三封信

別忘了寄信的時候還要加上對方的姓名於信件的標題與內文各一次，所以小白已經被訓練成Ctrl C + Ctrl V的高手了。但他已經開始感到厭煩，覺得自己為何要用這麼傻的方式行銷，如果他再繼續堅持一個月下去，他肯定會崩潰，因而決定放棄這樣的行銷手法。

其實，這樣的行銷手法完全沒有問題，問題出在小白沒有用到一個好的工具，市面上有些工具軟體就提供了貼心的方式，你設定好寄信排程與內容之後，往後的日子裡只要持續往名單庫裡餵新的名單，那系統就會自動算好要在第幾天、寄出什麼樣的信、給什麼樣的人，自動帶入對方的姓名到信件主旨與內文中，從此擺脫大量的Ctrl C + Ctrl V，你說這樣是不是很棒呢！

如果你好奇這樣的方式到底可以達成什麼樣的效果，我這邊提供一個網址，進去後填入自己的資料，就會依序收到我之前設計好的信件排程組合囉，當然，哪天你想取消也是可以的，網址如下，你也可以掃描QRcode進入。

Photo Credit：創見文化

而且這樣的方式應用相當廣泛，除了應用在換名片之外，也可以應用在你的網站登錄頁（Landing Page）、網誌（部落格）上面訂閱電子報，或留資料就可以索取某種好康（例如電子報、教學影片、調查報告⋯⋯等等），要知道許多拜訪你的網站的人，大多數都不會第一次就採取購買行為，但他們極有可能是對產品或服務感興趣的人，如果就這樣讓他們溜掉，沒有留下任何線索，日後要再跟他們串連起來、傳遞訊息，實在是一件相當困難的事情啊。

我這邊再舉一個例子，小黑是一名賣減肥產品的電商，他透過付費廣告的方式，吸引了許多顧客來到他的網站，經過數據統計結果，每100位到訪的新客戶中（從訪客分析報表結合廣告投放報表交叉比對中可以看出來），有2名會採取購買行為，也就是2％的購買轉化率。

那試想看看，其他98名沒有採取購買的訪客，他們是不是對小黑的產品感興趣的人？答案是肯定的，否則當初就不會點廣告進來看了。但問題產生了，小黑手上並沒有這些人的聯繫資料，所以他只能被動地等他們再次回訪，才有可能採取購買行為。

但好險，就在這個磨門特（Moment，時機），小黑認識了一位網路行銷大師，對方給了他一個建議：在網站上提供「三十種減肥妙招的免費電子書」，只要留下Email，未來30天，每天都會收到一個減肥方式。結果，網站日後每來100位新訪客，除了有2名會採取購買行為外，還多了15位願意留下Email索取減肥妙招（其實就是訂閱電子報，只是說法不一樣）的人，而這15人在收完30天的Email之後，第31天他就會收到這麼一封信：「如果你試過了前面三十種減肥妙招都還是瘦不下來的話，那乾脆跟我們買減肥產品吧。」

你覺得每100位收到第31封信的人，會有多少人決定採取購買的行動？我們先保守估計有20％會採取行動好了，那麼當初的100人中，那15名留下Email的人，就會有3位成交！你也許會想說，搞啥啊？花了一個月的時間，結果也只多了3名成交的客戶，但你要想想，這一切都是靠系統自動運作的，你設定後就無須任何人工操作；再者，你原本100位新訪客，只會成交2人，現在變成5人，等於公司業績成長幾倍？

答案是2.5倍！

試想看看，小黑並沒有多花廣告費，也沒有多請員工，但公司的營收卻成長了2.5倍，這樣的事情如果發生在你身上，你會有什麼感覺？那你認為花點錢投資，去買一套電子報軟體到底值不值得呢？我想你內心已經有答案了。

類似的方法，其實還有很多有趣的應用，例如寫好一個三十天的情書排程模組，然後把你想追求的異性名單加入收件者清單，那這些人就會每天收到一封你寄給他（她）的情書，依此類推過了三十天，100人當中可能就會有5人被你「成交了」。這樣的方式理論上是可行的，但問題是，萬一你真的「成交」了5人，接下來你要怎麼辦？難道每天都跟其中一人約會，然後一週休息兩天嗎？

PS.這樣的方式，我很久很久以前曾經實驗過，但效果太可怕了，所以我把它列為禁術，請讀者們看看就好，把它當作我開得玩笑就好，千萬不要真的去做，否則後果自行負責，很可怕不要問。

說到這，你是不是想問：「威廉老師，那有哪些軟體可以做到你說的這些效果呢？」就知道你要問這個，好吧，既然你求知若渴，那我就告訴你吧，就我所知，市場上有這幾套軟體都能達到類似的效果。

1.借力酷

發明者為鄭錦聰先生，也是一位相當有名的網路行銷老師，你可以透過下面的網址或QRcode，申請體驗帳號，試看看神不神奇吧！

Photo Credit：創見文

2.Vital CRM

由叡揚資訊股份有限公司出品，網址如下。

Photo Credit：創見文化

3.GetResponse

這是國外的，你也可以試試看。

Photo Credit：創見文化

電子報行銷除了針對自己蒐集而來的名單之外，還有一種方式是針對陌生名單做開發，有人把這樣的方式稱為「垃圾廣告信」的行銷方式，但這樣廣發的方式究竟有沒有效呢？根據威廉自己實驗的結果，這樣的行銷方式還是有效的，因為關鍵在於量大。

舉例來說，假設你找一間廠商，每天幫你發送10萬封電子報，一個月下來總共會發300萬封電子報，即便訊息大多數都進了垃圾信件匣，又或者是根本沒被讀取，但哪怕只有萬分之二的信件被看到了，那也會有六百封信件被打開來看啊，這當中會不會就剛好被你成交了幾筆呢？

且成交率其實主要是看你賣什麼而定，如果你賣得是一般人普遍會有需求的東西，那成交的機會就比較大；反之，如果你的東西是小眾市場，那這樣的行銷方式就可能不會奏效。

好，那關於電子報行銷的部分，就先跟大家分享到這邊，有沒有覺得收穫頗豐呢？如果你手上剛好有一個產品可以賣，那只要善用這個章節提到的，就可以讓你賺回好幾倍買這本書的價錢啦∼你發現到了嗎？小黑那個案例，是真實的成功案例喔，我們下章見吧！

相關書摘 ►《完全網銷手冊》：吸引式、推送式、免費、付費，流量的幾種分類

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作者：張光熙（威廉老師）

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Photo Credit：創見文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航