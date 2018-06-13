忘掉過去的恩恩怨怨，給銀髮族的三點正確人生觀

文：熊湘台

前一陣子，一群退休平均年紀都超過65歲的樂齡老同學，組團到山東半島旅遊，我們從17歲就生活在一起，同學的感情都快要50年，我們相識至今，可謂是從「少年到白頭」：可是歲月在每個人臉上留下的痕跡都不一樣，有的人看起來沒什麼變，有的人已經略顯老態，可是同學在一起嗓門特別大，不知道是興奮，還是老了耳朵重聽，非要講那麼大聲才聽得見；總之，這種快樂的感覺是很難形容的，好像時光又回到了從前。

我們雖然都已超過耳順之年也領了敬老卡，以為自己已經逐漸老去，但是最近看到一篇網路報導，心中又燃起一絲新生命的喜悅，因為世界衛生組織一篇研究報告報導，人類的健康及平均壽命越來越長，所以對年齡的階段已經重新劃分如下：

1～18歲：未成年人。

19～65歲：青年人。

66～89歲：中年人。

90～99歲：老年人。

100歲以上：長壽老人。

如果以新的年齡區分，我們現在不是才剛脫離青年人的行列，正要邁向黃金燦爛中年人的開始，這也是人生一個新的領域，我們除了可以回顧已走過的人生，調整心態，還可以重新學習及體驗未來高科技的人生。

深刻的感慨

這一群同學雖然都已從職場退休，可是現在都算是新的中年人了，大家都不顯老，連同眷屬一行約30人好不熱鬧，從抵山東半島青島市後，一路上玩到海陽、煙台、威海，每到一處都很開心地談天說地，發現雖然是幾十年的同學，每個人的人生閱歷雖不相同卻多采多姿，有的人仕途順利，但是對家庭子女的操心較多；有的人仕途雖不順遂，但是身體健康，家庭生活美滿，現在含飴被孫弄，不亦樂乎；所以人生到底麼是圓滿，也說不上來甚麼算是最好，但是從少年到白頭的變化卻是大家都一樣，特別是今天還能夠快樂地一起出遊，當然是特別高興，從大家的表情及動作，只看到歡樂，完全看不出歲月在他們臉上留下的痕跡。

從遊樂的思緒中撫今追昔，再從現在的年齡回顧人生，可以看出來每一個人的人生的過程都如同波浪的起伏一樣，都有高峰及低潮，不可能一直都處在順境，如果都是順境，這樣的人生是很乏味及沒有挑戰性的；每一個人在逆境時的考驗，才是你成長的重要關鍵，但是人生也不可能都是逆境的，總會「山窮水盡疑無路，柳暗花明又一春」。

放下才能得到快樂

以我自己為例：我的軍職生涯中，曾遭遇兩次重大的挫折，雖然感覺很委屈，但是我坦然接受，快速的調整心情，在這段時間裡因為職務輕鬆，時間比較多，變得有很多時間看書及鍛鍊體能，也是我這一生中看最多書的時光，正好可以充電自己，磨練體能耐力；所以我剛好用幻象戰機換裝接收的信條，「迎接挑戰」的心理，接受一切的困境磨練，再用「追求卓越」的座右銘，努力大步的跨出，邁進。才能達到「超越顛峰」的未來目標，這12個字的座右銘，退休之後，依然是我每日學習的參考。

大家談起往事及家務事，其中有些人對家庭的問題、婆媳的問題、過去仕途不順都有很多抱怨，聽在耳裡，也許不是當事人，難以體會，但是我覺得人生幾何，我們都已過了三分之二甚至四分之三的人生了，向前看都覺得時間不夠了，何必為往事的些許遺憾而耿耿於懷呢？

這些心結使我想起了一則故事：南非總統曼德拉曾經被關27年，受盡虐待；他就任總統時，特別邀請三名曾虐待他的看守到場，當曼德拉恭敬的向看守致敬時，在場所有人，甚至整個世界都靜下來，他說當我走出囚室，邁過通往自由的監獄大門時，我已經清楚，自己若不把悲痛及怨恨留在身後，那麼我心仍然留在獄中。原諒他人，其實就是昇華自己。所以「人生苦短」，雖然不宜說「及時行樂」，但是我們要忘掉過去影響自己的恩恩怨怨及委屈，要把握好每一個今天，才是我們銀髮族最正確的人生觀，所以提供三點給大家參考：

過去已經過去，也無法追悔，也不能重來，最佳的方法，就是讓他過去，不要影響現在的心情及生活。 今天是最重要的，把握每一個今天，快樂的過好每一個今天，才會有值得期待的明天。 未來的每一天都是值得期待的，需要我們好好去規劃，人生真的很短，我們要快樂的過，千萬不要浪費今天及未來的每一天。

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本文經退休好幸福授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航