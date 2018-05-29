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2018/05/29, 生活
【插畫】撕自己的臉分大家吃的麵包超人
10 Seconds Class - 10秒鐘教室
我們想讓你知道的是
麵包超人創造者柳瀨嵩老師2013年因心臟衰竭過世，享壽94歲，經歷過第二次世界大戰，一生為了和平努力的他在過世前留下遺言，希望大家能繼承愛與勇氣，持續為世界和平努力。
唸給你聽
powerd by Cyberon
以前對麵包超人沒什麼特別的感覺，印象中好像滿弱又滿蠢的。
直到某次在書店，無意間翻閱了麵包超人創造者柳瀨嵩老師的自傳集，不知怎麼的看著看著流下了眼淚（聽起來有點誇張不過是真的），從此便喜歡上了這個角色。柳瀨老師原先預計在2011年發現癌症後正式引退休養，沒想到正好遇到東日本的311大地震，當時麵包超人主題曲〈麵包超人進行曲〉頻繁在災區播放，成為支持災民的力量，聽聞此事的柳瀨老師便放棄引退，並表示自己要畫到死為止。
2013年，他因心臟衰竭過世，享壽94歲，經歷過第二次世界大戰，一生為了和平努力的他在過世前留下遺言，希望大家能繼承愛與勇氣，持續為世界和平努力。當時麵包超人聲優戶田惠子聞訊後因過於沉痛而全身無力，她表示柳瀨老師本人就是活生生的麵包超人，總是用溫柔的氛圍包融著每個人，而他也實踐他的諾言，直到最後仍為世界和平及孩子們的夢想努力，為日本社會留下無可取代的珍貴理念。
就某個角度來說，柳瀨老師就是把自己畫進了漫畫裡。
本文經10 Seconds Class - 10秒鐘教室授權轉載，原文刊登於此
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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