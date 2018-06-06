文藝復興時期羅馬教廷沉溺酒色，同性曖昧關係亦十分常見

文：亞歷山大・李（Alexander Lee）

羅馬教廷的一切只能以壯觀形容，甚至到了折服人心的地步；梵蒂岡宮堪稱是「歐洲最耀眼的治理機構」，而教宗寓所也不遑多讓，寬敞成套的接待室與開闊的庭院，是驚豔外交使節不可或缺的規劃，建築正立面與大門則必須採用大器又新潮的設計。此外，由於有權有勢之人絕對不能展露在破舊狹小門廳用餐、睡眠、或交談的一面，因此即使是「私人」住所（當然就各種意義上一點都不私人），也必須以宏大的規模建造，每一面牆都飾以光彩奪目的壁畫與畫作；每一格壁龕都展示著古代雕塑或最流行的雕刻作品；每一扇窗都以專業技法裝設在極致優雅的窗框中。

宗座廷總是充滿人群的嘈雜聲，並不只是因為教廷長期擔任招待各國重要人士的東道主，也因為宮廷生活的本質就在於維持宮殿的生氣蓬勃，而在永不止息的活動漩渦之中，宮廷主人就是中心。參與其中的每一位成員，住所內都雇有大量侍從，以符合當代偉大君主應有的生活水準，例如嘉禮三世（Callixtus III）逝世後短期內，教宗寓所內的成員至少有150名「領主」和「大臣」，外加80名僕役，一舉一動都必須受到軍事化的精確管理。

基於相同的原因，沒有任何一位自重的樞機主教，會將就於少於100至120名僕役和隨從的住所，如此龐大的人數也會在主教入城時隨侍在後，如果這種場面還不夠浩大，樞機主教理應向大眾開放住所，大展其慷慨寬宏。正如16世紀的一份教宗諭令所述：「樞機主教居所應為開放建物，特別為正直與有識之士提供避風港與庇護所，也為落魄貴族與誠實之人敞開大門。」

在金字塔上層，尋求資助、封地、或各種好處的請願者，天天不分日夜的成群湧入主教宅邸大門，一心希望貴人能為自己美言幾句或正式邀請自己入宅；但是在金字塔下層，卻有難以計數、貧困潦倒的男男女女，聚集在宅邸門前乞討食物或金錢，而善心的紅衣主教必須盡其所能的給予幫助。

宗座廷最令人驚嘆不已的一點，應該就屬娛樂活動的規模，宮廷追根究底即是飲宴作樂之處。文藝復興時期，曾有無數場比武大賽和鬥牛賽在梵蒂岡宮的觀景中庭舉辦；形形色色的珍奇異獸如白象（Hanno）在梵蒂岡花園展出；還有舞台耀眼奪目的戲劇定期上演。更令人咋舌之處，則是教宗和樞機主教幾乎不得不定期舉辦異常盛大的宴會，數十道豐盛菜色、無數桶優質美酒、音樂家成群結隊，狂歡直至清晨。例如1473年6月，樞機主教皮埃特羅．瑞阿里奧（Pietro Riario）主辦的盛宴中，有超過40道佳餚，其中包含（令人不明所以的）鍍金麵包與烤熊肉。

這一切也許看來氣派華貴，但打造富麗堂皇的宮廷有其代價，無論羅馬教廷如何費盡心思將如此豪奢的生活水準，合理化是為將敬重與榮耀歸於聖座，一旦沉浸在光鮮亮麗的宮廷生活中，便難以從世俗宮廷的惡習中脫身。在羅馬，宗座廷越是華麗，教廷的道德標準就越是低落。金錢不僅是最首要的考量，也是最嚴重的罪惡來源，畢竟塑造強權形象需要大量現金。

通常樞機主教並沒有左支右絀的困擾，在16世紀初，雖然差異極大，不過25至30名定居在羅馬的樞機主教，收入通常都落在3,000至2萬杜卡特金幣（ducat）之間（杜卡特金幣當時的幣值與弗洛林金幣約略相等），然而即使是如此豐厚的津貼，與經營宮廷生活的每日支出相比，仍是相形見絀。

1540年代，人文學家弗朗切斯科．普里尚尼斯（Francesco Priscianese）估計，尼可羅．里鐸斐（Niccolò Ridolfi）樞機主教每年花費6,500盾（當時盾與杜卡特及弗洛林金幣價值大致相同），以維持住所內有一百名隨從的優質生活水準，然而這項支出僅能負擔基本生活所需，購買、租賃、建造、或維護宅邸都可能花上數千盾，而迫於社會壓力而委託藝術家裝飾居所，更形成龐大額外的負擔。

隨著時間過去，樞機主教間的競爭越演越烈，財務壓力如雪球般越滾越大，至17世紀初期，依據斐迪南多．貢扎加主教（Ferdinando Gonzaga）估算，若年收入低於3.6萬盾，要在羅馬維持紅衣主教應有的生活尊嚴，幾乎是不可能的事，他也不滿的表示，如果無法確保手頭夠寬裕，就只能暫時離開羅馬城。雖然這件實例發生在較後期，卻在在證明幾乎是自教廷重返羅馬的那一刻起，樞機主教便一直處於現金短缺的窘境，而歷任教宗的處境自然也不太理想，亟須仰賴教廷儲備金的紅衣主教即使偶爾可以獲得金援，還是經常陷入捉襟見肘的困境。

1563年，威尼斯大使吉羅拉莫．索蘭佐（Girolamo Soranzo）曾指出：「部份樞機主教窮困至極，完全不足以維持與其身分應有的生活水準。」樞機主教迫於保持光鮮亮麗的壓力，不得不竭心盡力增加收入，不論是透過正當或骯髒手段。於是貪婪隨即在教廷大肆蔓延，教會各個高層人士無不沉迷於無止盡的累積教產，再微乎其微或不值一提的利益都不放過。

恩尼亞在其回憶錄曾特別提到皮埃特羅．巴爾博這號人物，他不僅是尤金四世的姪甥，後來也獲選為教宗保祿二世，恩尼亞將其比作財迷心竅紅衣主教的始祖，並批評滿腦肥腸的皮埃特羅是「尋求世俗晉升機會的高手」，還進一步形容皮埃特羅是如何在教區牧師逝世後，乘機要求接收位於因普魯內塔（Impruneta）的小型聖母教堂，又是如何在遭到教宗回絕後，掀起一陣驚濤駭浪。

1484年，佛羅倫斯人文學家巴托洛梅奧．德拉．方特（Bartolomeo della Fonte, 1446-1513，又名Bartolomeo Fonzio）也不禁大嘆，當前的教廷「已不再崇尚基督信仰，不再倡導仁愛、虔誠、慈善；更無美德、正直、學識容身之處。」巴托洛梅奧曾問「偉大的羅倫佐」：「我又何須再提，洗劫竟不必受懲，貪婪與奢侈竟代表榮耀……？」同一日，他與另一名人文學者貝爾納多．魯塞萊（Bernardo Rucellai）通信時也指出，「惡行的漩渦」正在危害羅馬教廷，更直指眾樞機主教是「披著牧羊人偽裝的邪惡之人……正在摧毀誠心追隨紅衣主教的羊群」，因為「其貪慾無度……永無滿足之日。」

Photo Credit: Leo Herrmann @Wiki Public Domain

羅馬教廷的其他罪行則是有過之而無不及，正因文藝復興宮廷如此奢侈華美，過度耽溺其中的風險向來不容小覷，當權者越是不遺餘力的塑造豪華形象，就越是容易臣服於肉體歡愉的誘惑。詩人卡斯蒂利奧內曾在《廷臣論》道出自己的觀察：「當今統治者都因為邪惡的生活方式而腐敗不堪……要助其領悟真知灼見和邁向美德之途，實為強人所難......。」凡是世俗宮廷為人詬病之處，宗座廷都超出其上，畢竟單論奢華程度就已經沒有他處能出其右。

正如巴托洛梅奧的觀察，暴食的原罪舉世皆然，典型例子便是樞機主教暨阿拉斯主教尚．傑佛瑞（Jean Jouffroy），恩尼亞在其回憶錄也對這號人物有鮮明的描寫，雖然傑佛瑞「有意展現虔誠的一面」，卻是個「漫不經心又造成負面影響的角色」，他難以抗拒一切享樂機會，更因為過度鋪張浪費而產生嚴重的後遺症：傑佛瑞用餐時會因為微不足道的失誤而大發雷霆，將銀製器皿和麵包砸向僕役，即使有重要賓客在場，他在盛怒之下也會將整面餐桌和所有餐點猛擲在地。因為傑佛瑞暴飲暴食不知節制，當酒意正濃時便無法自制。

儘管不是所有樞機主教的行徑都如此荒腔走板，但文藝復興時期的紅衣主教們酒醉與暴食都是頗為常見的失誤，亞歷山大六世正是典型例子之一，即使獲選為教宗後，他仍然習慣定期飲酒至醉爛如泥，雕刻家本韋努托．切利尼就曾如此記錄：「教宗的習慣是一週一次沈浸在暴飲暴食之中，在此之後便會嘔吐不止。」保祿二世也是，由於過於放縱飲食，即使是阿諛奉承至極的畫像，還是難掩其近乎病態的肥胖體型。

另一方面，宗座廷之中最普遍的重大惡行還有「色慾」，而且由來已久。在巴比倫囚虜期，佩脫拉克就對眾主教在情慾層面放浪形骸悲嘆不已，並且譴責亞維儂是罪惡的典型化身。根據佩脫拉克的觀察：「經過一間間房室，妙齡女子與年老男人在其中相互撫摸，而惡魔巴力西卜（Beelzebub）（譯註：惡魔撒旦的別稱，或是另指有「蒼蠅王」之稱的惡魔）則現身於低吼聲、爐火、與鏡面之中。」

然而在教廷回歸羅馬之後，風氣更是每況愈下，成群的交際花在宮殿宅邸內穿梭，貞節誓言被鄙視為笑談，甚至有傳言說恩尼亞最廣為流傳的作品其實是一篇情色小說，而且曾寫過一齣狂野性感的喜劇，名為《克麗西絲》（Chrysis）。

樞機主教公開與情婦交往則十分常見，流言自然也無可避免的四處散播，內容宛如現代肥皂劇，完全不像是教會應有的形象。恩尼亞記錄下聲名狼藉的紅衣主教傑佛瑞關於其性癖好的趣聞，其行徑堪稱宮廷惡習的最佳示範：他對女性特別有興趣，經常日夜流連於交際花之間，每當羅馬城的婦女見他經過—身材高大、胸口寬厚、臉色紅潤、四肢多毛—都稱他為維納斯的阿基里斯。一位曾與他共眠的交際花蒂沃利（Tivoli）說，自己簡直是和醉鬼同床；另外一名曾是他情婦的佛羅倫斯女性，居住在鄉村地區，因為不明原因而對他感到憤怒，於是在樞機主教從羅馬教廷出發並經過她家的路途上等待，在紅衣主教經過眼前的同時，她將含在嘴裡許久且混合痰的口水，吐向主教的帽子，從此他再也擺脫不了卑劣通姦犯的稱號。

歷任教宗更是風流情史無數，儒略二世即是一例，不僅膝下有不少子女，也不怎麼費心隱藏這項事實；在這方面名氣更響亮的人物就屬亞歷山大六世，基本上任何會移動的生物，他都能與之同床共枕，較特別的是，外界盛傳他曾發生性關係的對象包括：情婦瓦諾莎．德．卡塔內（VannozzadeiCattanei）、兩人的女兒盧克雷齊亞（Lucrezia）、以及瓦諾莎的母親，同時還積極發揮到處留下後代的本事。

同性曖昧關係一樣十分常見，甚至可能比異性關係更加常見，由於在宗座廷內同性性行為實在太過普遍，各任教宗間有同性情愫的謠言還演變成諷刺詩文的賣點。至於利奧十世，歷史學家圭恰迪尼寫下如此評語：「他繼任教宗之初，多數人皆認為他是貞潔之人；然而日後卻發現他毫無節制、且日漸無恥的耽溺於那類歡愉之中，而礙於名節，本人無法明說是何種歡愉。」文中難以言明的歡愉據傳是對年輕男孩的特殊偏好，儒略二世顯然也有同性的癖好。

據說思道四世會給予樞機主教特殊豁免權，在夏季月份可以進行同性性行為，也許是為合理化自己沉溺於這項嗜好，同時避免遭受批評。保祿二世則有過之無不及，不但有諷刺作品描寫他在公共場合擦脂抹粉，更有傳言他死亡時正與侍童發生性關係。

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書籍介紹

本文摘錄自《文藝復興並不美 那個蒙娜麗莎只好微笑的荒淫與名畫年代》，大寫出版

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作者：亞歷山大・李（Alexander Lee）

譯者：林楸燕、廖亭雲

要真正了解一個時代有多偉大，不能只看美好的一面

就史實的層面上來看，只看文化美好的一面，刻意忽略醜陋面是相當不妥的，因為這讓高雅文化與社會現況有了造作的區別；就人類的角度來看，這樣的傾向也剝奪掉這時期令人興奮、深切刻畫、真切的驚奇。既然藝術立基於人的創造力，就不能忽略隱藏在文藝復興神聖光環下，人性最真實的情感，無論美好或是醜陋。

「比起站在奧林帕斯山頂的天神以雲朵造出天使，身在陰溝底的人類不放棄仰望星空，才真正撼動人心。」──亞歷山大・李（本書作者）

本書揭開過度崇高、神聖榮光的布幔，檢視藝術家日常生活最赤裸的一面，以及其身處的領域，如何混合著優雅與暴力、文化與苦難；執政者、銀行家與教會間的緊張關係、憤恨不平，如何化為文藝復興不可或缺的一部分；文藝復興時期的人，對於義大利以外的世界，又是如何的不理性與充滿偏見。

唯有能欣賞文藝復興時期失序醜陋的一面，才能讓文化成就的廣度更加清晰，才能真正領略藝術家與文學家能在這個充滿恐懼、苦難、歧視、與偏狹的時代，還能夠創作出如此傑作，直至今日仍令人大嘆其才華與美感，是如何不可思議的輝煌成就。

Photo Credit:大寫出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航