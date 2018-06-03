高齡化社會，如何透過「預防性篩檢」遠離失智危機？

文：藝嵐｜圖表：春霓

電影「我記得」《Remember》主角賽夫是一名阿茲海默症患者，二戰時服務在集中營，卻因為一封信開啟復仇之路。導演透過懸疑驚悚的現代復仇記，喚起人們對歷史的記憶，同時也呈現阿茲海默症患者的脆弱，在現實中，到底要如何透過預防性篩檢、檢測，遠離失智危機？

AD8 量表助初期篩檢及發現

「過去配合公衛政策，以四癌篩檢、慢性病防治、用藥安全、疫苗接種，為主要服務項目，在衛教過程中，近年也發現社區內出現失智症症狀長輩。」屏東基督教醫院行政暨護理副院長賈佩芳說。因此，屏東基督教醫院與屏東縣政府合作，為基層醫療網醫護人員提供訓練，以提供初步鑑別診斷及通報轉診，並在當地超商辦理健康教室，進行失智症宣導及篩檢。

賈佩芳分享，2015年在屏東的基層醫療院所中，有271位民眾的「臨床失智評估量表（CDR）」篩檢異常，需要轉診到醫院進一步進行其他認知障礙、失智症等檢查，最後有165位確診罹患失智症。在社區健康教室部分則有1,226位民眾完成「極早期失智症篩檢量表（AD8）」檢測，發現91位異常需要轉診、再進一步檢查，最後有14名確診。

臺北榮民總醫院神經醫學中心一般神經科主治醫師王培寧談到，AD8量表是由家屬或同住者填寫評估，因為他們最能了解患者的情況。填寫量表者，可透過八個與日常生活有關問題，依過去及現在改變狀況評估，若有2項以上勾選為「是」，則建議被評估者應到醫院的神經內科，或精神科接受進一步檢查，目前國內老人健檢也是使用該量表。

坊間有許多不同的自我檢測量表，如「簡易心智狀態問卷調查表（SPMSQ）」，也是由家屬或同住者依列舉問題詢問受測者紀錄結果，但還要依教育程度及答題結果，略分為心智功能完好或輕度、中度、重度智力缺損。因此，王培寧建議，進行該量表調查時，應由受過訓練的專業醫護人員詢問。

Photo Credit: 退休好幸福

以上若有2個以上狀況符合，建議受測者應到醫院的神經內科，或精神科接受進一步的檢查。（資料提供／臺灣失智症協會）

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