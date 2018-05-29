當中國審查全球大使館微博：美國用「麥可傑克森」偷渡、英國則祭出「火星文」

中國最受歡迎的社群網站新浪微博，審查制度卻是出了名的嚴格。日前更傳出正在審查外國駐華使館的貼文，另外更「選擇性」的刪除評論，使內容看起來更親中。不過，這些駐華大使館，也想出因應的方式。

英國《金融時報》報導， 新浪微博每月有超過4.11億活躍用戶，用戶數甚至超過Twitter，而研究發現，中國官方過去一年加強審查的力道，甚至禁止了「我不同意」、以及任何與卡通「小熊維尼」和「佩佩豬」有關的詞。

另外根據澳洲智庫戰略政策研究所（ASPI）日前發表的研究報告，中國在過去1年加強審查社群網站，其中美國大使館首當其衝，自去（2017）年11月至今年1月的3個月之間，美國大使館一共有28篇貼文被干涉，排名在後的則是法國（12則）與古巴（5則），日本、韓國及英國各有1則貼文被監視。

Photo Credit: Australia Strategic Policy institute

一位大使館發言人告訴《金融時報》說：「美國大使館的社交媒體在中國定期、常態性的被阻擋。」

而澳洲ASPI報告也指出，中國官方審查幾乎涵蓋所有可能的主題，例如今年1月，美國駐華使館在微博發布消息說，由於預算案未獲國會通過，聯邦政府停擺，因此網站無法更新。

這個帖文引起中國網友熱議，新浪微博在審查近2,000條評論後，決定封鎖網友評論。澳洲智庫的研究員瑞安（Fergus Ryan）在報告中寫道：「微博可能是擔心中國網友對美國聯邦政府的討論，將激發他們比較美、中之間不一樣的政治體制。」

刪文太明顯，中國官方「降速」不讓你發表評論

報告指出，中國微博審查的手段，除了最常見的就是「無法立即評論」 （53%），另外還包括了：

先取消評論功能、後刪文（11%）

暫時取消評論功能（11%）

立即刪除貼文（7%）

維持貼文的評論功能，但稍後隱藏或取消部分評論（7%）

讓網速變慢以阻止評論（7%）

報告指出，隱藏或刪除評論，這類比較不明顯的「隱藏式」審查對用戶來說不太明顯，因此不太可能引起不必要的反彈。

美國大使館在11月30日發布一篇消息，報導關於美國總統川普和習近平通話， 討論北韓最新的導彈試驗。不過這則貼文的評論，稍後卻悄悄遭到刪除。

而微博最近一次審查美國大使館的貼文，是該使館微博發布一封白宮要求北京停止施壓航空業者的中文版聲明，內文提到這樣的要求是「歐威爾式的胡言亂語」，而該貼文的 轉發 功能立即被取消。

報告另外比對該貼文下方的評論在發布1小時與2小時後，發現比較自由派的觀點被移除，而比較親黨的言論，像是「不願意做生意滾出吧，想做生意就遵守我們的法律」、「 美國於1972中美建交時，尼克森來華訪問時公開承認中國的政治正確。現在你們要否認中美建交嗎？」等等，則 被移到比較上層的最高評價。

Phot o Credit: Photo Credit: 美國駐華大使館微博

雖然社群網站的內容遭到干涉，不過，外國的駐外使館也找出方法來回應。

敏感內容連結，用「麥可傑克森」和「火星文」包裝

美國大使館2012年曾使用已故歌手麥可傑克森的《顫慄》（Thriller）作幌子，包裝當時大使駱家輝的政治敏感訪談，貼文寫道「我們今天要講的故事也是一個Thriller」，成功闖關。

另外，英國大使館2014年在微博發布《2013年度人權報告》，為了成功闖關，在發佈相關中文消息及有關報告的連結時，故意把報告名寫成《2013人．木又與MZ報告》，用「木」與「又」取代簡體字「權」、用拼音「MZ」代表「民主」，以免遭到網管部門過濾封殺。

Photo Credit: 香港蘋果日報截圖

報告還指出，北京當局每年在對外宣傳上的花費高達100億美元，比美國高出好幾級（美國在2014年花費6.66億美元進行公共外交），中國官方媒體的內容在西方一些主要媒體網站，包括美國《華盛頓郵報》、英國《每日電訊報》、法國《費加羅報》、澳洲《雪梨先驅晨報》等，以及盛行的社群網站平台Twitter與Facebook強力放送；相反的，在中國內部嚴格控制的媒體環境，卻是無法想像的。

儘管 中華人民共和國 在2012年7月支持 聯合國人權理事會的一項肯定人們在網路上得到言論自由的保護 ，但中國審查制度正朝著相反的方向發展。報告指出，在 習近平的統治之下，中國越來越箝制網路，關注充滿活力的網路文化，以及所謂的「敵對的外國勢力」。

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核稿編輯：羊正鈺