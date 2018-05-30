既然聲請釋憲了，年改正當性就讓大法官決定吧

文：謝其政

2018年5月17日反年改團體召開記者會，終於湊足法定釋憲聯署人數38席之門檻，向司法院大法官會議申請釋憲成案。此攸關退休公教人員退休福利，分別於2017年6月27、28日三讀通過的《公務人員退休資遣撫卹法》、《教育人員退休資遣撫卹法》二法成功翻案，出現些許希望曙光。

將原本軍公教一體的退撫制度，以軍人任務之特殊性巧妙脫鉤處理，雖執政者釋出善意，但迄今公教版年改案完成立法程序已近一載，賴揆宣示軍版年改案要在今年7月1日與公教版案同步實施，似乎變數仍多。年金改革一路走來，本質上即屬吃力不討好的活，對被改革著，其合法所得無端被砍，若退休金定位為延遲給付的薪資，屬憲法保障的人民財產範圍，公教版年改案違憲之斧痕深矣！

憲法除對國家之主權、政府組織架構與政體有嚴謹之規範外。防止國家機器濫權，掠奪人民之工作、財產、自由乃至生命。憲法猶如一個鐵籠子，必須把掌握國家行政、立法、司法、警察權於一身的國家機器裝進牢籠中，限縮國家機器之權力範圍。對2017年通過的《公務人員退休資遣撫卹法》、《教育人員退休資遣撫卹法》二法有無違憲？紛紛擾擾，各說各話吵成一團，將經國大事視如兒戲、視憲法如無物，國家資源內耗，國家競爭力如何提升？何能凝聚內部，一同「拚經濟」？

這麼說來，到底新通過的《公務人員退休資遣撫卹法》、《教育人員退休資遣撫卹法》是否違憲？

這不是反年改大將李來希、黃耀南、八百壯士之吳斯懷說違憲就違憲，更不是年改會執行長林萬億、行政院長賴清德、總統蔡英文說合憲就合憲。合憲與否，只有經莊嚴的憲法法庭，由大法官會議依法、依職權作成解釋，解釋文出，若合憲，請反年改團體停止陳抗，從哪裡來，就回到哪裡去。若違憲，請執政者依解釋文精神，將有違憲之處重修新法。

雖然大法官會議解釋文之結論未知，但大法官第717號解釋文已就18趴優存部分，係依行政命令實施，公教版年改案採逐年將利率遞減乙節與違憲無涉，因此法案日出之日，18趴之改革可先行執行。且此一改革方向，亦受不少被改革者接受，至少筆者也是贊成此一改革方向與幅度。

爭議較大的退休公教人員依法請領的退休撫恤金，此筆退休金之減少給付有否違憲，茲已有38席立委聯署申請釋憲。為避免憲政危機，在此《公務人員退休資遣撫卹法》、《教育人員退休資遣撫卹法》二法即將日出之日，籲請在公教年改案中大獲全勝，並列為重大政績的小英總統，既然在當選演說中強調要謙卑、謙卑再謙卑，勝利者的謙卑是一種智慧，要讓年改案留下美麗身影，讓被改革者服氣。

也就是，除了18趴之改革外，其他對退休公教人員依法請領的退修撫恤金之刪減部分應暫緩執行，俟釋憲之後，若無違憲再大膽執行，若違憲則依憲政精神修法後再執行。一切的對立與抗爭，均應在莊嚴的憲法及15位大法官組成的憲法法庭護衛下一槌定音，紛爭戛然而止。

當釋憲案送達司法院，也請司法院正面回應，並以兩年為限做出明確解釋。小英總統任期還有兩年，若合憲，將使年改政績更具光環；若違憲，萬一2020小英未能順利連任成功，違憲法案勢必假他人之手修訂，對小英總統之歷史定位與評價均將失分。

棒球賽進入九局下半，以1:0領先站在投手丘的是勝利投手候選人蔡英文，面對的是滿壘、滿球數、兩人出局的賽局，站在打擊區的打擊手司法院。此一打席，投、打雙方都沒有閃躲空間，只能直球對決，一球定輸贏。尤其是投手更應面對，使用『拖字訣』及『閃躲牌』均非上策。萬一四壞保送擠回一分，勝利投手候選人資格失去，面對下一打席，是民意與歷史定位，稍有不慎，暴投、觸身球、隊友失誤、安打都將輸球，並從勝投淪為敗投。

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責任編輯：丁肇九

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