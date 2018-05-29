連加恩：政治和外交的界線，從來就無法限制台灣民眾的愛心

文：連加恩（台灣第一屆外交替代役男，在布吉納法索醫療團服務期間，發起了「垃圾換舊衣」活動、挖深井，還蓋了間孤兒院，並為了孤兒院自願延役一年）

2018年5月24日，布吉納法索宣布和我們中止外交關係，三日後，宣布和中國建交。這其實是第二次斷交。

2001－2005年，我在布國的小鎮Koudougou的友誼醫院（那是布國第一次跟我們斷交後，中共蓋的醫院）當外交替代役，後來留下來工作一年。

早在那些年，對駐外醫療團工作的人來說，斷交其實已經有SOP了。我們被告知要準備一個小背包，裡面放護照、美金藏在宿舍房間，團長會確定醫療團最好的那台Toyota Landcruiser隨時油箱加滿，一旦有斷交、或駐地國政局不穩、內戰等情形導致動亂，團裡最棒的當地員工，曾經擔任長途卡車司機的Tamani就會開這台車，帶著團員直奔邊境，逃往Ghana（迦納）。

據說，會有這樣的準備，其他駐外醫療團的前輩流傳下來的經驗，在1998年當中非共和國跟我國斷交時，有暴民闖入醫團洗劫。當地警察聽到是中華民國醫療團的報案電話，當成是亡國之徒，相應不理，團員們躲在建築物的夾層才倖免於難。因此我們的斷交SOP，其實是個逃難SOP。

時代在變，這樣的景況並沒有發生在之後斷交的醫療團，例如查德、馬拉威、聖多美普林西比。即便如此，對於第一線外交人員來說，斷交對於精神上的煎熬、剝奪感不比被暴民騷擾小。對攜家帶眷的人員來說，他們最重要家當，不是一個背包就可以解決，而且駐外人員對子女最大的愧疚感，來自於沒有辦法給他們穩定的教育環境。想想他們的孩子好不容易孰悉了當地的教育系統，一接到指令，要馬上跟同學們不告而別（因為離開的理由，也許不容易跟同學解釋）。接下來，要在短時間內把行李打包、裝箱、送上貨櫃。在降下國旗，吞下眼淚後，等候部令，新的派令一到，就得繼續前往下個戰場打拼。

Photo Credit：連加恩

這幾天，我收到很多媒體的邀訪，記者朋友告訴我，長官要他們問問那個孤兒院（其實我們已經改名為霖恩小學）將來要怎麼辦？因為在美東進修、時差的關係，沒有及時接受採訪，害了很多人沒有辦法完成長官交辦任務，實在抱歉。謝謝大家這麼關心我們的霖恩小學，但，我覺得我們更應該關心在預備撤離的前線外交、醫療團、技術團人員，幫他們打氣。當然在這個節骨眼上他們不可能接受訪問，或可以跟親友們有很多臉書的互動。至少，我們可以為他們祈禱，讓他們在這個過程全家身心平安。

至於霖恩小學，從2004年開辦至今（照片是當年的第一屆學生），我們有畢業生已經進入大學（路燈下讀書的Lambert，他雖然沒如願讀醫科，但目前攻讀生化系）。畢業的學生越來越多，但當地的中學名額有限，因此我們已經買好了地，要幫畢業生興建中學。另外，在教會體系下，對外募款或是開立報稅用捐款證明都有所限制，我們正在這兩個月籌辦協會，也預備在今年年底以前，組團前往參訪。我們在布國的工作，不會停止，政治和外交的界線，從來就沒有辦法限制台灣民眾的愛心。在這部分，我可以提出很多例子：

在尼日（1996年斷交）鄰近撒哈拉沙漠的一個小鎮Tahoua，有個三、四千個台灣人以個人或家庭的名義透過世展會贊助貧童。

在馬拉威（2008年斷交），有一群屏東基督教醫院派駐的台灣人在斷交後的這十年來，持續地在當地進行跨境愛滋病患相關的公共衛生計畫、醫院資訊系統建置。

在肯亞，這個在政治上對我們最不友善的非洲國家之一（不友善的例子包含：入境落地簽證貼在一張活頁紙上，因為不承認護照；2012年我國農糧署的公糧5,000公噸曾經透過世展會捐到肯亞的港口Mombasa，因為政治因素被退貨，只好轉送史瓦帝尼（當時的史瓦濟蘭）；2016年的台嫌遣陸案）。當台灣民眾在捐贈大量物資幫助飽受沙蚤之苦的肯亞貧民時候，並沒有把這些不愉快的事情當作一個不能行動的理由。

Photo Credit：連加恩

因為霖恩小學過去十多年的運作，完全沒有使用官方的管道或資源，因此不難推想外交關係的中止對工作沒有影響。真的要考慮短期內問題，我目前只想到持我國護照的人入境布國的簽證問題。參訪團年底前要成行的話，短時間內還不知道入境布國要如何辦理簽證？事實上，在非洲，有國家跟我們斷交後持續給我們免簽禮遇的例子，條件是要我們低調一點，免得那位新來的朋友生氣。

當然，我承認情感上，短時間內很難過關，特別是這兩天跟當地朋友通話，他們都對政治人物的決定感到無奈。想想自己住了三年的醫療團宿舍，雖然後來的團長我已經不認識，但總是覺得有一天回去，還是可以隨時去看看自己的地方，換邦交後，將來要再踏進去，就不是那麼容易了。

網路上的朋友有人用乞丐國、忘恩負義的人來形容這個國家。這些情緒，如果有機會聽聽當地人民的感受和反應，也許會緩和一些。事實上，到今天都還有馬拉威的民眾希望我們能夠回去。布國也有民眾在說要用選票讓這個導致斷交的總統下台，好讓我們可以回來。雖然，基於國際現勢，恢復邦交的機會小，但總相信既然我們賺得了一些人心、贏得了一些友情。也許在非洲我們沒有想像地孤單。我們的處境很艱難沒錯，但正因為如此，我們應該繼續幫國家在外面多交一些朋友。

本文經連加恩授權刊登，原文刊載於此

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