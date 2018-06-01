不哭泣，不是因為堅強，而是我們都要學會照顧自己

很少落淚的人常被以為很堅強，但其實只是學著自己照顧自己罷了。

因為跌倒過，所以學會擦乾臉淚後還是要靠自己站起來；因為受過傷，所以明白心上的碎片仍要靠自己清理；因為失去過，所以開始懂得珍惜對自己好的人。每個人都是這樣跌跌撞撞然後慢慢長大。

不哭不是因為不怕痛，而是知道再痛也要往前走。

不說破，是因為包容

只要是人，就會有一些小缺點、會犯錯，但不說並不表示什麼都不知道，在更多時候，是願意給予體貼。你對他好，但不等於他可以不珍惜；你不開口，但不是代表他可以無限制不改過。

喜歡一個人的心是無限的，但珍惜卻有其期限。若錯過了，就追不回來，等到想放棄了，就要不回來了。包容不是討價還價，而是要用珍惜回報。

說著「沒關係」，其實是一種體貼

「沒關係」只有很少的三個字，但裡頭卻包含了無數的打擊與失望。可能知道說了也不會有改善，也可能是知道說了結果也不會不同，所以乾脆不說，何必去增添更多無謂的紛爭。

等待久了不是會累，而是會覺得自己不管等或不等都沒有意義，希望落空太多次，就只會剩下對一段關係的不再懷抱希望。心疼說著「沒關係」的人，因為這是他們的體貼。

裝聾的人，再大聲他都聽不到

對一個人失望到底的表現並不是蹭恨，而是不再期待。不再希望他會答應做到的是、不再相信他有可能會變好，到了就最後連眼淚都流不出來。因為在他身上花費再多的心情都只是浪費。

不要把心花費在一個心不在自己身上的人，愛你的不會忽視你，而不愛你的喊得再大聲也會裝作沒聽到。

就因為人生很複雜，所以你才要過得簡單

人活得越來越久，發現最難的往往是把事情變得簡單。可能因為經歷多了，跟著顧慮也就變多；認識的人多了，惦記的耳語也會累積，所以反而會把事情給想複雜，最後問題也變複雜。

然而，越是複雜的事，越需要學著把它變得簡單；外面越是吵雜，越要試著聆聽自己心裡的聲音。讓心先安靜下來，就會變得簡單，在這樣的時候，解答往往就會浮現出來。找不到答案時，先聽聽心在說什麼。

不過只是要一個安心的感覺而已

有時候你只是要一個可以讓自己感到安心的人罷了。在他面前可以放心地笑、大聲地哭，可以不用顧慮太多地說些不經大腦的話語。你們沒有說不完的話，但卻可以有不說話也不會尷尬麼默契。

或許每個人的一生都是在尋找這樣的人，可能是朋友、情人或是家人，你們互相陪伴，有時候或許會走遠了一點，但心卻從不曾離開過。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰