法國金融新創的友善環境，能否吸引更多業者離開倫敦來巴黎？

為了解決國內長期失業問題、刺激經濟成長，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）自就任以來在創造就業機會上不遺餘力，多次邀請國際大型企業到總統府愛麗舍宮作客，希望透過勞動市場改革、法規環境友善等理由，說服大企業家加碼投資法國。同時，馬克宏也極力支持科技新創產業，認為該產業將替法國逐漸僵化的經濟結構注入一泉活水，五月還親自出席了接連兩場有關科技創新、在巴黎舉辦的大型活動：「Tech for Good」高峰會和「Viva Technology」。

的確，科技創新已經成功翻轉、破壞了許多傳統產業的遊戲規則，並創造新的工作機會，像是飯店住宿（Airbnb）、計程車（Uber）和交通（Blablacar）等，而另一波瞄準銀行和金融產業的金融科技（FinTech）創新浪潮其實早已從英、美出發，在過去三、四年間席捲法國。

法國金融科技產業的現況

金融科技創新，指的是透過新的科技技術重新改造現有金融機構提供金融服務的方式，這些服務包括借放款、儲蓄管理、投資、匯款和線上付款等，目的是要讓金融服務更簡單使用、進入門檻更低，人民可以用更低的資金成本、享受更高品質的金融服務，也有人說這類型的科技創新讓「金融平權」的理想更有機會實現，改善資本主義社會中貧富差距過大的問題。

法國的金融科技產業雖然起步比英、美兩國晚，但過去幾年急起直追，並有不錯的好成績。根據法國金融科技創新協會France FinTech調查，從2017年開始，符合該協會定義的法國金融科技新創數量從170家左右成長至少一倍，現在已經有超過350家。研究機構FinTech Global的調查報告也顯示，多虧許多高額募資成功的案子（Ledger / 6,500萬歐元、Younited Credit / 4,000萬歐元），投資在法國金融科技領域的金額，已經從2014年的5,300萬歐元成長到2017年大約是2.5億歐元，而最新的數據更顯示在2018年第一季就已經有約1.4億歐元了。

法國金融新創產業不只是在「數量」的表現上不錯，金融科技創新的「品質」也在國際上佔有一席之地，知名會計師事務所KPMG版2017年底公布的一項全球排名中，前100名「領先」的金融科技新創公司中共有六家法國企業（Lendix、Alan、Lydia、Payfit、Qonto和Ibanfirst），且其中五家更排名前50，從以上數據可見金融科技產業目前在法國正蓬勃發展當中。

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金融新創企業和傳統金融機構的互補、和平關係

當金融科技浪潮席捲而來，法國傳統金融機構和銀行是採取什麼樣的態度面對、又是怎麼因應呢？其實多數情況中，金融科技新創的出現並沒有對傳統金融機構造成威脅，因為他們提供的金融服務對象，通常是傳統機構認為利潤過低而選擇忽略、沒有服務到的客群。

換句話說，多數金融科技創新企業並沒有跟傳統金融機構直接競爭，更多時候反而比較像是在補足傳統金融機構的角色，並刺激傳統機構革新。而以傳統金融機構的立場來說，他們也認為金融科技創新有機會讓他們接觸到新顧客、新市場，因此願意擁抱這場變革。

但目前多數法國大型金融企業擁抱金融新創產業的方式還稍嫌保守，他們更偏好投資金融新創企業，或是就直接將這些新創公司買下來，而不是自行投入資本開發新產品。法國兩大銀行BNP Paribas和la Société Générale不約而同都選擇先和金融新創企業合作，假如試驗成功，才願意將新技術和系統導入到原本的組織和服務當中；另一家銀行La BanquePopulaire選擇在西部大城南特（Nantes）發起一個地區性的群眾募資平台，想先看看金融科技企業受歡迎的程度；法籍的全球最大保險集團AXA則是已經成立了一個資本額高達兩億歐元的基金，要投資在保險科技（AssurTech或是InsurTech）還有金融科技的創新公司上。

法國金融科技創新環境未來會如何演變？

France FinTech的主席阿蘭（Alain Clot）在最近一個場訪問中曾表示，法國金融科技的發展環境相對其他歐陸國家其實算是很友善的，這當中最重要的關鍵就是法國的金融市場監管單位（l'Autorité des marchés financiers、AMF）的積極態度，該單位時常和法國科技新創企業會面溝通，以了解最新的產業動態。另一方面，立法者則是同時衡量消費者保護和促進科技創新兩項因素，一旦在天秤上找平衡，就大刀闊斧的立法，以追上科技創新的速度。阿蘭主席也表示在法國，多數新創科技公司要求的是一個能跟傳統金融業公平競爭的環境，因此法國不像世界上許多在發展金融科技的國家一樣，使用沙盒監管。

雖然法國當前的金融科技產業發展令不少人感到滿意，但未來幾年這條路上還是充滿機會與挑戰。例如在英國脫離歐盟之後，會不會有金融新創業者為了更龐大的歐陸市場而選擇離開倫敦來到巴黎？除了一般國家金融科技新創業常碰到的資金、國際化問題外，該產業男女比例極度不均也是一個可能的潛在問題。法國金融新創產業未來的發展模式，或許能提供剛投入該產業的許多國家一個不同於英、美模式的參考。

同場加映：法國有趣的FinTech企業

Leetchi：提供多人儲錢平台的公司，有點像是小型的群募募資，你建立一個需要贊助的活動之後，可以寄送邀請給親戚朋友請他們資助你。

Bankin’：提供個人金錢管理app的公司，自動幫你的支出分類記帳、預告未來支出以利財務管理、手機轉帳、個人線上理專、儲蓄追蹤，該app目前在法國已經有超過100萬人次的下載量。

Bolden：專門借款給中小企業的crowdlending平台，該公司提供中小企業另一種籌資的管道，而中小企業則需付出約3％到9％的借款利息。

Finexkap：做應收帳款保付代理的公司，讓企業更快拿到帳款，更有效率的使用資金。

Weelo：鎖定一般旅客用不完的外幣，提供讓一般人直接交易不同貨幣的服務。

Ledger：專門販售儲存各種虛擬貨幣的實體錢包的公司，讓虛擬貨幣擁有者不用擔心自己的虛擬貨幣儲存在電腦裡會因為駭客入侵而遺失，該公司同時也提供區塊練應用相關的安全系統建設服務。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航