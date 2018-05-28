學好語言，就是要懂得變通

其中一個對學英文很重要的特質就是flexibility / flexible，也就是善於變通的意思。

我一直是個頗善於變通的人，學語言的過程中我也會秉持這個態度。

具體地說，要表達一個訊息，就像是要從A點走到B點一樣，在起點和目的地之間有不同的路線可選擇，不一定只有一條路，我從來不會覺得只有一條路可行。

我有一個習慣，當我想一個動詞去表達了某個訊息，我會去想能不能用一個名詞、或形容詞、或副詞，甚至是一個介系詞去表達呢。

舉個例，he loves reading，他很喜歡閱讀。

你可以說：

he is really into books.

He is a book lover.

He is a bookworm.

有很多種表達方法。

又例如要說「你在追求甚麼？」

What are you after?

What is he after?

不一定要說 “What is he trying to pursue?” 反而這樣說可能會有點不自然。

條條大路通羅馬，要表達一個訊息，我總覺得有超過一種講法的。

又例如，你想形容一個女孩有片紅唇，可以說 “She has red lips.” 或者 “Her lips are red.” 這些都是不同的講法，重點也不同。除了要知道有哪些表達方法外，還要知道這些方法的含意有甚麼不同。前者把重點放在女孩擁有的特色，後者則把重點放在她唇部的特色。

如果我懂得用某個動詞的形態去表達，我會問自己會不會有個相應的phrasal verb去表達。

又例如「延遲」一個派對，除了用postpone，也可以用put off。一定會有超過一個方法去講某個訊息，所謂「另覓蹊徑」。

我會主動在腦中儲起這些方法去講同一個訊息，像一個資料庫一樣，把相近的說法歸納到同一腦裡的「廂」（compartment）裡。

另外，我發現很多學生喜歡問一種問題：「如果我想表達 “ABC”，我應該怎樣說呢？」。他們覺得有一個對的方法，而老師會頓時知道是哪一個方法。

這種想法有幾個問題，第一、他們不是主動去想方法；第二、他們覺得英文裡有個相應的，詞性又恰好相同的字去表達。但其實，你要表達那個信息，可能有很多方法的，而這些方法可能在你現有的武器庫（arsenal）裡面已經存在了，不一定要找一個相應的字去表達。很多學生也不知道這一點，就想老師很簡單的教他一個字，然後他們就能照辦煮碗，只用一個字表達一個訊息，但其實可能有時要用很多個你懂的字拼在一起，而不是用一個新的你不懂的字，去表達一個信息。

所以有人說過一句好話：Don’t just learn new words, learn new ways to put together words you know. （不只要學新生字，學新的方法去組合你已懂的字。）

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責任編輯：周雪君

核稿編輯：王陽翎