立院通過6萬「基層」警消每月加薪1370，但有2/3的人拿不到

立法院今（29）日三讀修正通過《警察人員人事條例》修正案，幫基層警消加薪，明年1月起調升警正四階以下基層警消人員年功俸額，修正後基層員警每月約可加薪1370元，未來共有約6萬6000人可受惠。

行政院會本月通過《警察人員人事條例》修正草案，調升警正四階以下基層警消人員年功俸額一級，但因政院版草案尚須考試院會銜才能送立法院審議，今天是立法院這個會期最後一次院會，擔心會來不及完成修法，行政院長賴清德昨日晚間邀集行政與立法官員討論警察加薪案，決定支持段宜康版的草案，今天朝野協商之後，立法院院會也於下午順利完成草案二讀、三讀。

三讀版本明訂，警正四階（兩線一星）以下人員的最高年功俸俸額，從原先的500俸點（本俸4萬1645元）提升到525俸點（本俸4萬3015元），每月所得將可增加新台幣1370元。

而警正三階（兩線二星）的俸額也提高俸點，從原來的525再加到550（本俸4萬4390元），每月所得可增加新台幣1,300多元，為與兩線一星以下員警的525俸點作出區隔，鞏固其領導地位與士氣。

階級與警察職務之關係：（粗體為這次加薪的受惠對象） 階級 職務 一線三星 基層警員 一線四星 巡佐、小隊長 兩線一星 派出所所長、巡官、分局員 兩線二星 分駐所所長、警備隊隊長 兩線三星 各縣市分局副分局長、各縣市警察局各科、室主管 兩線四星 各縣市警察局督察長、各縣市分局局長、直轄市各分局副局長

內政部估算，修法後第一年約有2萬8000人受惠，3年內共有3萬8000人可受惠，超過半數基層員警，未來共有約6萬6000人可受惠。

至於加薪的財源從何而來？內政部表示，修法後預估政府預算每年約增加11億7千萬餘元，其中8億7千多萬元是現職人員薪俸調整增加，其餘近3億元則是退休金支出增加，相關經費將由各級政府逐年編列預算支應。柯建銘表示，這是6月15日警察節前夕，「送給基層警消最溫暖的警察節禮物」。

《中央廣播電台》報導，提案修法的民進黨立委李麗芬表示，調升俸點，為的是希望基層人員有更好待遇，同時讓同仁退休後有更好的年金。參與修法的民進黨立委蔡適應認為，警消工作有其危險性，朝野共同完成修法，是提高警消人員權益的第一步。

而總統蔡英文也在臉書表示，每一位辛苦的基層警消同仁，都是台灣社會安全的基礎，肯定修法通過，為警消加薪。

看得到的調薪，但吃得到嗎？

行政院趕在6月12日警察節之前，送給警消人員一份紅包，不過台灣警察工作權益推動協會秘書長陳建宏指出，「對我們來說，大概有2/3的基層警員，是沒有加到薪的。」

陳建宏解釋，要做到俸點500，起碼也要20到22年的時間（剛畢業的警察俸點只有150），這次的調薪，等於是將調薪的天花板再提高，但對年輕、真正基層的警員來說，是沒有加到的。

陳建宏說，另一個問題是，俸點500的警察，每個小時的加班費是258元，根據每個月的超勤津貼上限，以金額最高的台北市1萬7千元為例，最多可以報加班66個小時。但俸點調到525，超勤加班的鐘點費也會跟著提高到每小時264元，在超勤津貼總額不變的情況下，能提報的加班時數相對會減少1個小時。

「不過，其實台北平均加班時間落在80 - 84小時」陳建宏指出，每個警察超時加班都是在做功德，沒得提報、也沒有多的加班費可以拿。他說基層員警真正需要的，還是降低工時，「我們不需要加班的行政獎勵（10個小時可換一個嘉獎），只想要好好的休息。」

警消加班費全台「一國多制」，不能只靠加薪

時代力量黨團今早也召開記者會，總召徐永明表示，行政院與民進黨黨團要給警消人員增加薪給，這個方向時代力量黨團是支持的，不過他也指出，如果民進黨政府真的想顧警消權益，應先從開放警消人員組工會開始，解決超勤津貼一國多制問題。

時代力量說明，警消人員的超勤津貼出現「一國多制」的狀況，主要是因由中央補助一萬二，其他則看各地方政府有沒有經費再往上加碼，結果導致消防人員同樣辛苦超時工作，在北市可拿到一萬七，在嘉義只能拿到一萬三，其他二三級的縣市只領到一萬二，也就是中央補助的基本上限。

與會的消防員工作權益促進會秘書長朱智宇則表示，希望加班費中央統一發放，而不是由地方縣市來分別決定，並希望由中央直接補助到各縣市應有的上限的加班費。

朱智宇也提到，不論是爭取超勤加班費、檢討火場殉職、或是修改《消防法》，這些都關乎於是否有強而有力的工會組織、有沒有法律保障擁有協商與爭議權的組織，如此一來當在與政府談修法、爭取加班費、工時的縮減時，才會有個後盾，因此修改《工會法》、開放基層警消人員組織工會，賦予實質協商權利，才能有效且根本的改善基層警消的問題。

時力黨團也將在6月成立聯合修法小組，研擬「廢除警大條例」、「改革工時規範」、「改革懲處制度」，並在暑假期間召開修法公聽會及各區說明會，預計在9月將修法版本送入立法院。

《中國時報》報導，4月間敬鵬平鎮廠大火，造成6名消防員不幸殉職，28日嘉義縣議會臨時會上，縣長張花冠提案，指自9月起嘉縣警消人員的超勤津貼將提高1000元，希望藉此提振警消人員士氣。

警察、消防人員超勤津貼一向由中央補助1萬2000元，對比其他縣市政府自行加碼，嘉市甚至調高到1萬7000元，嘉縣多年未調整，基層早有「同工不同酬」不平之聲，為顧及警消權益，幾乎每次開議都有議員建議調高，但都被縣府以財政困難，恐排擠社福等預算為由婉拒。

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核稿編輯：羊正鈺