中國再施壓國際航空運輸協會，全球8成航空恐更改台灣「國名」

中國日前發函全球44家航空業者，要求在期限內更改官網，不得將台灣列為一個國家，又有報導指出，中國更進一步致函國際航空運輸協會（IATA），如果IATA屈服，未來底下的會員必須全部配合更改，為此外交部已委任駐外館處主動進洽IATA及各航空公司了解情形，外交部也已備函轉致該協會主席，表達我方嚴正關切。

中國民用航空局在4月25日致函給44家航空公司要求更名，目前44家外國航空公司中，已有18家完成更改、26家因「技術原因」申請延期，中國民航局則同意最晚期限延至7月25日。但據《蘋果日報》、《自由時報》報導，中國在5月初再另外致函給IATA，希望全球承認台灣屬於中國，涉外人士指出，若IATA妥協，未來底下的各國航空公司恐會全面更名。

為此，外交部也於昨（28）日下午發出新聞稿，表示我國交通部民航局已備函轉致IATA主席迪朱尼艾克（Alexandre de Juniac），表達我方嚴正關切立場，並呼籲其採取適當行動，以導正中方錯誤作為。

外交部表示，中國政府干預他國私人企業經營的蠻橫作法，實已危及普世價值，未來恐將面對中方更蠻橫無理的要脅恐嚇，並應思考倘未及時適當反制因應，未來恐將面對中方更蠻橫無理的要脅恐嚇。外交部並籲請IATA各會員航空公司發揮道德勇氣，齊一立場，採取一致做法共同捍衛國際企業免受恫嚇的自由，以及民主法治等共享價值與理念。

國際航空運輸協會（IATA）是世界航空公司的貿易協會，幫助制定與航空相關的行業政策，旗下有多達280家航空公司（ 占總空中交通量的83％）。

目前台灣有4家航空業者（華航、長榮、立榮、華信）加入IATA，被列在「中國與北亞」（China and North Asia），與中國、北韓、蒙古、港澳並列，國家名稱則為「中華台北」（Chinese Taipei），和港澳的「特別行政區，中國」（Hong Kong／Macau SAR, China）不同。

IATA中國和北亞地區總部位於北京，是該地區會成員航空公司的中心。

Photo Credit: IATA 官網

IATA「可能」被中國施壓，更改台灣國名嗎？

IATA目前沒有據此作出回應，不過，近年來台灣遭不少國際組織改名，原因都與「國際標準化組織」（ISO）的「3166-1標準」有關。

為了方便各種不同軟體及資料庫交流，國際標準組織在1977年出版了該標準，訂定各個國家、地區的代碼，其中台灣名稱就是「台灣，中國的一省（Taiwan, Province of China）」。

使用這一原因的除了航空業者，還包括2017年1月蔡英文出訪宏都拉斯時下榻的洲際酒店、2017年11月英國求職網站「jobs.ac.uk」、今年3月瑞典稅務局、以及本月27日加拿大最大的加拿大皇家銀行（RBC），都發生將網站文件上的國名寫成「Taiwan, Province of China」。

IATA將在6月3日- 5日在澳洲雪梨舉辦年會與世界航空運輸峰會，屆時或將對此議題做出討論。

謝長廷：台灣人最喜愛的國名是「台灣」

（中央社）駐日代表謝長廷昨（28）日受邀到日本明治大學演講，會中他被聽眾問到台灣的國名、台灣人的認同究竟為何？被問到台灣的國名到底是什麼？台灣人的認同是什麼？

謝長廷答說，大多數台灣人喜歡自己的國家被稱呼為台灣，但因為憲法的規定，現在國名是中華民國。

謝長廷指出，目前國際局勢複雜，台灣要修憲很難。因為中國的干擾，台灣要加入國際組織的名稱也有所不同。像是台灣參加奧運的名稱是「中華台北」，中國最希望台灣加入國際社會組織的名稱是「中國台北」，就他看來，這兩者英文同樣是Chinese Taipei。

他說，他認為若以順位來說，以一個國家名稱，目前排第一順位的名稱是中華民國。排第二的是台灣、第三是「台澎金馬」、第四是中華台北。

被問到台日之間人員往來的問題時，他表示，台灣與美國之間有一部台灣關係法，但台日之間沒有。他認為，台日之間需有一個基本法，才能保障雙方一年650萬人次交流的權益。

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核稿編輯：羊正鈺