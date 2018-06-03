「假日運動員」挑戰花式動作？當心前十字韌帶斷裂找上門

熱血沸騰、最適合揮灑汗水的夏季又到了，相信許多上班族正準備相約三五好友到球場來一場精彩鬥牛賽，重拾過往籃球魂。有位28歲的王先生（化名），週末與朋友在球場廝殺時，過程中想起籃球明星的華麗特技，急欲挑戰高難度動作，便於躍起時旋轉360度後上籃……落地後「啪」的一聲，膝蓋立即痠軟無力，伴隨而來的是右膝疼痛、腫脹。緊急送醫後經X光檢查雖無骨折現象，但藉由骨科理學檢查及MRI核磁共振檢測後，確診為「右膝前十字韌帶斷裂」。

假日運動員要注意 前十字韌帶斷裂恐引發惡性循環

骨科診所院長吳濬哲醫師表示，近期因運動傷害至門診治療的患者增加二成，大多是假日運動員，平常因缺乏運動而肌耐力不足，當做出激烈且高難度動作時，就容易造成運動傷害。尤其是踢足球、打棒球或籃球等運動，因跳躍時容易發生碰撞，導致本位感喪失，腳落地後上下半身呈現不同方向的旋轉，膝蓋遭受過大的反向扭轉力量，當超越韌帶所能承受的張力時，就可能發生前十字韌帶斷裂。

前十字韌帶斷裂後，關節內會因為周圍的血管隨同韌帶一同斷裂而產生血腫，持續時間約2至3週。吳濬哲醫師指出，患肢因為無法完全伸直或彎曲，導致活動範圍受限，進一步影響肌肉群，若沒有好好治療恐導致股四頭肌萎縮，如果患處再受到二次傷害，可能引發退化性關節炎提早到來的惡性循環。

韌帶重建術可回復八至九成 PRP療法成為治療另一選擇

針對前十字韌帶斷裂的治療，吳濬哲醫師說明，初期先以冰敷或口服止痛藥來緩解疼痛，接著安排MRI核磁共振掃描確認斷裂的狀況。因韌帶無法以縫合方式進行修補，需要使用關節鏡進行韌帶重建術，建議於斷裂六週後進行最為恰當，利用人工韌帶或自體韌帶移植來代替前十字韌帶，術後通常能回復到原始韌帶的八至九成。

吳濬哲醫師說，倘若非專職運動選手，也可於斷裂後六週內先穿著前十字韌帶護具保護患處，並以PRP療法作為治療方式，將自己的血液透過高速離心方式分離出血小板，再把血小板中所含的生長因子萃取出來注射至患處，讓患者重返正常生活，對患者來說是個不錯的治療選擇。

運動應避免多餘花式動作 積極復健免於後遺症產生

吳濬哲醫師提醒，民眾在進行激烈且可能有身體碰撞的運動時，應盡量避免模仿專業運動選手的花式動作，以免讓自身受到不必要的運動傷害。當發現膝蓋腫脹，應儘速尋求骨科醫師協助，並於治療後搭配完整的物理復健計畫，聽從醫囑積極定期回診復健，才能確保免於後遺症影響正常生活。

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責任編輯：朱家儀

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