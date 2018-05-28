美國新產業「遛人師」：帶人出門散步時薪30美元，比一般全職工作還好賺

（中央社）

在這忙碌又被電子產品綁架的時代，洛杉磯出現了「遛人師」（People Walker）這樣的職業，遛人師的工作就是帶顧客出門透透氣、走路運動，一小時收費30美元（約新台幣900元）。

法新社報導，目前住在美國洛杉磯的麥卡錫（Chuck McCarthy）就是「遛人服務」的創辦人，他表示，「我一直都想養狗、遛狗，但我住在市區，從沒養過狗。」「同時，我注意到很多私人教練的廣告，所以就跟我女友說，或許我該直接來遛人。」一開始，麥卡錫只是在開玩笑，但他越想這件事，就越意識到人們對同伴的需求，而他正好能提供這樣的陪伴。

兩年前，「遛人師」以單人企業的模式起家，陪顧客散步，隨著需求量增加，現在麥卡錫的公司有35名專業「遛人師」輪班，他也架設了網站，可以讓顧客自由選擇路線和陪走者。

麥卡錫說，過去兩年來他走了多少路已經數不清，但他每週會「遛」顧客四到五次，通常一次一小時。

《每日郵報》報導，大家想像中的「遛人工作」可能需要傾聽顧客的心事，但麥卡錫說，其實大多數時候比較像是兩人互相對話，「我沒有聽到什麼顧客心內深處的秘密，也不會有人在散步時情緒潰堤哭出來。」麥卡錫表示，「遛人服務有點類似跟神父告解、去酒吧找人聊天、找心理諮商，或是跟你的髮型設計師聊天。」

麥卡錫還說，「我有不少顧客不但已婚、有子女，還有一堆朋友。」之所以願意花錢請人陪走，是因為就近找人比較方便，也不會麻煩別人。

紐約大學社會學教授艾瑞克（Eric Klinenberg）曾於《紐約時報》發布專欄表示，「零工經濟」讓自由工作者越來越多，這些人沒有傳統工作產生的固定社群連結，所以容易感到孤獨。

而智慧手機和社群媒體又加深這種孤獨感，因為真實的人類關係被社群媒體的「追蹤」取代。麥卡錫的顧客不想對著臉書或推特說話，於是選擇和一名不會評斷或說自己八卦的陌生人聊天，享受真實的人類關係。

麥卡錫的顧客之一安妮（Anie Dee）原本住在威斯康辛州，七年前搬到洛杉磯，工作是共乘服務司機，她必須整天坐在駕駛座，去年開始，她決定多去戶外走走，「我的身體不大好，所以長時間走路對我來說有點困難，但有人陪著，能走比較遠。」

麥卡錫的另一名顧客，是自營戲院的票房經理，她說「當你獨自從事辦公室工作，沒辦法有真正的人際交流。所以長時間散步後，總是讓我感到精神煥發，這感覺真的很好。」

根據麥卡錫分別在2016年與2017年接受《衛報》與《時人》訪問時所透露的資料，很顯然他的遛人服務費率在2018年有大幅地成長。在過去兩年接受採訪時，他以每英哩7美元作為計價方式，若以平常人能夠達到出汗的時速——一小時走3英哩來計算，大約是21美元，而根據《法新社》報導，他今年一小時收費30美元。美國勞工資料局最新統計，一名全職員工週薪中位數是881美元，若以一週40小時工時來計算，時薪約在22美元。

2016年他創業之前，是個演員。根據《創業家》報導，他在第一年創業時就有5名「遛人師」，在洛杉磯當地不同地區提供服務，但在他尚未思考出商業模式之前，他並未向這些遛人師抽成。當時，在《衛報》報導出來之後，他收到上百封詢問的電子郵件，甚至有來自紐約、英國與以色列的服務要求與設點建議。

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核稿編輯：楊之瑜