當米開朗基羅看著肛門漫畫大笑時，他身後正立著半完成的《大衛》

文：亞歷山大・李（Alexander Lee）

社交圈與夥伴們

當米開朗基羅忙著雕刻《大衛》之際，他的工坊滿是來自城市各個角落的人們。就這方面來說，他這狀況並非典型。雖然與米開朗基羅同時期的皮耶羅．迪．科西莫是出了名的厭惡與人接觸，但藝術家身旁必定圍繞著為數眾多的人群。像是瓦薩里記載到，菲利波．布魯內萊斯基「總是甘於與某甲或某乙的相處」，而多那太羅總被請求與責任所困擾著，於是他宣稱「他寧可餓死也不要繼續思考這些事情。」

然而，1501到1503年間與米開朗基羅可能有每日接觸的人們並非是不特定的大眾。大部分的人都屬於獨特的社會活動圈，每個人都反映了不同的當代社會生活領域，每個領域都受不同的價值與規則管理，伴隨著而來的是清楚的責任，這不僅提供架構給予工作，也提供每日生活的模式。然而，這些圈子的動力一點也不反映人們所熟悉與文藝復興相關的概念中純粹與理想化世界，而米開朗基羅身處有時愉快、有時很糟的社會世界就是這時期的典型。

家庭

米開朗基羅社交圈中第一也是最重要的就是他的家庭。在文藝復興義大利時期，沒有比家庭更重要的聯繫關係，這可從萊昂．巴蒂斯塔．阿伯提（Leon Battista Alberti）的《論家庭》（On the Family）的對話錄裡驗證。更甚於今日，當時的家庭是決定一個人社會生活進程與樣貌的主要因素。它不僅對於社會地位的概念貢獻良多，也闡述「廣泛人類的需求：物質、社會、政治、個人與心理方面。」

1501年米開朗基羅搬回家裡住，加入一個吵雜繁忙的家庭，這樣的家庭幾乎是當時家庭的典型寫照。許多跟他一樣年紀的藝術家，特別是沒有結婚的那些，都住在約是由兩代或三代人組成的五口之家，而房子通常屬於最年長的男性或是在他的名下。

米開朗基羅的母親在他很小的時候就過世了，由父親接手積極管理家中大小事。他至少有五個兄弟姐妹，其中四位仍住在家裡。最年長的李奧納多數年前進入道明會（the Dominican order）當修士，姊妹卡珊卓（Cassandra）和剩下的三位兄弟博納羅多、喬凡希莫內（Giovansimone）和吉斯蒙多（Gismondo）都還在家庭的保護傘下，正準備要到外面世界闖蕩。

米開朗基羅的父親，57歲的洛多維科嚴格控管所有大小事。米開朗基羅所賺到的錢由父親保管，且若他的父親有提供任何實質上協助，就能合法獲得一半利潤。同樣地，如果沒有父親的同意，米開朗基羅無法簽訂任何合約，甚至若沒有父親的首肯，他也無法立遺囑。直到31歲，米開朗基羅才正式脫離父親的控制。

以上是就國家律法來論，但實際上，情況複雜很多。1500年洛多維科寫給米開朗基羅的信中提醒他的經濟狀況的例子顯示，洛多維科是位慈愛寵溺小孩的父親。但是，他也寄望他的二兒子成為家裡主要經濟供給者，希望兒子能照顧他。因認為自己是遲暮老人，他跟米開朗基羅說：「我必要先愛我自己，再愛其他人。到目前為止，我愛別人勝過愛自己。」未婚的米開朗基羅高興地重回家庭懷抱，也開心地擔起照顧父親的責任。就這點來說，他跟同時代的安東尼歐．科雷吉歐（Antonio Correggio）有點像，柯雷吉歐「為了家人，……成為工作的奴隸。」米開朗基羅則很少抱怨他的付出沒有被重視一事。

然而，洛多維科卻對米開朗基羅有些不信任，我們可以從他的關愛中隱約察覺到背後潛在一絲不贊同的意味。他對自身的社會地位相當自豪，因此對他自己的兒子選擇如此沒有保障的職業相當反對。他是個相當愛慕虛榮的人，聲稱自己與麥地奇家族有親戚關係，而且透過已故的妻子建立起與魯切萊（the Rucellai）家族和德爾．謝拉家族（Del Sera）的關係。雖然不是非常富裕，洛多維科來自一個以銀行家與布料商人為業的家族（真實的佛羅倫斯風格），此家族也長年從事公眾事務。

洛多維科擔任佛羅倫斯丘西鎮（Chiusi）的鎮長，並且在1473年到1506年間，他至少在35個場合裡獲選擔任公職。雖然認為有個職業這件事不該是像他這樣的仕紳該考慮的，他還是認為米開朗基羅應該在布料產業或法律方面謀得一職，因此他似乎經歷一番掙扎才能理解兒子的選擇。縱使他很開心接受兒子的錢，但一逮到機會總愛抱怨兒子常因工作而無法出席家族晚餐。

所以，我們很容易就能想像，米開朗基羅面對父親諷刺當初如果他選擇當個銀行家，現在情況會有多好時，他強迫自己緘默不語的模樣。同時，米開朗基羅與其他家族成員的關係混合了親密的感情與壓抑的沮喪。他的信中顯示他在喜悅與責備間交替轉換。後來被選為佛羅倫斯執政官的博納羅多是他最愛的兄弟，然而其他的兄弟姐妹就是另一回事。

喬凡希莫內就很難相處，他與喬凡尼．莫瑞里（Giovanni Morelli）共同進行一項投資計畫，但他顯然是個懶惰的人，不適合從事商業。幾年後，他與米開朗基羅因金錢產生激烈爭執，還有喬凡希莫內意圖依附父親這件事。兄弟中年紀最小的吉斯蒙多個性與喬凡希莫內相近，但他不太引人注意。米開朗基羅從不逃避責任，但他也會埋怨。像他父親的兄弟於1508年過世之後，他一點都不羞愧地稱呼新寡的嬸嬸為「婊子」。

朋友

家人之後是朋友。對於文藝復興時期的人們而言，朋友間的聯繫比我們現今能想像到的更緊密、也更親近，甚至更加理想化。對於佩脫拉克而言，朋友是「比黃金更稀少、更珍貴」：他更是「另外一個自己」，是良知的明鏡，也是完美德行的明燈。選擇理想的朋友看的是對方內在的優點：不在意對方的社會地位，而且一旦成為朋友，甚至能維持到死後。完美的友誼親密到薄伽丘想像兩個好友—泰特斯（Titus）和吉斯普斯（Gisippus）—願意交換妻子（就是在新婚之夜）或是為對方犧牲自己的職涯。

友誼也有更深層實用的面向。公證員拉波．馬挈（Lapo Mazzei）與普拉托商人弗朗切斯科．達提尼（Francesco di Marco Datini）之間往來生動的信函，顯示朋友間期待相互給予物質協助。例如：馬挈對於如何處理稅務評估、如何處理討債與如何管理女兒婚約等事上，給予達提尼廣泛的意見。為了回報馬挈，達提尼精選醍魚和無數桶的紅酒當作禮物，甚至還有柴薪。

還有，1355年佩脫拉克推薦他的朋友萊利烏斯替神聖羅馬帝國君王查理四世（the Emperor Charles IV）工作。佛羅倫斯內閣大臣科盧喬．薩盧塔蒂幫助人文主義學家波焦．布拉喬利尼和李奧納多．布魯尼分別在1403和1405年獲得於宗座廷（the Papal court）的職位。同樣的事也發生在聖馬可的弗拉．巴爾托洛梅奧（Fra Bartolomeo）身上，他教導拉斐爾正確使用顏色的方法，而拉斐爾則教導托缽修會朋友巴爾托洛梅奧透視法的原則。

友誼可以是交換訊息、看法與些許幫助的架構，它也是發展習慣、品味、幽默與觀點的環境。如同喬久內（Giorgione）喜愛「以音樂娛樂他的朋友們」所暗示，友誼是歡笑與淚水、歡慶與憐憫、引導與責備的場景，如果沒有朋友，藝術家很難成為他們當時的模樣。

米開朗基羅的朋友群包含各階層的人。位居社會階級最頂層，與他家族社會地位相近的有商人雅各布．薩里納堤（Jacopo Salinati）和大教堂牧師喬凡弗朗切斯科．法圖奇（Giovanfrancesco Fattucci）。這些人有良好的教養，而米開朗基羅與他們之間的信件往來充滿優雅、措辭巧妙的話語；但是，面對面互動時，很少證據能證明他們拘泥於禮節。

跟今日一樣，這些友誼間也充滿了愚蠢的玩笑和粗鄙的幽默。像是薄伽丘的《十日談》裡有個關於喬托（Giotto）與他的朋友，也就是知名的法官法雷賽．達．羅巴達（Farese da Rabatta）的故事。他們兩人在旅途上相互嘲弄對方，一人因雨淋濕整身髒兮兮，另一人「畸形像侏儒一般……塌鼻樑的臉，如果排在世上最醜的巴隆奇（Baronci）旁邊也一樣的噁心。」喜愛開玩笑的米開朗基羅應該也會忍不住想要戲弄逗笑他富有的夥伴。

然而，事實上大部分跟米開朗基羅最親近、維持最久的朋友皆來自於底層階級的人。人文主義學家們像是薩盧塔蒂、布魯尼、布拉喬利尼都與他們自身相近的階層的人形成緊密的圈子（偶爾吵架），但是米開朗基羅與許多的藝術家不像以上的人文主義學家們，他們傾向在職業圈之外的地方尋找同伴，雖然後半段生涯裡，米開朗基羅與桑索維諾（Sansovino）、蓬托莫（Pontormo）和瓦薩里交朋友，他也與一些的藝術家廝混，所有都不及他的水平。

然而，米開朗基羅偏愛與石匠們做朋友，像是多納托．班堤（Donato Benti）或是米歇爾．迪．皮耶羅．皮波，還是有趣卻資質平庸的小老鼠。他們一同在工作室或是塞提涅亞諾（Settignano）採石場辛勤工作；會分享彼此的中餐、共嚐一瓶酒、或是共喝一碗簡單的湯；也會交流粗鄙的故事和街頭巷尾流傳的笑話。這樣友誼的基調大抵能從米開朗基羅與學徒兼朋友的東尼奧．米尼（Antonio Mini）所傳閱的一張紙中看出端倪。米尼在紙上畫了一隻畸形嚇人的長頸鹿，米開朗基羅則精細地畫了一個男人正驕傲地展示他的肛門。這樣的聚會一點都談不上情操高尚。這樣的想法也許有點嚴肅，但是，當米開朗基羅邊看著肛門漫畫邊大笑時，他身後正立著半完成的《大衛》。

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書籍介紹

本文摘錄自《文藝復興並不美 那個蒙娜麗莎只好微笑的荒淫與名畫年代》，大寫出版

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作者：亞歷山大・李（Alexander Lee）

譯者：林楸燕、廖亭雲

要真正了解一個時代有多偉大，不能只看美好的一面

就史實的層面上來看，只看文化美好的一面，刻意忽略醜陋面是相當不妥的，因為這讓高雅文化與社會現況有了造作的區別；就人類的角度來看，這樣的傾向也剝奪掉這時期令人興奮、深切刻畫、真切的驚奇。既然藝術立基於人的創造力，就不能忽略隱藏在文藝復興神聖光環下，人性最真實的情感，無論美好或是醜陋。

「比起站在奧林帕斯山頂的天神以雲朵造出天使，身在陰溝底的人類不放棄仰望星空，才真正撼動人心。」──亞歷山大・李（本書作者）

本書揭開過度崇高、神聖榮光的布幔，檢視藝術家日常生活最赤裸的一面，以及其身處的領域，如何混合著優雅與暴力、文化與苦難；執政者、銀行家與教會間的緊張關係、憤恨不平，如何化為文藝復興不可或缺的一部分；文藝復興時期的人，對於義大利以外的世界，又是如何的不理性與充滿偏見。

唯有能欣賞文藝復興時期失序醜陋的一面，才能讓文化成就的廣度更加清晰，才能真正領略藝術家與文學家能在這個充滿恐懼、苦難、歧視、與偏狹的時代，還能夠創作出如此傑作，直至今日仍令人大嘆其才華與美感，是如何不可思議的輝煌成就。

Photo Credit:大寫出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航