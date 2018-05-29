敬永遠的孫叔叔：他不只是你的老朋友孫越 

文：陳睿穎（國家電影中心助理研究員）

「我是大家的老朋友孫越」、「夜深了，打個電話回家吧！」、「捐血一袋，救人一命」，當你看著這些公益廣告slogan，不知是否跟我一樣，會在腦終同步浮現孫越孫叔叔獨特的嗓音。

2018年5月1日勞動節，孫越逝世。傳統媒體紛紛把早已準備好的名人逝世包塞進各節新聞輪播，悼念之聲四起，不管是傳統媒體或是新媒體、自媒體，大家莫不親切的再喚他一聲「孫叔叔」，悠悠聊起自己與孫叔叔某一段相交的過往，或者曾經受他啟發的一段人生談話。

Photo Credit：游千慧攝於國家電影中心 孫越（中）與導演李行（右）參加崔小萍96歲耆壽影展

不管是令我們決定信教、戒菸、結婚、捐贈器官、看淡生死，或者是讀「孫叔叔說故事」長大，他這句「我是大家的老朋友孫越」，好像一點也不假，他彷彿真的就在你我身邊。

不管你吃不吃這套，孫叔叔長年來透過各種公開管道與你保持著如此親密的距離，這樣的成就至今銀光幕上沒有第二個人做得到。公益這件事，孫叔叔一做就是36年。36年，足以令小蘿莉變成地方媽媽，也足以讓台灣從戒嚴走到政黨二次輪替。這時間長到年輕世代只認識電視上那位用滿腔關懷直視你雙眼，對你諄諄叮嚀的公益大使孫叔叔，而不知當年高調宣布「只有公益，沒有孫越」的那個孫越是從何而來。

孫越將近70年的幕前人生，足跡橫跨舞台劇、戲曲、廣播、電影、電視、唱片、公益活動。這是一個用意志不斷追求自我證明的勵志人生，他從一個壞孩子，變成了一個好老人。

孫越生於二次大戰之前的中國，因為父親在外商公司上班的緣故，孫越的童年在上海、天津、北京這些大城市度過。他父親是孫家少爺，他就是小少爺，自小跟著爸爸逛鴉片館、看爸媽票戲、上過澡堂子、還跟白俄羅斯老師學溜冰。少年孫越過得衣食無缺，但是他對生活周遭那些底層勞動者們的吃食、語言、動作，有著濃厚的興趣。孫越獨獨就對課本沒興趣，幾番留級，在課業上沒讓大人省心，他京劇、相聲聽得迷，在學校裡最溜的就是一張嘴。

不過快樂童年很快宣告結束。戰後，孫越的母親去世，他於是離家考入青年軍，並且輾轉於1949年隨蔣緯國的裝甲兵司令部及其附屬單位來到台灣，這一年他只有19歲。當年同船抵達基隆港的還有兩支軍中劇隊，有太多我們耳熟能詳的名字，這些硬底子演員們，在日後投入了急速飛昇的影、視、廣播產業，在表演路上各人各路，耕耘出大大小小的果實。

孫越來到台灣，一夕之間與熟悉的環境和家族都斷了聯繫，時局混亂，要活下去可得各憑本事，他孤身一人在軍中各劇隊之間輾轉流連，找個基本的棲身之處，開啟了他所說的「幹戲」人生。

年輕的孫越在軍中劇隊裡成長，在一趟一趟的巡迴公演中默默累積著表演基本功。他愛讀課外書、愛看電影，愛說笑話愛交朋友，也愛冒險（例如他說自己曾經裸奔），對於精進表演方法一事相當執著，能說相聲能唱戲，也能做即興表演。這樣的綜合能力值，讓他在台視剛開台的1962年就已經累積了廣播劇、電影、電視的演出經驗，1963年台灣電影界的兩大震撼彈，讓他幾番思考後，作出重大決定。

1963年，中影發表了「健康寫實」路線，推出了首部自製彩色寬銀幕巨片《蚵女》。同年，香港邵氏推出的《梁山伯與祝英台》在台灣大賣座，導演李翰祥在國泰機構的資助下出走邵氏，宣布來台成立國聯影業，將香港的產製規模及人才帶來台灣。孫越此時家有妻小，不再像過去那樣一人飽全家飽，他必須更努力證明自己的價值。於是他一劍揮斷穩定的軍中薪餉，破釜沉舟的向「電影」這片藍海游去。

孫越有一張幾乎不會過期的Camera Face（上相），雖然不是男主角臉，可確實比許多人更有特色。以現在的話來說就是有型，但是在當年，孫越這張臉在演員市場上的座標就落在「反派」那個象限，一張幾乎可以無縫接軌各種劇種的反派臉。

在舞台上，化了妝誰都可以演任何角色，但是電影是非常講求長相及上相這回事的。而每個時代都有不一樣的審美觀，有些大明星過了幾十年再看，實在很難想像當時觀眾的審美情趣，只能用時代之風來解釋。1963年孫越33歲，瘦瘦黑黑，身高不高，脖子微微前伸，他有著一對微凸的眼睛，笑起來彎成下弦月，眼珠子特別會轉，臉頰瘦瘦的，中間卻是一個大大的鷹勾鼻，連著兩條法令紋，從任何角度給他打盞燈，臉上的陰影便都是戲。

1966年孫越在《故鄉劫》裡頭演個中共政委，讓大導演李翰祥印象深刻，就此簽約加入國聯做基本眼員，參演了多部國聯出品的佳作，如在《破曉時分》裡戴著小眼鏡貼上鬍子演師爺、在《黑皮與白牙》裡演猥瑣的二掌鞭等。

1969年，孫越以《揚子江風雲》裡的共產黨員黃林一角，得到金馬獎最佳男配角獎，那一年他39歲，臉上的歲月風霜恰如其分。我們都知道電影的各項技術自古以來就不斷推陳出新，其實表演方法也一直都是與時俱進的。所以我們在看老電影時必須先接受當年的設定值，否則某些人的表演有時候真的很令人出戲。但是今天再重看《揚子江風雲》或者同時期孫越其他的作品，觀眾很難在孫越的表演中發現什麼時代差造成的違和感。

用孫越自己的話，他是把壞人當成普通人來演。沒有了刻板的臉譜與演技的賣弄，觀眾感受到的惡，是十足貼近人性的，一介凡人之惡。

為了拚經濟，孫越幾乎是有戲就接，電影平均年產量十部以上，劇本好壞他沒在挑，什麼類型的電影都能演，而且在配角中辨識度還不低。這除了帶來實際上的收入，也迅速打開他的知名度。但是此時，他自覺表演生涯遇到瓶頸，警覺到若接不到好戲好角色，演員的生命將就此原地踏步。1971年開始他減少接戲，思索未來，嘗試各種可能性。

1972年，在台視的綜藝節目「銀河璇宮」中，孫越和張小燕開闢了一個搞笑短劇單元，這不僅是台灣電視史上的首次，孫越自己從小培養的喜劇天份也是首次在小螢幕上開了花。隨著綜藝節目在老三台的戰場擴大，他又與陶大偉在台視「錦繡年華」搭檔主持，1979年這個組合再加上夏玲玲，以即興搞笑短劇為主幹的綜藝節目「小人物狂想曲」大受歡迎，收視率一度超越鳳飛飛在中視主持的「一道彩虹」（此節目還有許不了做固定班底）。

1977年，孫越跟隨胡金銓導演團隊，為了拍攝《山中傳奇》與《空山靈雨》，在韓國待了一年，他自承這一年間，他認真想過自己的演藝生涯是否就是這樣了呢？有沒有可能當一次男主角，奮力一搏？返台之後，孫越離開經紀公司成為自由演員、提高了片酬以求接戲求精不求多。

自1981年開始，孫越辭掉了台視的工作，潛心在大銀幕上的表演，接演了幾部香港新藝城在台灣的作品後，終於在1983年迎來了《搭錯車》裡拾荒老兵啞叔這個角色，飾演一個啞吧，他就憑這個角色一舉奪下第20屆金馬獎最佳男主角，這一年他53歲，從此好像就成為大銀幕上外省老兵的代名詞。

接下來的故事，大家都知道了。孫越去了一趟泰北之後，對自己未來人生的追求已有定見，他不顧家人的擔心，規範自己每一年將只有四個月從事演藝活動，八個月奉獻做公益，還在隔年把跟著他從中國來到台灣的菸癮給戒了。1989年拍完《兩個油漆匠》，便宣布「只有公益，沒有孫越」，完全終止商業演出。

孫越的前半生在戰亂的陰影中渡過，只求追隨興趣「幹戲」，有個單位能安身立命；結婚後，他努力掙錢養家證明自己；功成名就之後，他勇於跨越身為演員的各種侷限；最終又以決絕的姿態，堅持將自己拚搏了二十多年的公眾形象，悉數拿來換取公益事業的最大效益。

即使不再從事商業演出，孫越創造出來的大眾影響力還延續了很久很久，或許是透過晚上九點的「孫叔叔說故事」，或許是透過我們身邊被取了外號叫孫小毛的同學。是時代創造了孫越，孫越又以自己的努力，創造了好幾個世代的集體記憶，這些記憶不論是壞蛋孫越、笑匠孫越、老兵孫越還是好像拍你肩膀叫你快點回家的老爺爺孫越，做為台灣人我們知道他、記得他、談他，那就是他此生最了不起的成就。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航