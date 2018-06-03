哪些酒類適合開飯前來一點，喚醒沉睡的味蕾？

悶熱的夏天，真的很容易讓人毫無胃口啊。那麼就挑個餐前酒（Aperitif）吧！餐前酒，源自於拉丁語的動詞「aperire」，原意為「打開」，用途就和意思一樣，是用來「打開」你的胃口。開飯前喝一點餐前酒，能喚醒沉睡的味蕾，刺激胃口，增加食慾。有哪些酒適合當餐前酒？就讓品迷網來帶你看看。

氣泡酒

Photo Credit: John Benson @Flickr CC BY 2.0

大部分的氣泡酒，都是開胃酒的好選擇！夏多內（Chardonnay）釀造的白中白（Blanc de Blanc）香檳，優美的果香中有著良好酸度，再配上細緻的氣泡，清新爽口，最能挑起食欲！

當然，除了香檳這種比較貴的酒款之外，義大利知名微甜氣泡酒Moscato d'Asti，充滿玫瑰花與荔枝等香氣，酒精度不高，是大家都會喜歡的酒款！若想找特殊點的，法國阿爾薩斯（Alsace）的Cremant d'Alsace酒體輕盈，果香芬芳，適合給內行人飲用。

白酒

不浸泡橡木桶的乾型（Dry）白酒，也是餐前酒的好選擇。比如法國清爽的夏布利（Chablis）（避開浸泡橡木桶的特級園），較高的酸度和清爽的果味，能強烈的喚起食慾。

此外，義大利的灰皮諾（Pinot Grigio）以及奧地利當家白葡萄Gruner Veltliner釀成的白酒。同樣都以果香、花香與礦物香還有較高的酸度聞名，都是大眾能接受的白葡萄餐前酒。

加烈酒（Fortified Wine）

Photo Credit: Dominic Lockyer @Flickr CC BY 2.0

乾（Dry）型的菲諾雪莉（Fino Sherry）和Manzanilla雪莉酒都是很棒的選擇！這兩款雪利酒口感清新，搭配堅果，火腿這些開胃小點都相當棒。

粉紅酒

不管是乾型（ Dry）還是微甜的粉紅酒當餐前酒喝都是不錯的選擇，畢竟口感清爽，還是粉紅色！如果非要選紅酒，就選個村莊級薄酒萊（Beaujolais Villages AOC）吧！

TNL溫馨提醒：「飲酒過量，有礙健康」

進入品酒世界，歡迎來WINE&TASTE品迷網，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航